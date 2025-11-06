Sezona slev startuje. Praktický návod, jak nenaletět a utrácet s rozumem

Jak ukázal zářijový průzkum Asociace pro elektronickou komerci (APEK) mezi spotřebiteli, chuť Čechů nakupovat na internetu stále roste. Průměrná měsíční útrata jednoho on-line nakupujícího dosáhla už téměř 5000 korun, což je o necelých 300 korun více než v roce 2024.
A brzy se bude utrácet ještě víc: e-shopy a obchodníky teď čeká hlavní sezona. Už prakticky od října se konají slevové akce typu Black Friday či Cyber Monday a rostou předvánoční prodeje, které určí definitivně úspěch či neúspěch.
„Podle dosavadního vývoje očekáváme, že meziroční růst obratů v české e-commerce by mohl přesáhnout hranici 7 %. Zatím vnímáme mírný optimismus mezi prodejci a věříme, že zákazníci opět ocení širokou nabídku a skvělé služby, které české e-shopy nabízí,“ říká prezident asociace Jan Vetyška.
S objemem nákupů ale roste i riziko, že narazíme na nepoctivé prodejce. Těm mohou často naletět zákazníci, kteří se nechají zlákat supervýhodnou nabídkou, ale s nakupováním po internetu mají jinak minimální zkušenost.
Česká obchodní inspekce proto sestavila jednoduchý návod, jak během letošních slevových akcí nenaletět:
Udělejte si nákupní seznam: než něco koupíte jen kvůli slevě, udělejte si nákupní seznam priorit. Nekupujte zbytečnosti. Někdy se doporučuje i omezit e-maily či aplikace s marketingovými nabídkami, které by vás mohly zbytečně zlákat koupit něco, co nepotřebujete.
Porovnávejte ceny u více prodejců: například přes internetový srovnávač Heureka.cz. A pozor, sleva u jednoho obchodu nemusí znamenat, že je to nejlepší nabídka. Příliš nízká cena oproti konkurenci může být varování, že jde o padělek.
Zajímejte se o podmínky slevy: zda není podmíněna například členstvím ve věrnostním programu, přihlášením do mobilní aplikace nebo množstvím odebraných výrobků.
Podívejte se na předchozí cenu: obchodník, který uvádí slevu, musí zákazníkovi sdělit nejnižší cenu, za kterou byl výrobek prodáván během 30 dnů před slevou. Výjimkou jsou například potraviny s krátkou trvanlivostí. Zda vám e-shop dává skutečnou slevu, zjistíte například na webu Hlídač shopů.
Cena, která platí, je ta přímo u výrobku: vždy si nechte doklad o zaplacení a zkontrolujte, zda je vše správně účtováno.
Zkontrolujte recenze: při nákupu online se podívejte na hodnocení prodejce od spotřebitelů i spotřebitelských organizací, jako je třeba dTest. Seznam rizikových e-shopů pak najdete na webu obchodní inspekce.
Ověřte si kontakt na prodejce: před nákupem se podívejte, zda e-shop uvádí jméno, adresu, IČO, e-mail a telefon a obchodní podmínky. Pokud tyto údaje chybí, raději nakupujte jinde.
Víte, s kým uzavíráte smlouvu? Zkontrolujte, zda kupujete přímo od provozovatele e-shopu, nebo přes online tržiště, kde může být poskytovatelem někdo jiný. Více jsme o tom psali třeba zde: E-shopoví šmejdi dostali pokuty za víc než 15 milionů. Jak je poznat a nenaletět.
Platba kartou je bezpečnější: při platbě kartou nebo přes online platební služby je jednodušší peníze získat zpět, pokud nastane problém, a to přes bankovní službu zvanou charge back. Při platbě převodem je to o poznání složitější.
Nenechte se zmást falešným tlakem: obchodník může tvrdit, že zboží je omezené, i když to nemusí být pravda.
Smlouva po telefonu: nabídka učiněná během hovoru musí být potvrzena písemně (například e-mailem nebo SMS). Smlouva je platná až poté, co souhlas projevíte elektronicky nebo podpisem.
Závěrem dodejme, že pokud chcete prověřit neznámého prodejce, praktické informace najdete na webu Evropský spotřebitel – podvod. České firmy lze ověřit v obchodním rejstříku nebo v živnostenském rejstříku, zatímco subjekty sídlící v zemích EU je možné zkontrolovat na EU e-justice.
A nezapomeňte, ušetřit můžete s trochou nadsázky i tím, že se místo brouzdání po sociálních sítích nebo výletu do obchodního centra vydáte třeba za kulturou, do knihovny nebo výstavu.
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem