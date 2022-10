Příspěvek na mobilitu a zvláštní pomůcku. Zvýšení dávek prošlo Sněmovnou

Zdroj: Shutterstock

Dávka se vyplácí zpětně. To znamená, že na účtu ji můžete tedy čekat do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který náleží – tedy do konce října za září nebo do konce listopadu za říjen. Příspěvek je možné si nechat vyplácet i jednou za tři kalendářní měsíce.

Pokud máte datovou schránku, uznávaný elektronický podpis nebo identitu občana, můžete o příspěvek na mobilitu požádat online na webu MPSV, jinak můžete podat vyplněný formulář na pobočce úřadu práce.