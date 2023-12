Příspěvek na péči stoupne. Chceme být rychlejší, říká Jurečka

Příspěvek na péči má být zvyšován pružněji než dosud. Podle návrhu, který dnes představil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, ho vláda bude moct zvýšit pouhým nařízením – nebude už potřeba změna zákona.

K navýšení příspěvku na péči by podle návrhu docházelo pokaždé, když inflace od posledního zvýšení vzroste o pět procent. Konkrétní částky pak upraví vláda přímo v nařízení. K prvnímu zvýšení podle nových pravidel má dojít od července 2024. A to nejméně o 800 korun, maximálně o 3900 korun – podle stupně závislosti.

Příspěvek na péči se naposledy zvyšoval před pěti lety. Od té doby ceny pečovatelských služeb výrazně vzrostly.

Je to sociální dávka určená lidem, kteří se o sebe kvůli zdravotnímu stavu nedokážou sami postarat a potřebují částečnou nebo plnou péči někoho jiného.

Podle toho, jakou míru péče člověk potřebuje, zařazuje se do jednoho ze čtyř stupňů závislosti. V každém z nich má nárok na jinou výši příspěvku – co je k zařazení do kterého stupně závislosti „potřeba splnit“, jsme podrobně popsali v samostatném článku.

Příspěvek je určený na úhradu služeb pečovatele, pečovatelského zařízení nebo pro blízkou osobu, která kvůli pečování nemůže vydělávat tolik, kolik by jinak mohla, případně nevydělává vůbec.

Ministerstvo do konce prosince pošle do mezirezortního připomínkového řízení dvě varianty červencového navýšení příspěvku na péči. V první variantě by se zvyšoval příspěvek až od druhého stupně závislosti. U dětí o 1600 korun, u dospělých o 1100 korun. Ve třetím stupni by se u dětí zvýšil o 2800 korun, u dospělých o 2600 korun. Ve čtvrtém stupni pak shodně o 3900 korun.

V případě druhé varianty by se zvýšila částka i u prvního stupně závislosti, a to u dětí o 800 korun a u dospělých o 1120 korun. Navýšení u ostatních stupňů by bylo stejné jako u první varianty.

Zvýšení příspěvku na péči – dospělí

Stupeň Příspěvek nyní Po zvýšení (návrh) I. (lehká závislost) 880 Kč 880 nebo 2000 Kč II. (středně těžká závislost) 4400 Kč 5500 Kč III. (těžká závislost) 12 800 Kč 15 400 Kč IV. (úplná závislost) 19 200 Kč 23 100 Kč

Zvýšení příspěvku na péči – děti

Stupeň Příspěvek nyní Po zvýšení (návrh)

I. (lehká závislost) 3300 Kč 3300 nebo 4100 Kč II. (středně těžká závislost) 6600 Kč 8200 Kč III. (těžká závislost) 13 900 Kč 16 700 Kč IV. (úplná závislost) 19 200 Kč 23 100 Kč

„Příspěvek na péči považuji za opravdu klíčovou formu pomoci státu, která cílí na velmi zranitelnou skupinu lidí. Zavedení koncepčního a předvídatelného valorizačního mechanismu je pro všechny, kdo příspěvek pobírají, transparentním řešením. Naším cílem je zachovat reálnou hodnotu příspěvku,“ říká Jurečka.

Výhodnější životní pojištění? Jde to! Srovnáme nabídky 5 životních pojišťoven a najdeme vám výhodnější podmínky. Chci zkontrolovat pojistku

„Nynější systém, kdy je pro navýšení příspěvku nutná změna zákona, není vůbec pružný,“ dodává Jurečka. Nová pravidla podle něj budou pracovat s jasnými a vyčíslitelnými daty.

Návrh zároveň počítá s tím, že při naplnění valorizační podmínky by vláda musela vydat nařízení do jednoho měsíce od účinnosti novely zákona. Pokud tedy bude novela účinná od 1. června 2024, vznikne tím povinnost vydat nařízení vlády s účinností od 1. července 2024. „Počítáme s tím, že částky příspěvku na péči navýšíme od července příštího roku,“ potvrdil Jurečka.

Připomněl, že stát už zvýšil příspěvek na mobilitu a na energie. Ten je určený lidem, kteří jsou závislí na podpoře dýchání.

Současně můžou lidé s postižením, kteří využívají osobní asistenci v rozsahu větším než 80 hodin měsíčně, využít speciální dotační titul, který jim pomůže s financováním těchto služeb. Je možné z něj zaplatit až 12 hodin asistence denně. „Lidé tak zaplatí maximálně 80 hodin měsíčně a hodiny navíc mají zdarma, respektive za symbolickou cenu jednu korunu za hodinu,“ upřesňuje ministr.

Chystané zvýšení příspěvku na péči avizovalo ministerstvo v polovině letošního září. Současně tehdy informovalo, že do budoucna plánuje zavedení nové speciální dávky – doplatku k příspěvku na péči. „Tento doplatek bude určen pro ty příjemce příspěvku na péči, pro něž je jeho stávající výše objektivně nedostatečná. Podobu tohoto doplatku ministerstvo v tuto chvíli finalizuje,“ napsalo ministerstvo v září. Podrobnosti k této nové dávce dnes Jurečka neuvedl.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

Investujte do indexu S&P 500! Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně. CHCI SE DOZVĚDĚT VÍCE

Sdílejte článek, než ho smažem