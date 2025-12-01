Přifouknutý Black Friday: Jak slevové kupony a triky z Číny mění realitu

Před rokem jsme vesměs chválili největší české e-shopy, jak se sladily s novými pravidly zobrazování slev. Současně jsme slíbili, že se více zaměříme na slevové kupóny, které se u nás začaly rozmáhat. To jsme splnili a výsledky bohužel nejsou dobré.
Pravidelnou analýzu od Hlídače shopů jsme typicky začínali přehledovou tabulkou námi sledovaných e-shopů s počty produktů v Black Friday akci a porovnáním průměrných uváděných a reálných slev. Rozmach slevových kuponů nám prakticky znemožnil tuto tabulku dále udržovat, a tak se na jednotlivé problémy podíváme v příkladech.
Nešťastné slevové kupony
Dříve jsme se s kupóny setkávali výjimečně, většinou se jednalo o speciální akci pro vybrané zákazníky. V poslední době se ovšem roztrhl pytel s veřejně dostupnými kupóny a slevovými kódy, které jsou rovnou zobrazeny na stránce s produktem. Většinou zákazník ani nemusí kód zadat, stačí kliknout na tlačítko typu „koupit s kódem“.
Novela zákona o ochraně spotřebitele jasně říká, že takovéto kupóny jsou oznámením o slevě a platí pro ně pravidla o zobrazení minimální ceny alespoň 30 dní před aktuální akcí. To české e-shopy vesměs dodržují. Problém ovšem nastává pro další slevovou akci. Pokud je produkt ve 30 dnech před další slevovou akcí nabízen se slevou formou kupónu nebo kódu, správně má být tato prodejní cena zohledněna v minimální ceně před další akcí. A to se nyní při Black Friday v mnoha případech neděje. Produkt tak může být v Black Friday „zlevněný“, reálně a podle pravidel však zlevněný není.
Na slevové kupóny přešla i Alza. V posledních letech v našem hodnocení vycházela skvěle, byla jedním z prvních e-shopů, které přešly na zobrazování reálných slev. Letos ovšem naše data říkají něco jiného. Z cca milionu nabízených produktů jich bylo v Black Friday kolem 50 tisíc. Jenže u více jak 17 tisíc z nich se neshodneme na výši slevy. V naprosté většině problémových případů byl daný produkt v měsíci před Black Friday taktéž zlevněný pomocí jiného kupónu. A tato cena se nepromítla do minimální ceny před Black Friday.
Pojďme se podívat na příklad. Tento elektrický gril byl v Black Friday nabízen za 1999 Kč s inzerovanou 22% slevou. Jenže necelý měsíc před zařazením produktu do Black Friday byl nabízen s jiným kupónem za 1942 Kč. Reálně je tedy v Black Friday o 2 % dražší.
Foto: Hlídač shopů
Prakticky stejným způsobem kupóny nezohledňuje do následných akcí například Notino, Datart nebo Lékárna. Naproti tomu Pilulka s námi těsně před letošním Black Friday nápočet slev konzultovala a nově kupóny v historii cen zohledňuje.
E-shopy argumentují třeba tím, že ne všichni zákazníci kupón použijí a tím se podle nich cena po využití kupónu nemusí promítnout v „nejnižší ceně výrobku, za kterou jej prodávající nabízel a prodával“, o které mluví zákon.
Nicméně jak právníci Evropské komise, tak České obchodní inspekce jsou jiného názoru. Od ČOI jsme dostali toto vyjádření:
Kupónová sleva zobrazená přímo na detailu produktu a dostupná všem spotřebitelům tedy kód je přístupný širokému okruhu spotřebitelů na internetových stránkách považujeme za oznámení o snížení ceny. Tato cena dosažitelná s kupónem by se měla započítávat do historie „nejnižší ceny“ a musí být zohledněna při následných akcích (např. Black Friday), pokud spadá do 30denního období. Jakmile tedy prodávající veřejně zpřístupní kupón a umožní jeho uplatnění všem spotřebitelům, jde o cenu objektivně dostupnou; proto vstupuje do referenčního období pro „nejnižší cenu“.
Argument internetových obchodů, že zákazník kupón nemusí využít, není relevantní. Rozhodující je, že prodávající tuto cenu nabízel veřejně. Výjimky jsou kupóny určené pouze pro omezený okruh zákazníků (věrnostní programy, personalizované kódy) ty se za oznámení o snížení ceny nepovažují a obvykle neovlivňují „nejnižší cenu.“ Tyto kódy nejsou dostupné všem spotřebitelům a také nejsou obecně komunikovány.
Česká obchodní inspekce považuje nezohlednění předchozí veřejné kupónové slevy při výpočtu nejnižší ceny za porušení ustanovení § 12a Zákona o ochraně spotřebitele.
Staronové příklady problémových slev
Notino se vždy pohybovalo na hraně pravidel s různými nabídkami typu „Výhodněji“, u kterých argumentovali, že se nejedná o slevu. Letos si ukážeme příklad, na kterém je evidentní, že slevy na Notino nejsou počítány podle platných pravidel.
Tento sprchový gel se na Notino s kódem BLACK prodával za 446 Kč. Ještě 19. 11. s inzerovanou 30% slevou a uvedenou „poslední nejnižší cenou“ 637 Kč.
Foto: Hlídač shopů
O den později, 20. listopadu, stojí produkt stále stejně (se stejným kódem BLACK), ale sleva již není vyčíslena a „poslední nejnižší cena“ je 429 Kč. Což z logiky věci nedává smysl (minimální cena před akcí se správně stanoví jednorázově na začátku slevové akce a během jedné akce se bez změny prodejní ceny nemůže měnit).
Foto: Hlídač shopů
Naopak pokud se během Black Friday cena zvýší, jedná se o reálné zdražení. Minimální cena nemůže zůstat stejná jako před začátkem akce, ale musí referovat k předchozí nejnižší prodejní ceně. To je případ třeba na Mironet, kde minimální cenu před akcí počítali vůči začátku akce 7. listopadu a neupravili ji, když se „sleva“ během Black Friday snížila. Příkladem je tento JBL Partybox:
Foto: Hlídač shopů
Dne 12. listopadu stál v Black Friday akci 6552 Kč a sleva byla vypočítána správně podle minimální ceny před akcí. Nicméně den poté došlo ke zdražení produktu na 6999 Kč a v tom okamžiku již nelze referovat k ceně před začátkem Black Friday, jelikož je produkt reálně zdražen.
Nově jsme letos zařadili do monitoringu úspěšný e-shop Grizly. Jejich „slevotvorbu“ si můžeme ukázat například na „Produktu roku 2024 podle Heureky“. Grizly Mango exclusive, 500g se s kódem “BLACKFRIDAY” prodávalo za 223 Kč, referenční cena je uvedena 279 Kč.
Foto: Hlídač shopů
Když se podíváme na historii těchto cen v letošním roce, zjistíme, že za tuto Black Friday cenu se mango prodávalo většinu roku, jen s jinými kódy. A referenční cena je stejná celý rok, což rozhodně neodpovídá minimální ceně před akcí. Podobnou strategii dlouhodobě volí i velmi oblíbený e-shop Mountfield, který pravidelně přepíná mezi běžně dostupnou slevou a klubovou slevou, a produkty tak nabízí neustále „ve slevě“.
Poznámka: nová pravidla pro oznamování slev se netýkají zboží s krátkou dobou trvanlivosti, což ovšem sušené mango s trvanlivostí šest měsíců není.
Kdo letos dopadl nejlépe?
Abychom jenom neukazovali na porušování pravidel, pojďme se podívat i na pozitivní příklad. Podle dat i přístupu u nás letos nejlépe dopadly Knihy Dobrovský. V Black Friday akci nabízely kolem 500 knih s průměrnou deklarovanou slevou 57 %, která přesně odpovídá námi spočítané reálné slevě. Veškeré informace o slevě jsou správně zobrazeny jak na detailu produktu, tak v přehledu. Navíc e-shop nabízí i vlastní transparentní graf s historií minimální prodejní ceny.
Foto: Hlídač shopů
Mezi další e-shopy, u kterých jsme letos nenarazili na žádný problém v komunikaci slev, patří Košík, Megapixel a Tchibo.
Zahraniční tržiště stále pozadu
Loni jsme se zaměřili na nájezd zahraničních tržišť, která z pohledu zobrazování slev nevyšla vůbec dobře. Letos bohužel žádné velké zlepšení nenastává.
Stačí se podívat na vývoj prodejní a zejména přeškrtnuté ceny u těchto bot Crocs na Trendyolu během listopadu. Sleva rozhodně není počítána z minimální ceny před akcí. Spíš to vypadá na snahu o zachování procentuální výše slevy při každé změně ceny.
Foto: Hlídač shopů
Temu obecně láká na velmi nízké ceny, u kterých uvádí doporučenou maloobchodní cenu (DMOC) jako „referenční pro vaši informaci a pro účely srovnání cen“. Zajímavé je, že vedle prodejní ceny často mění i tuto DMOC. Například u tohoto dalekohledu:
Foto: Hlídač shopů
Ten byl 7. listopadu v nabídce za 922 Kč s referenční cenou 936 Kč. O pár dní později 14. listopadu se cena zvýšila na 957 Kč a překvapivě i referenční cena narostla na 1277 Kč. Výhodněji, ale dráž.
Foto: Hlídač shopů
Co nás čeká dál
V rámci Hlídače shopů se chceme dále zaměřit na výše popsané zneužívání slevových kupónů a přesvědčit e-shopy, aby je začaly zohledňovat v historii minimální ceny. Současně plánujeme do monitoringu přidat další populární e-shopy.
Se všemi e-shopy, které mají zájem, konzultujeme zdarma jejich nastavení výpočtu slev a snažíme se společně sladit v metodice. Po diskuzi se Svazem obchodu a cestovního ruchu jsme letos například prodloužili maximální možnou dobu platnosti slevy z 90 na 180 dní.
Na evropské úrovni pomáháme v rámci Shop monitoring toolu pro Evropskou komisi monitorovat i zahraniční tržiště, která neférově nabourávají tržní prostředí nejen u nás.
