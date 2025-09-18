Peníze.cz
V Česku otevře obchod se ztracenými balíčky. Na výběr lidé dostanou 10 minut

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 18. 9. 2025
Zdroj: Shutterstock

V pražském obchodním centru Černý most se od úterý 7. října do neděle 12. října otevře první pop-up obchod, který tuzemským zájemcům nabídne k prodeji balíčky se zatoulaným zbožím.

Koncept prodeje ztracených balíčků přináší do Prahy francouzský start-up King Colis. Balíčky se prodávají podle jejich hmotnosti ve dvou kategoriích – standardní a prémiové.

Standardní balíčky stojí 50 Kč za 100 gramů, prémiové pak 75 Kč za 100 gramů. Zákazníci budou mít na výběr 10 minut, během kterých si mohou nabrat libovolný počet balíčků. Otevřít je ovšem smí až po zaplacení.

Vyplatí se nakupovat naslepo? Jak fungují nedoručené balíčky a mystery boxyVyplatí se nakupovat naslepo? Jak fungují nedoručené balíčky a mystery boxy

Koncept si start-up vyzkoušel už dříve na zákaznících v Paříži, Římě, Madridu, Vídni, Amsterdamu, Kodani, Stockholmu nebo Berlíně. „Je to vždycky zábava a napětí – nikdy nevíte, co rozbalíte. Někdy se uvnitř skrývá skutečný poklad. Ve Francii jeden zákazník objevil zlatou cihličku, v Itálii zas někdo našel použité rolexky. Jasně, hraje v tom roli i štěstí, ale jedno je jisté – ten zážitek stojí za to. Myslím, že i v Praze bude zájem obrovský, jako všude jinde,“ uvedl Killian Denis, šéf King Colis.

Start-up King Colis se zaměřuje na boj proti plýtvání. Od roku 2023 vykupuje ztracené zásilky z e-shopů a prodává je prostřednictvím webu i pop-up obchodů. Balíčky se prodávají v původním stavu – nikdo neví, co je uvnitř.

Ilustrační obrázek

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Líbil se vám článek?

+4

+4
