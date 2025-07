I Tchibo prodává, co zbylo. Balíčky s pečivem a zákusky nabídne na více místech

Síť kaváren a prodejen Tchibo rozšiřuje v Česku spolupráci s platformou Nesnězeno, která bojuje proti plýtvání s potravinami.

Zákazníci si od letoška mohou na vybraných prodejnách Tchibo vyzkoušet nákup zvýhodněných balíčků s neprodaným pečivem a dezerty přes mobilní aplikaci. V prvním pololetí bylo do pilotního provozu zapojeno pět poboček, v červenci se jich přidalo dalších devět.

Tchibo nabízí balíčky aktuálně na prodejnách převážně v Praze, ale také v Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Kladně nebo Ústí nad Labem.

Síť v rámci svých balíčků nabízí přebytky koláčů, koblížků, zákusků a dalších sladkých i slaných pochutin z aktuální nabídky konkrétní provozovny. V nabídce je malý balíček za 50 Kč nebo velký za 80 Kč – oba s 50% slevou oproti původní ceně. Obsah balíčku je vždy překvapením, protože podnik nikdy dopředu neví, co přesně zbyde.

Každý balíček je připraven v daný den a zájemci si jej mohou vyzvednout v určeném čase, zpravidla ve večerních hodinách před koncem otevírací doby.

„Spolupráce s Nesnězeno je pro nás přirozeným pokračováním našeho závazku k udržitelnosti. Zákazníkům tak nabízíme možnost zapojit se do smysluplné iniciativy a společně s námi přispět k omezení plýtvání,“ říká Lenka Mašková, regionální manažerka odpovědnosti Tchibo.

Platforma Nesnězeno umožňuje podnikům z řad restaurací, kaváren, obchodů, bister nebo hotelů nabídnout balíčky s neprodanými produkty s 50% nebo vyšší slevou. Zákazníci si je rezervují a zaplatí prostřednictvím mobilní aplikace a následně vyzvednou přímo v prodejně. Kromě Tchibo s platformou Nesnězeno v Česku spolupracuje dalších 1800 partnerů.

Balíčky s neprodanými potravinami jsou na českém trhu čím dál populárnější. V minulém týdnu oznámila stejný koncept například síť čerpacích stanic Orlen, která spolupracuje s platformou Too Good To Go.

Pavla Adamcová Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem