Čtvrtina úřadů práce skončí. Máme jejich seznam

Jihočeský kraj

Obec Počet zaměstnanců Bechyně 3 Hluboká nad Vltavou 1 Horní Planá 0 (výjezdní pobočka) Mirotice 0 (výjezdní pobočka) Nové Hrady 2 Soběslav 9 Trhové Sviny 9 Veselí nad Lužnicí 4 Vodňany 7 Volary 2 Volyně 0 Vyšší Brod 0 (výjezdní pobočka)

V Jihočeském kraji se bude rušit 12 poboček. Celkem 37 zaměstnanců těchto pracovišť se má přesunout do větších objektů v blízkém okolí, především do Českých Budějovic a Tábora. Podle dat, které má úřad k dispozici, je například pracoviště v Hluboké nad Vltavou velmi dobře hodnoceno z pohledu klientů, nicméně tam pracuje pouze jeden člověk a je těžké ho zastoupit. Proto se agenda přesune do Českých Budějovic.

Jihomoravský kraj

Obec Počet zaměstnanců Letovice 0 Miroslav 0 Vranov nad Dyjí 2

V Jihomoravském kraji je v plánu zrušit pouze tři pobočky, přičemž v nich pracují jen dva lidé. Ti se přesunou i se svou agendou zřejmě do Znojma.

Karlovarský kraj

Obec Počet zaměstnanců Kraslice 12 Nejdek 0

V Karlovarském kraji budou zrušené dvě pobočky, které zaměstnávají 12 lidí. Úřad v Kraslicích navíc řeší zhruba stovku klientů z vyloučené lokality. „Pracoviště je ale jinak podle všech sledovaných ukazatelů velmi slabé a v málo atraktivní oblasti z hlediska přirozeného pohybu obyvatel. Obyvatele z vyloučených lokalit obslouží dobře dostupný Sokolov,“ píše Úřad práce ČR.

Královéhradecký kraj

Obec Počet zaměstnanců Hořice 8 Chlumec nad Cidlinou 3 Klášterec nad Orlicí 10 Nová Paka 6

V Královéhradeckém kraji se plánují zrušit čtyři pobočky, přesunout se do jiných pracovišť bude muset 27 pracovníků. Podle analýzy jsou Hořice sice pracoviště s poměrně vysokým hodnocením a menší vyloučenou lokalitou, ale oblast je dobře pokrytá Jičínem, případně Hradcem Králové.

Liberecký kraj

Obec Počet zaměstnanců Cvikov 0 (výjezdní pobočka) Český Dub 4 Doksy 6 Hrádek nad Nisou 4 Chrastava 0 Jablonné v Podještědí 0

V Libereckém kraji skončí celkem šest pracovišť, dotkne se to 14 zaměstnanců. Agenda přejde především do Liberce, Mimoně a Nového Boru.

Moravskoslezský kraj

Obec Počet zaměstnanců Horní Benešov 0 Hlučín 8 Kravaře 4 Vrbno pod Pradědem 5

V této oblasti zaniknou čtyři pracoviště se 17 úředníky. V Kravařích se jedná o sloučení dvou pracovišť do jedné budovy, stejně tak v Hlučíně se sloučí dvě pracoviště do jednoho.

Olomoucký kraj

Obec Počet zaměstnanců Hanušovice 12 Lipník nad Bečvou 10 Litovel 12 Zlaté Hory 8

V Olomouckém kraji zaniknou čtyři pracoviště, ovšem s celkem vysokým počtem zaměstnanců. Podle analýzy pobočka v Litovli obsluhuje poměrně velký počet obyvatel a je klienty velmi dobře hodnocena. Pracoviště se ale nachází mezi větším počtem úřadů v okolí: Mohelnice, Uničov, Olomouc, které jsou v dobré dostupnosti veřejnou dopravou i autem ze spádových obcí.

Pardubický kraj

Obec Počet zaměstnanců Holice 3 Holice 6 Jablonné nad Orlicí 0 (výjezdní pobočka) Jevíčko 4 Lanškroun 13 Litomyšl 14 Skuteč 10

V Pardubickém kraji skončí sedm poboček s 50 zaměstnanci. Dvě malá pracoviště v Holicích mají podle úřadu dobrou dostupnost do Pardubic, kam se nově agenda přesune.

Plzeňský kraj

Obec Počet zaměstnanců Blovice 5 Bor 0 (výjezdní pobočka) Horšovský Týn 4 Manětín 1 Nýrsko 0 (výjezdní pobočka) Plasy 5 Plánice 0 (výjezdní pobočka) Přeštice 7

Skončí osm pracovišť s 22 zaměstnanci. Z Horšovského Týna se klienti přesunou do Domažlic, z dalších poboček pak většinou do plzeňských úřadů.

Středočeský kraj

Obec Počet zaměstnanců Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 5 Městec Králové 6 Poděbrady 11 Říčany 11 Stochov 1 Votice 7 Uhlířské Janovice 0 (výjezdní pobočka) Zruč nad Sázavou 1 (výjezdní pobočka)

Ve Středočeském kraji skončí osm úřadů a 42 zaměstnanců by se mělo přesunout do větších poboček. Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Říčany jsou sice celkově dobře hodnocená pracoviště menšího typu, ale jsou ve velmi dobré dostupnosti na Prahu, která je zároveň i přirozeně spádovým místem pro obyvatele spádových obcí i samotného Brandýsa a Říčan.

Ústecký kraj

Obec Počet zaměstnanců Česká Kamenice 2 Jirkov 24 Libochovice 5 Šluknov 10 Štětí 9 Úštek 2 Vejprty 3

V Ústeckém kraji je nachystáno ke zrušení sedm poboček s poměrně vysokým počtem zaměstnanců (55). Podle analýzy je Jirkov vysoce hodnocené pracoviště, s vysokým počtem obyvatel ve spádových vyloučených lokalitách, ale obec je v těsné blízkosti Chomutova, kam budou pracovníci přesunuti. „Služba tak zůstane nadále dobře dostupná,“ uvádí materiál.

Kraj Vysočina

Obec Počet zaměstnanců Golčův Jeníkov 0 (výjezdní pobočka) Hrotovice 0 (výjezdní pobočka) Jemnice 0 (výjezdní pobočka) Ledeč nad Sázavou 3 Náměšť nad Oslavou 5 Nové Město na Moravě 13 Pacov 0 (výjezdní pobočka) Polná 3 Přibyslav 0 (výjezdní pobočka) Třešť 4 Velká Bíteš 2 Ždírec nad Doubravou 0 (výjezdní pobočka)

Spolu s Jihočeskýmj krajem je Vysočina oblastí s nejvyšším počtem rušených poboček. Podle materiálu úřadu je to proto, že se jedná převážně o velmi malá pracoviště, u nichž je problematické zajistit provoz z pohledu bezpečnosti zaměstnanců a zastupitelnosti. Agenda se například z Nového Města na Moravě přesune do Žďáru nad Sázavou, z Třeště zřejmě do Jihlavy a z Náměšti nad Oslavou do Třebíče.

Zlínský kraj

Obec Počet zaměstnanců Holešov 16 Karolinka 7 Rožnov pod Radhoštěm 16 Rožnov pod Radhoštěm 5 Slavičín 9 Bojkovice 0 Výjezdní

Ve Zlínském kraji končí šest pracovišť s 53 zaměstnanci. V Rožnově končí obě pracoviště. Agenda rušených poboček se přesune do větších úřadů, například do Valašského Meziříčí nebo do Zlína.