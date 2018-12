Příspěvek na péči. Od příštího roku vyšší

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 17. 12. 2018

Příspěvek na péči stát poskytuje lidem, kteří se při zvládání každodenních činností neobejdou bez pomoci druhých. Nejčastěji jde o osoby těžce nemocné, zdravotně postižené nebo seniory ve vysokém věku. Zároveň platí: úřady dávku přiklepnou, pokud nepříznivý zdravotní stav trvá minimálně rok nebo se během jednoho roku nepředpokládá jeho zlepšení.

Příjemcem dávky je vždycky osoba, která pomoc druhých potřebuje: právě z příspěvku na péči si ji má hradit. Péči může zajišťovat rodina či blízcí, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Jen v domácí péči

Kolik přesně příspěvek na péči dělá, závisí na takzvaném stupni závislosti. Ten určuje posudkový lékař okresní správy sociálního zabezpečení na základě lékařské dokumentace a sociálního šetření. To provádí úřad práce a posuzuje během něj, kolik z deseti základních životních potřeb zvládne žadatel bez pomoci druhých. Vedle stupně závislosti ovlivňuje výši příspěvku také věk:

Stupeň závislosti Osoby mladší 18 let Osoby starší 18 let Nezvládnuté životní potřeby Měsíční výše příspěvku Nezvládnuté životní potřeby Měsíční výše příspěvku I. (lehká závislost) 3 3300 Kč 3 nebo 4 880 Kč II. (středně těžká závislost) 4 nebo 5 6600 Kč 5 nebo 6 4400 Kč III. (těžká závislost) 6 nebo 7 9900 Kč 7 nebo 8 8800 Kč IV. (úplná závislost) 8 nebo 9 13 200 Kč 9 nebo 10 13 200 Kč

Poslanecká sněmovna začátkem prosince odsouhlasila návrh senátorů, zvýšit příspěvek na péči pro osoby ve třetím (těžká závislost) a čtvrtém (úplná závislost) stupni závislosti. V prvním případě o 4000 korun, ve druhém dokonce o šest tisíc korun. Nově tedy bude výše dávky následující:

Pod osmnáct let

III. stupeň závislosti 13 900 Kč

IV. stupeň závislosti 19 200 Kč

Nad osmnáct let

III. stupeň závislosti 12 800 Kč

IV. stupeň závislosti 19 200 Kč

Aktuálně také platí, že rodiče nezaopatřených dětí ve věku čtyři až sedm let ve III. a IV. stupni závislosti můžou požádat o navýšení příspěvku o dvě tisícovky. Toto pravidlo ovšem novela zákona o sociálních službách škrtá. Na další dva tisíce korun tak dosáhnou pouze rodiče dětí mladších osmnácti let, pokud jejich příjem (a příjem společně posuzovaných osob) dělá míň jak dvojnásobek životního minima.

Navýšení příspěvku o čtyři a šest tisíc se ale týká pouze osob, které nevyužívají pobytové sociální služby. Jinak řečeno: osob, o které se starají blízcí a rodina, případně za nimi domů dochází asistent péče nebo pracovník terénní služby. „Dojde tak k posílení finančních zdrojů příjemců a tím ke snížení tlaku na poskytování pobytových služeb. Tyto osoby budou moci déle zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí a využívat terénní a ambulantní služby,“ vysvětlují potřebu růstu dávky senátoři.

Poradna: Sociální dávky A nemám právo na nějaké peníze, když…? Mateřská, přídavky na děti, příspěvek na bydlení, dávky v hmotné nouzi a další – v bezplatné sociální poradně vám řekneme, o jakou dávku ve své situaci můžete požádat, co k tomu budete potřebovat a na koho se obrátit. Bezplatná sociální poradna

Počty příjemců rostou

Původní návrh přitom počítal se zvýšením pouze pro IV. stupeň, tedy pro lidi úplně závislé na péči druhých. Poslanci ale nakonec podpořili pozměňovací návrh Romana Sklenáka (ČSSD) a přidali i lidem ve III. stupni závislosti. „Jde o velmi dobrou zprávu jak pro zdravotně postižené, tak pro jejich rodiny, které se o tyto těžce nemocné obětavě starají často čtyřiadvacet hodin denně. Situace těchto rodin je velmi složitá, dlouhodobá péče o těžce nemocného člena rodiny je vysilující a stát by měl být těmto rodinám maximálně nápomocen,“ komentoval prosazení Sklenákova návrhu poslanec KDU-ČSL Vít Kaňkovský.

Podle Sklenáka zároveň stoupá počet lidí, kteří se bez pomoci neobejdou. Tedy počet lidí, kterým úřady dávky přiznají.

Příjemci příspěvku na péči

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Počet příjemců 308 300 311 400 323 100 335 900 337 800 354 900 356 900 Výdaje 1446,9 milionu Kč 1586,2 milionu Kč 1582,6 milionu Kč 1740,7 milionu Kč 1796,3 milionu Kč 2091,4 milionu Kč 2138,1 milionu Kč Zdroj: Statistické ročenky MPSV; údaje jsou vždy za leden daného roku

Zvýšení příspěvku na péči přijde státní kasu na přibližně 4,69 miliardy korun. Vyšší příspěvek na péči se dotkne asi 60 tisíc osob (5,4 tisíce dětí a 54,8 tisíce dospělých) ve III. stupni závislosti, dalších zhruba pětadvacet tisíc lidí si polepší díky navýšení dávky pro čtvrtý stupeň. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové to státní rozpočet unese. „I když se jedná o finančně náročnou záležitost, můžeme si to dovolit. Nám se minulý rok podařilo ušetřit na dávkách v hmotné nouzi 1,2 miliardy korun. Letos to dokonce vypadá na 2,2 miliardy korun,“ uvedla na tiskové konferenci po jednání Sněmovny.

Víc peněz mají lidé ve III. stupni závislosti dostávat od prvního července příštího roku. Kdo pobírá příspěvek pro úplnou závislost, polepší si už druhý měsíc po vyhlášení zákona. Nejprv ovšem musí novelu odsouhlasit senátoři, zabývat se jí budou nejspíš až v lednu. Podle Národní rady zdravotně postižených lze zároveň předpokládat snahu zástupců poskytovatelů sociálních služeb prosadit zvýšení příspěvku na péči i v jejich případě, tedy podání několika pozměňovacích návrhů. „Vrácení zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy Senátu by mohlo celý proces schválení zákona zkomplikovat. Proto senátory po Novém roce vyzveme, aby žádné pozměňovací návrhy nepřijímali,“ říkají zástupci NRZP.