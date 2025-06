Poslanci nečekaně schválili vyšší příspěvek na péči pro první a druhý stupeň závislosti – a to formou pozměňovacího návrhu k jinému zákonu o měsíčním hlášení zaměstnanců. Pro návrh hlasovala i opozice, přestože původně chtěla ještě vyšší částky. Kolik peněz nově půjde získat a kdo má na příspěvek nárok?

30. 6. 2025

Nárok na příspěvek na péči mají osoby, které kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu potřebují pomoc dalšího člověka při zvládání základních životních potřeb a běžných činností.

V současnosti ho pobírá zhruba 360 tisíc lidí. Výše příspěvku závisí na tom, jak velkou pomoc lidé potřebují. Existují proto čtyři stupně závislosti pro dvě věkové kategorie – pro děti do 18 let a pro dospělé od 18 let.

U prvního stupně je příspěvek nejnižší a v současnosti činí 880 korun pro dospělou osobu na měsíc a 3300 korun pro dítě do 18 let. Nově by se měl příspěvek zvýšit o 420 korun pro dospělého na 1300 korun měsíčně a u dětí o 1600 korun na 4900 korun. Nejnižší příspěvek na péči pobírá zhruba 90 tisíc dospělých osob a přes 12 tisíc dětí.

U druhého stupně závislosti je příspěvek u lidí starších 18 let nyní 4900 korun, nově by měl být 5400 korun. U mladších je nyní příspěvek 7400 korun a zvýšit by se měl na 8200 korun. O příspěvek na druhý stupeň závislosti žádá měsíčně zhruba 105 tisíc dospělých a 10 tisíc dětí.

Zatímco příspěvek u prvního stupně závislosti se nezvedal už devět let, příspěvek u druhého stupně se zvýšil loni, stejně jako příspěvky u dalších dvou – třetího a čtvrtého stupně.

Podle poslanců, kteří návrh podali, je třeba zohlednit růst cen za posledních několik let právě i u nižších příspěvků. A souhlasí s tím i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, který schválený návrh považuje za rozumný kompromis. Vyšší částky příspěvku navrhované opozicí by byly podle něj náročné pro státní rozpočet. Schválená úprava představuje pro rozpočet roční náklady ve výši 1,41 miliardy korun.

Opoziční poslanci požadovali zvýšit příspěvek u prvního stupně závislosti u dospělých na 2000 korun a u druhého stupně na 6000 korun. U dětí by příspěvek ponechali v současné výši.

Nejenom částka se změní

U příspěvků na péči ale dojde ještě k dalším změnám, které poslanci schválili už před několika týdny v zákoně o sociálních službách. Nově budou o příspěvku na péči a dalších dávkách místo úřadů práce rozhodovat územní správy sociálního zabezpečení.

A od dubna příštího roku bude možné o příspěvek požádat i online přes klientskou zónu Jenda. Zůstane i možnost osobní návštěvy na kontaktních místech okresních správ sociálního zabezpečení pro ty, kteří potřebují podporu.

Zároveň by se měly rychleji, tedy přednostně, schvalovat příspěvky na péči u lidí v takzvaném inkurabilním, tedy nevyléčitelném stavu. A nově by se mohli do posuzování závislosti na pomoci druhých zapojit i jiní odborníci než lékaři, například zdravotní sestry či pečovatelé.

Cílem je podle ministerstva zrychlení a zjednodušení řízení, snížení byrokracie a větší přívětivost pro žadatele. Nová výše příspěvků na péči by měla platit od ledna 2026. Teď bude o nových pravidlech hlasovat Senát.

Výše příspěvku na péči pro děti do 18 let Stupeň závislosti Současná výše příspěvku na péči Chystaná výše příspěvku od ledna 2026 I 3300 Kč 4900 Kč II 7400 Kč 8200 Kč III 16 100 Kč 16 100 Kč IV 23 000 Kč – v pobytovém zařízení

27 000 Kč – v domácí péči 23 000 Kč – v pobytovém zařízení

27 000 Kč – v domácí péči Pokud příspěvek na péči náleží dítěti do 18 let a příjem společně posuzovaných osob (typicky domácnost, kde dítě žije) je nižší než dvojnásobek životního minima, může být příspěvek navýšen o 2000 korun měsíčně. Neplatí to, pokud se o dítě starají třeba v dětském domově nebo pokud bere příspěvek ze systému dávek pěstounské péče (nebo ho nebere, protože dostává důchod vyšší než tento příspěvek). Výše příspěvku na péči pro dospělé Stupeň závislosti Současná výše příspěvku na péči Chystaná výše příspěvku od ledna 2026 I 880 Kč 1300 Kč II 4900 Kč 5400 Kč III 14 800 Kč 14 800 Kč IV 23 000 Kč – v pobytovém zařízení

27 000 Kč – v domácí péči 23 000 Kč – v pobytovém zařízení 27 000 Kč – v domácí péči Pokud příspěvek na péči náleží rodiči nezaopatřeného dítěte do 18 let, o které se stará, a příjem společně posuzovaných osob (typicky domácnost) je nižší než dvojnásobek životního minima, může být příspěvek navýšen o 2000 korun měsíčně.

Kdo může poskytovat péči hrazenou z příspěvku na péči?

osoba blízká (rodič, manžel, sourozenec…)

asistent sociální péče (zdravotně způsobilá fyzická osoba starší 18 let)

registrovaný poskytovatel sociálních služeb (např. domov seniorů, pečovatelská služba…)

dětský domov

speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

O přiznání příspěvku rozhodují zatím stále krajské pobočky úřadu práce, nově to bude Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Aby instituce příspěvek uznaly, musí špatná zdravotní situace trvat minimálně rok. Případně lékař potvrdí, že se během roku nepředpokládá její zlepšení.

Základní životní potřeby posuzované při přiznávání příspěvku na péči

Než úřad práce nebo sociální správa příspěvek přizná, sociální pracovník prověří, které z deseti základních životních potřeb žadatel zvládá bez asistence. Podle počtu těch, které člověk sám nezvládne, se stanovuje stupeň závislosti, na kterém pak závisí výše příspěvku na péči.

Prověření každé životní potřeby se skládá z několika úkonů: pokud jen jeden z nich nedokážete bez asistence, úřad bude považovat tuto potřebu za nezvládnutou.

Mezi prověřované životní potřeby patří:

Mobilita: Jak je člověk schopen zvládat vstávání a sedání, stoj, zaujímat a měnit polohy, pohybovat se chůzí alespoň 200 metrů, otevírat a zavírat dveře, sejít a vyjít jedno patro schodů, nastupovat a vystupovat z dopravních prostředků a používat je.

Jak je člověk schopen zvládat vstávání a sedání, stoj, zaujímat a měnit polohy, pohybovat se chůzí alespoň 200 metrů, otevírat a zavírat dveře, sejít a vyjít jedno patro schodů, nastupovat a vystupovat z dopravních prostředků a používat je. Orientace: Jak je člověk schopen se orientovat v přirozeném sociálním prostředí, přiměřeně reagovat v obvyklých situacích, poznávat zrakem a sluchem, orientovat se osobou, časem a místem a mít přiměřené duševní kompetence.

Jak je člověk schopen se orientovat v přirozeném sociálním prostředí, přiměřeně reagovat v obvyklých situacích, poznávat zrakem a sluchem, orientovat se osobou, časem a místem a mít přiměřené duševní kompetence. Komunikace: Jak je člověk schopen vyjadřovat se srozumitelně mluvenou řečí, porozumět obrazovým symbolům a zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky, chápat obsah komunikace a vytvořit ručně psanou zprávu.

Jak je člověk schopen vyjadřovat se srozumitelně mluvenou řečí, porozumět obrazovým symbolům a zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky, chápat obsah komunikace a vytvořit ručně psanou zprávu. Stravování : Jak je člověk schopen vybrat si nápoj a jídlo ke konzumaci, rozdělit a naservírovat stravu, najíst se a napít, dodržovat pitný režim, přemístit nápoj a jídlo na místo konzumace a dodržovat stanovenou dietu.

: Jak je člověk schopen vybrat si nápoj a jídlo ke konzumaci, rozdělit a naservírovat stravu, najíst se a napít, dodržovat pitný režim, přemístit nápoj a jídlo na místo konzumace a dodržovat stanovenou dietu. Oblékání a obouvání: Jak je člověk schopen si vybrat oblečení a obuv přiměřeně k podmínkám, vrstvit oblečení, rozeznat rub a líc, oblékat se a svlékat, obouvat se, zouvat a manipulovat s oblečením v závislosti na denním režimu.

Jak je člověk schopen si vybrat oblečení a obuv přiměřeně k podmínkám, vrstvit oblečení, rozeznat rub a líc, oblékat se a svlékat, obouvat se, zouvat a manipulovat s oblečením v závislosti na denním režimu. Tělesná hygiena: Jak je člověk schopen používat hygienická zařízení, dodržovat hygienu, umýt se, osušit, učesat, čistit si zuby a oholit se.

Jak je člověk schopen používat hygienická zařízení, dodržovat hygienu, umýt se, osušit, učesat, čistit si zuby a oholit se. Výkon fyziologické potřeby: Jak je člověk schopen včas použít toaletu a zaujmout vhodnou polohu, vyprázdnit se a provést očistu za použití hygienických pomůcek.

Jak je člověk schopen včas použít toaletu a zaujmout vhodnou polohu, vyprázdnit se a provést očistu za použití hygienických pomůcek. Péče o zdraví: Jak je člověk schopen dodržovat stanovenou léčbu, brát léky, používat léčebné pomůcky a provádět rehabilitační postupy, poznat zdravotní komplikace a přivolat si pomoc.

Jak je člověk schopen dodržovat stanovenou léčbu, brát léky, používat léčebné pomůcky a provádět rehabilitační postupy, poznat zdravotní komplikace a přivolat si pomoc. Osobní aktivity: Jak je člověk schopen navazovat vztahy, plánovat osobní aktivity a denní program, vykonávat aktivity jako je vzdělávání, práce, vyřizování záležitostí na úřadech nebo volnočasové aktivity.

Jak je člověk schopen navazovat vztahy, plánovat osobní aktivity a denní program, vykonávat aktivity jako je vzdělávání, práce, vyřizování záležitostí na úřadech nebo volnočasové aktivity. Péče o domácnost: Jak je člověk schopen nakládat s penězi, používat předměty denní potřeby, obstarat nákup, pracovat s domácími spotřebiči, připravit jednoduché teplé jídlo a nápoj, vykonávat domácí práce, udržovat pořádek a zvládat topení. Tato schopnost se nehodnotí u dětí do 18 let. Místo toho se porovnává náročnost péče, kterou je nutné věnovat posuzovanému dítěti se zdravotním postižením oproti zdravému dítěti ve stejném věku.

Podle konečného počtu potřeb, které žadatel nezvládne bez asistence, se stanovuje stupeň závislosti:

Stupně závislosti podle zdravotního stavu Mladší 18 let Stupeň závislosti I. (lehká závislost) II. (středně těžká závislost) III. (těžká závislost) IV. (úplná závislost) Nezvládnuté životní potřeby 3 4 nebo 5 6 nebo 7 8 nebo 9 Starší 18 let Stupeň závislosti I. (lehká závislost) II. (středně těžká závislost) III. (těžká závislost) IV. (úplná závislost) Nezvládnuté životní potřeby 3 nebo 4 5 nebo 6 7 nebo 8 9 nebo 10

Výsledky šetření dostane spolu se zdravotní dokumentací Lékařská posudková služba, která rozhoduje o stupni závislosti. Rozhodnutí pak odešle na úřad práce (sociální správu). Ten vydá konečné rozhodnutí o přiznání příspěvku. Vyřízení příspěvků trvá několik týdnů.

Pokud lidem není příspěvek uznán, odvolání sice mohou podat na tom samém úřadě, ale rozhoduje o něm ministerstvo práce a sociálních věcí.

Jak žádat o příspěvek na péči?

O příspěvek na péči lze žádat na papírových formulářích nebo elektronicky.

K elektronickému podání je potřeba mít některou z elektronických identit občana (bankovní identitu, eObčanku, NIA ID nebo mobilní klíč k eGovernmentu), případně se dá žádost poslat datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

Formulář k papírovému podání si můžete vyzvednout na kterékoli pobočce úřadu práce nebo stáhnout z webu ministerstva. Dá se i předvyplnit v počítači a pak vytisknout. Vyplněný a podepsaný se podává zatím stále na pobočce úřadu práce.

O příspěvek na péči může žádat samozřejmě přímo ten, kdo o sebe kvůli svému zdravotnímu stavu dlouhodobě nezvládá pečovat a je závislý na pomoci někoho jiného. Případně za něj může požádat jeho zástupce nebo i právnická osoba – to typicky bývá zařízení, které péči poskytuje.

Vyplňují se zejména údaje o žadateli, ale také o tom, kdo bude péči poskytovat. Pokud bude péči poskytovat asistent sociální péče, je potřeba přiložit také smlouvu s ním.

Součástí formuláře je také kontakt na praktického lékaře. Určitě ho s dotazem na zdravotní stav žadatele bude kontaktovat posudkový lékař, proto dbejte na to, aby byly kontakty správně. A především, aby byl uveden lékař, který skutečně zná zdravotní stav žadatele.

Přílohou žádosti je rovněž potvrzení o čtvrtletních příjmech žadatele a společně posuzovaných osob, což většinou jednoduše řečeno znamená lidi, kteří se žadatelem žijí v jedné domácnosti.

