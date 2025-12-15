Co stihnout do konce roku? Za tohle vám peněženka poděkuje

Co by vás mohlo zajímat?
Dálniční známka
Roční dálniční známka v Česku od ledna 2026 zdraží o 130 korun oproti letošku. Nově přijde na 2570 korun.
Kdo potřebuje novou známku hned během ledna nebo od začátku února, může si ji koupit ještě do konce roku 2025 a ušetřit. Začátek platnosti si lze totiž nastavit až do 30 dnů po nákupu.
Když třeba vaše dosavadní známka platí do 25. ledna 2026, můžete si novou s platností od 26. ledna koupit už od 27. prosince 2025 za letošní cenu.
Jednodenní známka zdraží o dvacet korun na 230 korun, desetidenní o deset korun na 300 korun, měsíční o dvacet korun na 480 korun.
Pozor ale, ať kvůli spěchu neproděláte kvůli podvodníkům. Některé e-shopy nabízejí známky s vysokými „manipulačními poplatky“, někdy maskovanými jako ekologické či dobročinné příspěvky. Ověřte si, že jste na webu oficiálního státního e-shopu edalnice.cz, nebo kupte známku u oficiálních distributorů: na pobočkách České pošty a čerpacích stanicích EuroOil a Robin Oil.
Bonusy zdravotních pojišťoven
Už jen do 31. prosince můžete u některých zdravotních pojišťoven požádat o různé příspěvky a bonusy za rok 2025. Dají se tak ušetřit až tisíce korun například za pohybové aktivity (včetně dětských), preventivní prohlídky, očkování, dentální hygienu, darování krve, programy související s porodem a podobně.
Termíny, podmínky čerpání i výše jednotlivých benefitů se u různých zdravotních pojišťoven liší. U největší Všeobecné zdravotní pojišťovny lze o příspěvky za letošní rok žádat do 31. prosince, a to online přes aplikaci Moje VZP. Na pobočkách to bylo možné jen do konce listopadu. Doklad o zaplacení nesmí být starší než tři měsíce (při více platebních dokladech se tři měsíce počítají od data úhrady na posledním z nich). Podobně je to například u příspěvků z fondu prevence u Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra.
A třeba u Oborové zdravotní pojišťovny (OZP) funguje systém kuponů (proplácení účtenek starých až tři měsíce) a systém kreditů (kredity připsané od srpna do prosince lze využít do konce března následujícího roku, pak propadnou).
Co se ještě mění od Nového roku?
Dlouhodobý investiční produkt (DIP)
Investujete, nebo se chystáte brzy začít? A vnímáte aspoň část investic jako způsob, jak se zajistit na stáří? Můžete využít nedávnou novinku: dlouhodobý investiční produkt (DIP). Stát vám přispěje až 7200 korunami za rok – formou odpočtu od základu daně.
Investování získalo stejné daňové výhody, jako už mnoho let mají penzijní spoření nebo některé typy životního pojištění. Také DIP chce podpořit lidi, kteří se snaží včas finančně zajistit na důchod. Míří hlavně na ty, kdo si kupují přímo akcie nebo investují přes podílové fondy, ETF či některé dluhopisy.
Abyste si DIP mohli odečíst od základu daně, musíte se zavázat, že si z něj nevyberete peníze dříve než v 60 letech věku a zároveň ne dříve než po deseti letech od založení. Během této doby ale můžete průběžně měnit, do čeho konkrétně investujete. Co je to DIP a jak funguje, podrobně popisujeme v našem seriálu.
Takže: pokud investujete tisíce korun ročně a neplánujete si je vybrat dřív než ve stáří, je škoda novou daňovou úlevu nevyužít. Zároveň je však zbytečné posílat si na DIP víc, než za daný rok využijete na daňové odpočty.
Peníze, které během roku investujete v rámci DIP, si můžete odečíst od základu daně až do stropu 48 tisíc korun za rok. Limit je společný pro všechny „daňově podporované produkty spoření na stáří“, kam patří i doplňkové penzijní spoření, životní pojištění a nově i pojištění dlouhodobé péče.
Výsledná daň (15 % ze základu) vám tak může klesnout až o 7200 Kč ročně. Tohle maximum odpovídá situaci, kdy investujete 48 tisíc ročně – v průměru čtyři tisíce měsíčně. Ale i kdybyste investovali jenom tisícovku měsíčně, tedy 12 tisíc ročně, může vám nově zůstat až 1800 Kč ročně, které byste jinak museli odvést na daních.
Nezáleží na tom, jestli jste během roku investovali pravidelně, postupně, nebo až jednorázově na konci prosince. Daňová úleva se počítá vždy z celkové částky za kalendářní rok.
Penzijní spoření
Na penzijní spoření (doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění) můžete v prosinci vložit víc, než tam každý měsíc posíláte. Díky jednorázovému navýšení v prosinci můžete využít daňové odpočty na maximum. Za zvážení to stojí hlavně v případě, že odpočty neplánujete využít u jiného produktu.
Podle dřívějších pravidel jste si mohli odečíst od základu daně maximálně 24 tisíc korun ročně za penzijní spoření a dalších maximálně 24 tisíc za životní pojištění (s výjimkou čistě rizikového). Oba limity se od roku 2024 sloučily do jednoho.
Nově je společná hranice 48 tisíc korun a záleží na každém člověku, jak ji v praxi využije. Když neuplatňujete odpočty na životní pojištění, můžete si tedy zdvojnásobit odpočet příspěvků na penzijní spoření, nebo odpočty rozdělit mezi penzijko a DIP, případně využít maximální odpočty právě jen na DIP.
Takový mimořádný příspěvek – někde zvaný třeba i daňový doplatek – si ale musíte s penzijní společností předem sjednat. Služba se jmenuje různě: například Daňový automat, Příspěvek na míru, Daňová optimalizace a podobně. Podmínky a termíny jednotlivých penzijních společností se liší.
Daňově zvýhodněné jsou až částky nad 1700 korun měsíčně. Od základu daně si totiž nemůžete odečítat vklady, k nimž lze dostat přímý státní příspěvek.
Stavební spoření
Díky jednorázovému vkladu na stavební spoření v prosinci můžete získat státní příspěvek za celý rok. Nezáleží na tom, že jste předtím pravidelně nespořili nebo že jste smlouvu podepsali třeba až 20. prosince.
Plný státní příspěvek – bohužel už jen 1000 korun za rok – dostanete, i když peníze na účet stavební spořitelny přijdou na konci prosince. Pro zmíněnou tisícovku je potřeba vložit 20 tisíc. Aktuální porovnání může napovědět, kam se teď podívat: Nejlepší stavební spoření v prosinci
Spěchat se naopak nemusí vyplatit, když už jste splnili povinnou dobu spoření (pro nárok na státní příspěvek), která je šest let. Když smlouvu nezrušíte hned ke konci prosince, ale hned v lednu si na ni pošlete dalších 20 tisíc korun a teprve ke konci ledna smlouvu vypovíte, dostanete ještě celý státní příspěvek za rok 2026. Psali jsme podrobně: Jak dostat ze stavebka co nejvíc?
Superdávka
Dostáváte přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení? Pak byste měli do konce roku podat žádost o superdávku, která je nahradí. Nárok na původní státní podporu vám pak bude pokračovat i v roce 2026, pokud budete dál splňovat podmínky.
Kdo nestihne podat žádost do letošního 31. prosince, zanikne mu nárok na původní dávky ke konci roku 2025. O superdávku pak bude muset žádat jako nový zájemce od ledna 2026. Do doby, než úřad takovou žádost vyřídí, můžete dočasně přijít o peníze, které potřebujete.
Může se hodit: Kalkulačka superdávky. Máte nárok a kolik vám dají?
Důchod v hotovosti
Výplaty důchodů v hotovosti prostřednictvím České pošty od ledna 2026 znovu zdraží. Poplatek, který stát strhává z důchodu, stoupne na 94 Kč, zatímco letos je 78 Kč a loni byl jenom 35 Kč.
Výjimku mají lidé, kterým byl důchod přiznán do konce roku 2009. Ti si za výplatu v hotovosti prostřednictvím pošty nemusí nic připlácet.
Bez poplatku zůstává výplata důchodu na bankovní účet. Ten si lze snadno a zdarma založit i na kterékoliv pobočce České pošty, její zaměstnanci pomohou s nastavením. Jde o účet v ČSOB Poštovní spořitelně – důchodci si z něj pak mohou jednou měsíčně vybrat hotovost na přepážce zdarma, bez poplatku je také jedna donáška hotovosti na jakoukoliv adresu zdarma.
SIPO
Lidé, kteří používají službu SIPO od České pošty, zaplatí od ledna 2026 o pětinu víc než dosud. Státní podnik totiž cenu navýší o daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši 21 procent. Služba SIPO byla dosud osvobozena od DPH, tahle úleva ale končí.
Platba SIPO na poštovní přepážce v hotovosti (včetně zaslání platebního dokladu) tak od Nového roku zdraží na 34 korun za současných 28 korun, se Zákaznickou kartou na 27 korun z dosavadních 22 korun. Kdo platí SIPO bezhotovostně inkasem z účtu a stačí mu potvrzení e-mailem, zaplatí nově sedm korun místo pěti.
I tady je alternativa, která v součtu ušetří stovky korun ročně: zadání trvalého příkazu nebo inkasa v elektronickém bankovnictví je zadarmo, stejně jako samotná platba.
Podpora v nezaměstnanosti
Spěchat se vám naopak nemusí vyplatit, pokud jste letos skončili v dosavadním zaměstnání.
Od začátku roku 2026 se totiž mění pravidla podpory v nezaměstnanosti. Díky tomu můžete dostat víc než letos. Rozhodující je přitom den (rok) podání žádosti – pro toho, kdo ji podá ještě letos, budou dál platit pravidla pro rok 2025.
Od roku 2026 výrazně stoupne výše podpory v prvních měsících – nově dosáhne 80 % předchozího čistého výdělku místo 65 %. Současně stoupne maximální výše podpory na 80 % průměrné mzdy v Česku místo dřívějších 58 %.
Od roku 2026 už nehraje roli, jestli jste z předchozího zaměstnání odešli dobrovolně, nebo jestli jste dostali výpověď. Výše podpory bude v obou případech stejná. Na rozdíl od dřívějška se už tedy podpora nesnižuje, pokud jste pracovní poměr ukončili sami bez vážného důvodu. Rozhodující není datum výpovědi nebo ukončení pracovního poměru, ale podání žádosti o podporu.
Je tu ale výjimka, kdy se vám může vyplatit požádat o podporu ještě v roce 2025. Zbystřete, jestli máte v nejbližších týdnech narozeniny.
Podle dosavadních pravidel máte do 50 let nárok na podporu maximálně po dobu pěti měsíců. Jakmile je vám v době žádosti 50 let (včetně dne 50. narozenin), prodlužuje se délka podpory až na osm měsíců. A když požádáte v 55 letech, můžete ji čerpat až jedenáct měsíců.
Od roku 2026 tyto věkové hranice stoupnou. Po dobu maximálně pěti měsíců se bude vyplácet podpora uchazečům až do 52 let věku (ne do 50 jako dosud). Teprve uchazečům nad 52 do 57 let se maximální délka podpory prodlouží na osm měsíců. A teprve nad 57 let věku stoupne maximum na jedenáct měsíců.
Není to ale tak jednoduché. I nevýhodu kvůli věku totiž může překonat některá z výhod zmíněných v předchozích odstavcích. Pomůžeme vám:
Optimalizace daní
Ještě do konce roku můžete udělat věci, díky nimž si pak budete moct snížit daně za rok 2025. Vedle už zmíněného penzijka nebo DIPu to je třeba poskytnutí daru – včetně darování krve nebo kostní dřeně.
Více možností „daňové optimalizace“ mají podnikatelé. Pár tipů, na co se koncem roku zaměřit, loni posbíral náš bratrský web Finmag.cz: Jak si snížit daně na poslední chvíli? Daňová optimalizace očima expertů
