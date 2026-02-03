Aukro vrátí 500 Kč za nákupy, když je zaplatíte s Partners Bankou

Klienti Partners Banky mohou za nákupy na Aukru získat zpět část peněz formou cashbacku až do výše 500 Kč. Podmínkou je zaplatit z účtu nebo platební karty této banky.
Akce probíhá od 22. ledna do 31. května, k účasti se není potřeba nikam registrovat. Platba musí proběhnout přes platební systém Aukra, nikoliv přímo na účet prodejce.
Do akce se zapojí každý, kdo ve zmíněném období provede alespoň jednu platbu přes systém Aukra. Odměnu pak získá jen ten, kdo nejpozději do šesti měsíců od první platby zaplatí podruhé.
Výše odměny bude stejná jako tato druhá platba, maximálně však 500 Kč. Klientovi přijde na účet nejpozději do 20. dne následujícího měsíce.
Odměnu lze získat pouze jednou. Pokud klient druhou platbu do šesti měsíců neprovede, nárok na odměnu zaniká a do akce už se znovu zapojit nemůže.
Poznámka: Do skupiny Partners patří i společnost NextPage Media, která mimo jiné provozuje web Peníze.cz.
Petr Kučera
