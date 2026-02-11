Penny hodí do schránek víc letáků. Mění slevové akce

ČSOB rozdává lístky do kina. V soutěži vyhraje 8000 lidí
9. 2. 2026 | Petr Kučera
Osm tisíc lidí má šanci vyhrát dvě vstupenky zdarma do sítě kin CineStar. Soutěž pořádá ČSOB a potrvá do konce května.
Obchodní řetězec Penny ode dneška rozšiřuje distribuci svých akčních letáků o pětinu. „Cílem je zajistit, aby se nejvýhodnější nabídky dostaly k co nejširšímu okruhu lidí,“ tvrdí Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu Penny.
Řetězec podle Víta Vojtěcha reaguje na dlouhodobé chování zákazníků, kteří při plánování nákupů vycházejí především z tištěných letáků.
Zvýšení počtu letáků o 20 procent má zároveň upozornit na změnu v trvání slevových akcí. Od 4. února startují akční nabídky v Penny už ve středu, tedy o den dříve než dosud. Reaguje tak na většinu konkurentů, jejich týdenní akce také trvají od středy do úterý.
„Distribuce letáků je nastavena s důrazem na spádovou dostupnost jednotlivých prodejen. Letáky jsou cíleny na oblasti v okruhu do 10 kilometrů nebo přibližně 15 minut dojezdu od konkrétní prodejny, aby se nabídka dostala především k těm zákazníkům, kteří ji mohou snadno využít,“ říká Vojtěch.
Minulá vláda přitom chtěla letáky omezit. V roce 2024 poslala do sněmovny novelu zákona o obalech. Ta především připravila cestu zálohování PET lahví a plechovek od nápojů, ale její autoři prohlásili za obal i reklamní leták. Ministerstvo životního prostředí chtělo, aby řetězce odváděly poplatek jako příspěvek na likvidaci letáků. Novela však zůstala neschválená, pro poslance zatím nebyla prioritou.
