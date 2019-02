Příspěvek na péči 2019. Od dubna vyšší

Diskuze

Dobry den,pani Libuse ma urcite pravdu,postarat se o cloveka s demenci,ve ctvrtem stupni zavislosti je opravdu velmi narocne a to jsem s nim zustala doma ze zamestnani.Nad tim by se meli urednici zamyslet.

13. 2. 2019 | 7:06 | libuše

Dobrý den no přála bych těm úředníkům se postarat o postiženého člověka aspoň týden ,asi si to neumí představit co to vše obnáší.Pečovatelky nehodnotím to jsou mladé holčiny ,které třeba takový umělý vývod viděli poprvé v...