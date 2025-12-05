Peníze.cz
Pokuta za slevy až od 18 let. Řetězce musí pustit do věrnostních programů i mladší

Petr Kučera | rubrika: Co se děje | 5. 12. 2025
Tesco diskriminuje zákazníky mladší 18 let, když nedosáhnou na slevovou kartu ani na objednávky v e-shopu. Názor ČOI teď potvrdil i Nejvyšší správní soud. Podobně přitom omezuje své věrnostní programy většina dalších řetězců.
Lidé pod 18 let věku nedosáhnou na výhody, které obchodní řetězec Tesco poskytuje dospělým zákazníkům prostřednictvím věrnostního programu Clubcard. Připravuje je to o některé slevy, benefity ze sbírání bodů, ale také o možnost objednat si dovoz potravin přes e-shop Tesco Online – i do něj se lze registrovat až od 18 let.

Takové paušální vyloučení mladých lidí je nepřiměřené a diskriminační, konstatuje v čerstvém rozsudku Nejvyšší správní soud. Definitivně zamítl stížnost řetězce Tesco proti pokutě 50 tisíc korun od České obchodní inspekce (ČOI) z roku 2024.

Řetězec mimo jiné argumentoval, že chtěl dodržet zákaz, podle něhož nesmí cílit reklamu na alkohol a tabákové výrobky na osoby mladší 18 let. V rámci programu Clubcard totiž zasílá nabídky ohledně veškerého sortimentu.

Pokud by měla být reklama cílenější například podle věku zákazníka, muselo by Tesco podle svého vyjádření „zcela změnit marketingový koncept či informační systémy, což by představovalo nepřiměřenou zátěž, která by se navíc promítla i do cen pro zákazníky“ – kromě toho prý nezná přesný věk uživatelů.

Podobně řetězec vysvětloval, proč si zájemci mladší 18 let nemohou nic objednat v jeho e-shopu. Argumentoval vysokými náklady, které by byly nutné na „vyvinutí nového softwaru k upozornění kurýra na obsah objednaných produktů, jež podléhají věkovému omezení prodeje“. Zmínil také chystané omezení prodeje energetických nápojů.

Tesco přidalo i argumentaci, která předchozí body poněkud shazuje: věkové omezení Clubcard a e-shopu není v praxi problém, protože nezletilí mohou v prodejně i na e-shopu nakupovat prostřednictvím věrnostních karet nebo účtů svých rodičů.

Podle ČOI a soudu je snaha chránit mladistvé chvályhodná, ale zvolená forma – plošný zákaz – je nepřiměřená a porušuje zákon o ochraně spotřebitele. Věrnostní program přináší benefity, především slevy, bez nichž lidé pod 18 let zaplatí vyšší cenu než plnoletí. V nevýhodě jsou i proto, že přicházejí o komfort e-commerce, pokud pro všechno musí dojít fyzicky do prodejny.

Plošné omezení je podle ČOI a soudu na místě u obchodníků, kteří prodávají především alkohol, tabákové výrobky nebo jiný sortiment zaměřený jen na dospělé. Ne však u velkého řetězce, v jehož nabídce jsou především potraviny, nealkoholické nápoje, spotřební zboží, drogerie a podobně. Do obchodů Tesco běžně chodí nakupovat i nezletilí, část sortimentu je dokonce určena pro děti, zdůraznil soud.

Věková hranice 18 let je podle soudu vysoká. Neexistují „objektivní rozumné důvody“, které zákon připouští pro rozdílný přístup. „Mnoho šestnácti- až sedmnáctiletých již má vlastní prostředky, umí nakupovat samostatně a v digitálním prostředí se orientují,“ uvádí senát Nejvyššího správního soudu vedený Radovanem Havelcem.

Neobstál ani argument, že lze nakupovat s věrnostní kartou či zákaznickým účtem rodičů – některé děti například studují mimo domov nebo nemají možnost se zákonnými zástupci koordinovat každý nákup.

Tesco nepřesvědčilo soud ani v tom, že by pro něj přijetí nediskriminačních opatření bylo finančně neúnosné. Koneckonců některé konkurenční řetězce využívají věrnostní programy právě pro adresné cílení na konkrétní zákazníky, také s ověřováním věku při přebírání zásilky už mají e-shopy zkušenosti.

Vstup do věrnostního programu až od 18 let věku omezuje v současnosti nejen Tesco, ale i další velké řetězce: Albert, Lidl, Penny nebo Globus. V řetězci Billa může být členem jejího klubu osoba starší 15 let.

Nejvstřícnější podmínky má aktuálně Kaufland Card. Registraci věkově neomezuje – jen stanoví, že u uživatele mladšího 15 let je potřeba souhlas zákonného zástupce s ověřeným podpisem (ohledně souhlasu se shromažďováním a zpracováním osobních údajů a využíváním personalizovaných informací). Také Kaufland měl dříve minimální hranici 18 let – podmínky vylepšil po rozhodnutí Městského soudu v Praze z října 2022, který je označil za diskriminační.

