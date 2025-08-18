Jeseníky lákají na tisícové slevy. Jak získat státní voucher na pobyt

Ode dneška je opět možné žádat o vouchery, díky kterým mohou lidé ušetřit tisíce korun na podzimním pobytu v Jeseníkách. Jde už o druhou výzvu programu na podporu turistického ruchu v oblasti, kterou v září loňského roku zasáhly ničivé povodně. Zájem lidí je obrovský.
Ministerstvo pro místní rozvoj uvolnilo 10 milionů korun, kraje Moravskoslezský a Olomoucký přidají každý dalších pět milionů.
Díky turistickým poukázkám je možné získat slevu na ubytování ve vybraných zařízeních ve výši 300 korun na osobu a noc. Pobyt musí trvat minimálně 2 a maximálně 7 nocí. Jednotlivec tak při týdenním pobytu ušetří až 2100 korun, čtyřčlenná rodina pak až 8400 korun.
Vouchery lze využít na pobyty od 15. září do 30. listopadu 2025.
„První vlna turistických voucherů přivedla do Jeseníků tisíce návštěvníků a sklidila pozitivní ohlas od místních podnikatelů i turistů. Nyní spouštíme druhou vlnu, aby podpora regionu pokračovala a lidé měli další důvod Jeseníky navštívit,” uvedl ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek.
Doplnil, že první vlna přinesla podnikatelům jen na tržbách za ubytování přes 47 milionů korun a za navazující služby jako doprava dalších 290 milionů. „Do veřejných rozpočtů se odvedlo téměř 64 milionů, takže i státu se podpora vrátila více než trojnásobně,“ dodal ministr.
Na webu je možné o zvýhodněné pobyty rovnou zažádat. Ve frontě na voucher ovšem bylo po necelých třech hodinách od spuštění výzvy přes 5 tisíc čekatelů a internetové stránky se potýkají s přetížením.
Peníze.cz
Pro získání slevy od státu a krajů je nutné mít nejprve rezervovaný pobyt u ubytovatele a mít dohodnuté všechny podmínky:
- termín pobytu
- počet osob a jejich jména
- rodné čísla všech platících osob a číslo dokladu cizince (ID, Pas)
- adresa pobytu všech platících osob
Ubytovatel musí mít podepsanou smlouvu o poskytnutí podpory se spolkem Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu. Přehled zasmluvněných ubytování zde.
U vybraného ubytovatele požádáte o vytvoření voucheru pro toto ubytování - zelené tlačítko. Vyplníte potřebné údaje a potvrdíte červeným tlačítkem.
Jak uvádí web Jeseníky.cz, po online odeslání žádosti o vytvoření voucheru dostane vybraný ubytovatel SMS zprávu, email a notifikaci do portálu ubytovatele k potvrzení vaší žádosti. „Pokud jste byli dopředu dohodnuti na termínu pobytu a počtu osob, pak vám ubytovatel potvrdí voucher. Vám následně příjde SMS zpráva a email s nabídku o jeho stažení. Pokud nedojde k potvrzení voucheru ze strany ubytovatele do 72 hodin vaše žádost je zamítnuta a můžete požádat o nový,“ uvádí web.
V první výzvě si lidé během pouhých dvou dnů rozdělili celkem 16 090 voucherů. Největší zájem projevili domácí turisté (98 %), především rodiny s dětmi. Cestující do oblasti Jeseníků přijeli ze všech 14 krajů, přičemž nejvíce voucherů zakoupili návštěvníci z Moravskoslezského, Jihomoravského a Olomouckého kraje. Jako klíčovou motivaci pro návštěvu uvedlo voucher více než 81 % cestovatelů. Nejčastěji se ubytovali v penzionech, horských chatách a apartmánech.
„Jeseníky nabízejí široké možnosti pro všechny – od dětí až po seniory. Čekají je pěkné trasy pro pěší turistiku i cyklovýlety, atraktivní vyhlídky, unikátní přírodní zajímavosti a lázně s léčivými prameny. Pokud se někdo rozhoduje, kam vyrazit na podzim, rád bych doporučil právě Jeseníky. Užijete si to tady a podpoříte region, který teď potřebuje každou pomocnou ruku,“ uvedl ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak.
Program Podpora návštěvnosti postižených oblastí – Podpora návštěvnosti destinace Jeseníky navazuje na Strategii obnovy území po povodních. Tu schválila vláda v prosince 2024.
Kateřina Hovorková
Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem