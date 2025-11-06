Peníze.cz
Sezona slev startuje. Praktický návod, jak nenaletět a utrácet s rozumem

Pavla Adamcová | rubrika: Jak na to | 6. 11. 2025
Black Friday, vánoční svátky, povánoční výprodeje – hlavní sezona slev se blíží. Ani populární Black Friday už dávno neznamená jen jediný den, obchodníci výprodeje spouští dlouhé týdny předem a schovají za něj leccos. To přináší riziko, že některé „slevy“ ve skutečnosti žádné slevy nejsou. Jak při nákupu nenaletět?
Jak ukázal zářijový průzkum Asociace pro elektronickou komerci (APEK) mezi spotřebiteli, chuť Čechů nakupovat na internetu stále roste. Průměrná měsíční útrata jednoho on-line nakupujícího dosáhla už téměř 5000 korun, což je o necelých 300 korun více než v roce 2024.

A brzy se bude utrácet ještě víc: e-shopy a obchodníky teď čeká hlavní sezona. Už prakticky od října se konají slevové akce typu Black Friday či Cyber Monday a rostou předvánoční prodeje, které určí definitivně úspěch či neúspěch.

„Podle dosavadního vývoje očekáváme, že meziroční růst obratů v české e-commerce by mohl přesáhnout hranici 7 %. Zatím vnímáme mírný optimismus mezi prodejci a věříme, že zákazníci opět ocení širokou nabídku a skvělé služby, které české e-shopy nabízí,“ říká prezident asociace Jan Vetyška.

Balíček v boxu chybí nebo dorazil cizí? Jak postupovat krok za krokemBalíček v boxu chybí nebo dorazil cizí? Jak postupovat krok za krokem

S objemem nákupů ale roste i riziko, že narazíme na nepoctivé prodejce. Těm mohou často naletět zákazníci, kteří se nechají zlákat supervýhodnou nabídkou, ale s nakupováním po internetu mají jinak minimální zkušenost.

Česká obchodní inspekce proto sestavila jednoduchý návod, jak během letošních slevových akcí nenaletět:

Udělejte si nákupní seznam: než něco koupíte jen kvůli slevě, udělejte si nákupní seznam priorit. Nekupujte zbytečnosti. Někdy se doporučuje i omezit e-maily či aplikace s marketingovými nabídkami, které by vás mohly zbytečně zlákat koupit něco, co nepotřebujete.

Porovnávejte ceny u více prodejců: například přes internetový srovnávač Heureka.cz. A pozor, sleva u jednoho obchodu nemusí znamenat, že je to nejlepší nabídka. Příliš nízká cena oproti konkurenci může být varování, že jde o padělek. 

Zajímejte se o podmínky slevy: zda není podmíněna například členstvím ve věrnostním programu, přihlášením do mobilní aplikace nebo množstvím odebraných výrobků.

Dýně, svíčky, dárky. Žebříček svátků, za které jsou Češi ochotní platit nejvícDýně, svíčky, dárky. Žebříček svátků, za které jsou Češi ochotní platit nejvíc

Podívejte se na předchozí cenu: obchodník, který uvádí slevu, musí zákazníkovi sdělit nejnižší cenu, za kterou byl výrobek prodáván během 30 dnů před slevou. Výjimkou jsou například potraviny s krátkou trvanlivostí. Zda vám e-shop dává skutečnou slevu, zjistíte například na webu Hlídač shopů.

Cena, která platí, je ta přímo u výrobku: vždy si nechte doklad o zaplacení a zkontrolujte, zda je vše správně účtováno.

Zkontrolujte recenze: při nákupu online se podívejte na hodnocení prodejce od spotřebitelů i spotřebitelských organizací, jako je třeba dTestSeznam rizikových e-shopů pak najdete na webu obchodní inspekce.

Ověřte si kontakt na prodejce: před nákupem se podívejte, zda e-shop uvádí jméno, adresu, IČO, e-mail a telefon a obchodní podmínky. Pokud tyto údaje chybí, raději nakupujte jinde.

Víte, s kým uzavíráte smlouvu? Zkontrolujte, zda kupujete přímo od provozovatele e-shopu, nebo přes online tržiště, kde může být poskytovatelem někdo jiný. Více jsme o tom psali třeba zde: E-shopoví šmejdi dostali pokuty za víc než 15 milionů. Jak je poznat a nenaletět.

Jak poznat falešný e-shop během pár minut. Tři jednoduché krokyJak poznat falešný e-shop během pár minut. Tři jednoduché kroky

Platba kartou je bezpečnější: při platbě kartou nebo přes online platební služby je jednodušší peníze získat zpět, pokud nastane problém, a to přes bankovní službu zvanou charge back. Při platbě převodem je to o poznání složitější.

Nenechte se zmást falešným tlakem: obchodník může tvrdit, že zboží je omezené, i když to nemusí být pravda.

Smlouva po telefonu: nabídka učiněná během hovoru musí být potvrzena písemně (například e-mailem nebo SMS). Smlouva je platná až poté, co souhlas projevíte elektronicky nebo podpisem.

Závěrem dodejme, že pokud chcete prověřit neznámého prodejce, praktické informace najdete na webu Evropský spotřebitel – podvod. České firmy lze ověřit v obchodním rejstříku nebo v živnostenském rejstříku, zatímco subjekty sídlící v zemích EU je možné zkontrolovat na EU e-justice.

A nezapomeňte, ušetřit můžete s trochou nadsázky i tím, že se místo brouzdání po sociálních sítích nebo výletu do obchodního centra vydáte třeba za kulturou, do knihovny nebo výstavu.

