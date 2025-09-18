Peníze.cz
Sleva na internet a volání pokračuje i se superdávkou. Kdo má nárok?

Kateřina Hovorková | rubrika: Aktuality | 18. 9. 2025
Zdroj: Shutterstock

Někteří lidé se zdravotním postižením nebo s nízkými příjmy mají nárok na slevu na internet nebo telefonní služby. Znevýhodněným skupinám obyvatel ji poskytují čtyři hlavní poskytovatelé služeb – O2, Poda, T-Mobile a Vodafone, a to ve výši 200 korun měsíčně včetně DPH.

Pokud tedy například běžný tarif internetu stojí 450 Kč měsíčně, osoba v nouzi za něj po uplatnění slevy zaplatí jen 250 Kč.

Nárok na slevu mají:

  • osoby se zdravotním postižením (držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P)
  • osoby s nízkými příjmy – tedy příjemci DSSP se složkou na živobytí nebo členové jejich domácnosti

Teď ministerstvo práce a sociálních věcí upozornilo, že sleva bude pokračovat i po zavedení superdávky, tedy oficiálně Dávky státní sociální pomoci (DSSP).

Ta už od 1. října sloučí do jedné čtyři dávky – příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, doplatek na bydlení, a právě i příspěvek na živobytí, který při poskytování slevy na volání a internet hraje roli. Více jsme o superdávce psali zde: Požádat hned, nebo čekat na superdávku? Přehled změn ve státní pomoci

„Telefon a internet dnes nejsou luxus, ale základní potřeba. Chceme, aby i lidé, kteří se ocitli v tíživé situaci, měli možnost být v kontaktu se svou rodinou, se zaměstnavateli nebo úřady,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) poté, co vláda schválila novelu nařízení o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami.

Ministr doplňuje, že novela pouze upravuje terminologii – namísto potvrzení o příspěvku na živobytí se bude dokládat potvrzení o pobírání DSSP se složkou na živobytí.

Na vyšší životní minimum si ještě počkáme. Jak to ovlivní dávky a příspěvky?Na vyšší životní minimum si ještě počkáme. Jak to ovlivní dávky a příspěvky?

Novela zároveň zajišťuje přechodné období od 1. října 2025 do 30. dubna 2026, kdy bude možné nárok doložit ještě původním potvrzením o tom, že je osoba příjemcem příspěvku na živobytí nebo již příjemcem nové dávky DSSP se složkou na živobytí.

Pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P zajišťují operátoři nejen zvýhodněné ceny, ale také speciální technické úpravy a služby, které usnadňují používání mobilních a internetových služeb. Jde například o zařízení pro osoby se zrakovým či sluchovým postižením, zesilovače zvuku nebo vizuální signalizaci.

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) nedávno upozornil na to, že řada lidí, kteří na slevu má nárok, pomoc nečerpá. Mezi handicapovanými využívá pomoc zhruba 23 tisíc lidí a mezi lidmi s nízkými příjmy jen 300 osob. Příspěvek na živobytí přitom měsíčně dostává zhruba 60 tisíc lidí.

„Snažili jsme se právě tuto skupinu oslovit a proto jsme nedávno spustili televizní spot, abychom zvýšili povědomí veřejnosti. Cílili jsme také hodně na organizace, kteří s nízkopříjmovými osobami pracují, aby je na tuto možnost upozornili,“ uvádí tisková mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Tereza Meravá.

A jak o slevu na volání a internet – pevný i mobilní, žádat? Podle ČTÚ je nutné nejprve kontaktovat operátora, u kterého osoba telefon či internet platí a požádat o slevu. „Lidé také najdou potřebné informace na webech všech čtyřech operátorů, teda jaká potvrzení a doklady si musí připravit,“ doplňuje Meravá.

Osoby s nízkými příjmy pak vyplní žádost a dodají aktuální potvrzení od úřadu práce o poskytnutí příspěvku na živobytí. Osoby se zdravotním postižením se prokazují průkazy ZTP nebo ZTP/P a osoby závislé na pomoci doloží oznámení příspěvku na péči.

Doklady se pak předají operátorovi podle jeho pokynů, nejčastěji na pobočce.

Čerpat?

Zdroj: Shutterstock

Kateřina Hovorková

Autor článku Kateřina Hovorková

Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

