ČSOB rozdává lístky do kina. V soutěži vyhraje 8000 lidí

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 9. 2. 2026
Osm tisíc lidí má šanci vyhrát dvě vstupenky zdarma do sítě kin CineStar. Soutěž pořádá ČSOB a potrvá do konce května.

Základem je přihlásit se – účast v soutěži totiž není automatická. Stačí být klientem ČSOB starším 13 let a zadat na webu banky e-mail, který u ní máte registrovaný k účtu.

Druhou podmínkou je zaplatit alespoň pětkrát v kalendářním měsíci kartou od ČSOB. Počítají se platby v jakékoliv výši, u terminálů v „kamenných“ obchodech i na internetu, jakoukoliv kartou (debetní nebo kreditní, a to v jakékoliv podobě – tedy i v mobilu nebo chytrých hodinkách). Pokud má klient víc účtů a karet, platby se sčítají – včetně karet disponenta.

Za každý kalendářní měsíc – únor až květen – banka vylosuje dva tisíce výherců. Registrovat se do soutěže stačí jen jednou – kdo ale chce mít šanci i v dalším měsíci, musí znovu splnit podmínku pěti plateb. Po případné výhře už se nelze účastnit dalších kol.

Výhra pak přijde ve formě slevového kódu, vstupenky platí do konce letošního září.

Různé soutěže, slevy a bonusy pro dosavadní i nové klienty průběžně nabízejí i některé další banky. Také o nich pravidelně informujeme na webu Peníze.cz.

