Úřadů práce skončí méně, než mělo. Tady je nový seznam

Místo původně plánovaných 83 poboček úřadu práce jich v příštím roce skončí jen kolem pětapadesáti. Vyplynulo to z jednání generálního ředitele Úřadu práce ČR Daniela Krištofa s ministrem práce Marianem Jurečkou.

Proti původnímu záměru – zrušit čtvrtinu dosavadních poboček z dosavadních 369 – se zvedl velký odpor mnoha dotčených měst. Jejich zástupci argumentovali hlavně tím, že přinejmenším pro část lidí bude obtížné a drahé dojíždět na úřad do většího města.

V provozu tak zatím zůstanou pracoviště ve všech obcích s rozšířenou působností.

Důvodem zásadního omezení pobočkové sítě je podle Daniela Krištofa finanční úspora, ale především bezpečnost pracovníků. Počet útoků na úředníky totiž prudce roste.

Úřad práce slibuje, že lidé z dotčených oblastí budou mít jiné pobočky v dojezdové vzdálenosti 25 minut autem nebo 45 minut veřejnou dopravou, a to včetně času na přestup a pěšího přesunu od zastávky k úřadu.

Seznam poboček úřadu práce ke zrušení Jihočeský kraj Obec Počet zaměstnanců Bechyně 3 Hluboká nad Vltavou 1 Horní Planá 0 (výjezdní pobočka) Mirotice 0 (výjezdní pobočka) Nové Hrady 2 Veselí nad Lužnicí 4 Volary 2 Volyně 0 Vyšší Brod 0 (výjezdní pobočka) Oproti původním plánům neskončí pobočky Soběslav, Trhové Sviny a Vodňany. Jihomoravský kraj Obec Počet zaměstnanců Letovice 0 Miroslav 0 Vranov nad Dyjí 2 Rozsah poboček ke zrušení zůstal stejný jako v původním plánu. Dva lidé ze zrušené pobočky se přesunou i se svou agendou zřejmě do Znojma. Karlovarský kraj Obec Počet zaměstnanců Nejdek 0 Pobočka v Kraslicích nakonec zůstane. Z Nejdku budou muset lidé nově jezdit do Karlových Varů. Královéhradecký kraj Obec Počet zaměstnanců Chlumec nad Cidlinou 3 Neskončí pobočky Hořice, Kostelec nad Orlicí a Nová Paka. Pracovníci z Chlumce by se měli přesunout do Hradce Králové. Liberecký kraj Obec Počet zaměstnanců Cvikov 0 (výjezdní pobočka) Český Dub 4 Doksy 6 Hrádek nad Nisou 4 Chrastava 0 Jablonné v Podještědí 0 V Libereckém kraji skončí celkem šest pracovišť, dotkne se to 14 zaměstnanců. Agenda přejde především do Liberce, Mimoně a Nového Boru. Moravskoslezský kraj Obec Počet zaměstnanců Horní Benešov 0 Vrbno pod Pradědem 5 V Kravařích se sloučí dvě pracoviště do jedné budovy, stejně tak v Hlučíně. Olomoucký kraj Obec Počet zaměstnanců Hanušovice 12 Zlaté Hory 8 Oproti původnímu plánu neskončí pracoviště v Lipníku nad Bečvou a v Litovli. Nejbližší náhradou za Hanušovice bude pobočka v Šumperku, za Zlaté Hory v Jeseníku. Pardubický kraj Obec Počet zaměstnanců Jablonné nad Orlicí 0 (výjezdní pobočka) Jevíčko 4 Skuteč 10 Pobočka v Holicích zatím neskončí. Jablonné nad Orlicí má přejít pod Žamberk, Jevíčko pod Moravskou Třebovou, Skuteč zřejmě pod Chrudim. Plzeňský kraj Obec Počet zaměstnanců Bor 0 (výjezdní pobočka) Manětín 1 Nýrsko 0 (výjezdní pobočka) Plasy 5 Plánice 0 (výjezdní pobočka) Oproti původnímu plánu neskončí pracoviště v Přešticích, Blovicích a Horšovském Týně. Středočeský kraj Obec Počet zaměstnanců Městec Králové 6 Stochov 1 Uhlířské Janovice 0 (výjezdní pobočka) Zruč nad Sázavou 1 (výjezdní pobočka) Oproti původnímu plánu neskončí pracoviště Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Poděbrady, Říčany a Votice. Ústecký kraj Obec Počet zaměstnanců Česká Kamenice 2 Jirkov 24 Libochovice 5 Šluknov 10 Štětí 9 Úštek 2 Vejprty 3 V Ústeckém kraji je nachystáno ke zrušení sedm poboček s poměrně vysokým počtem zaměstnanců (55). Například Jirkov je podle analýzy sice vysoce hodnocené pracoviště, s vysokým počtem obyvatel ve spádových vyloučených lokalitách, ale obec je v těsné blízkosti Chomutova, kam budou pracovníci přesunuti. „Služba tak zůstane nadále dobře dostupná,“ uvádí materiál. Kraj Vysočina Obec Počet zaměstnanců Golčův Jeníkov 0 (výjezdní pobočka) Hrotovice 0 (výjezdní pobočka) Jemnice 0 (výjezdní pobočka) Ledeč nad Sázavou 3 Polná 3 Přibyslav 0 (výjezdní pobočka) Třešť 4 Velká Bíteš 2 Ždírec nad Doubravou 0 (výjezdní pobočka) Oproti původnímu plánu neskončí pracoviště v Novém Městě na Moravě, Náměšti nad Oslavou a Pacově. Zlínský kraj Obec Počet zaměstnanců Karolinka 7 Slavičín 9 Bojkovice 0 (výjezdní pobočka) Oproti původnímu plánu neskončí pracoviště v Rožnově pod Radhoštěm a v Holešově.

„Dostupnost našich služeb se v jednotlivých regionech značně liší, nerovnoměrné je také vytížení pracovišť v jednotlivých krajích. Klíčová je i bezpečnost našich kolegů na pobočkách. Kritická jsou především menší pracoviště, kde je obtížné zajistit takovou bezpečnost a takové pracovní prostředí, které bychom si představovali,“ říká Krištof.

Zaměstnanci ze zrušených poboček by o své místo přijít neměli. „Cílem není služby úřadu omezovat, ale naopak zkvalitnit a posílit tam, kde je to skutečně potřeba. Kolegové z racionalizovaných poboček se postupně přesunou na naše klíčová pracoviště. Rozhodně to tedy neznamená, že bychom měli v plánu někoho propouštět,“ vysvětluje Krištof.

V tichosti úřad několik poboček zrušil už letos: v Jaroměřicích nad Rokytnou, v Nasavrkách, Duchcově, Ledenicích, ve Zlivi, Borovanech, Miroticích, Protivíně a Chocni. Zavírají se i pobočky v Klášterci nad Ohří a Nýřanech.

Krištof připomíná, že se pobočky ruší v době, kdy stále víc lidí využívá online služby úřadu přes klientskou zónu Jenda. Případně komunikují prostřednictvím datových schránek. „Klientům jsou k dispozici také vybrané pobočky České pošty. Ve spolupráci s ní probíhá zkušební projekt ve třech krajích – v Libereckém, Ústeckém a kraji Vysočina, kde si na celkem 56 poštách mohou lidé podat žádost o rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení a přídavek na dítě. Po vyhodnocení pilotního projektu budou tyto služby poskytovat pobočky České pošty ve všech regionech České republiky,“ dodává.

