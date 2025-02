Co velké řetězce nechtějí, koupíte se slevou tady. Znáte zlevněnky?

Senioři, studenti a rodiny počítající každou korunu. Ale i lidé, pro které je hledání výhodných nákupů jednoduše hobby. To jsou typičtí zákazníci takzvaných zlevněnek – sítí obchodů s levným zbožím, kde se nehraje na značku, design a často ani datum minimální trvanlivosti.

„Výprodejové obchody“, nebo taky zlevněnky, staví svůj byznys na jednoduché strategii: výrobci je využívají hlavně ve chvíli, kdy mají na skladech velké zásoby produktů, které z různých důvodů nemohou prodat jinde.

„V praxi jsme tyto obchody začali používat především tehdy, když jsme nebyli schopni dostat vyrobené produkty na pulty celostátních řetězců,“ potvrzuje bývalá manažerka jednoho z velkých potravinových koncernů. Redakce její identitu zná, jméno si ale nepřála uvést.

„Nejčastěji se to stávalo, když jsme chtěli uvést nějaký nový produkt. Jakéhokoliv zboží musíte vyrobit takové množství, aby se vám vůbec vyplatilo spustit výrobní linku, což mohou být tisíce kusů či dokonce kartonů. A pokud se nám pak nepodařilo prodat toto množství do běžných řetězců, bylo výhodnější odprodat ho aspoň za výrobní náklady právě těmto výprodejovým obchodům, než je nechat ležet ladem na skladu a čekat, až jim dojde trvanlivost,“ popisuje bývalá manažerka.

A tím se dostává k dalšímu častému důvodu, proč výrobci dodávají zboží do zlevněnek. Řetězce od nich totiž běžně berou potraviny jen tehdy, když mají ještě dostatečně dlouhou dobu trvanlivosti. „Představte si třeba těstoviny, které mohou mít trvanlivost i tři roky. Řetězce si je od vás často vezmou jen tehdy, mají-li ještě aspoň dva roky do expirace,“ vysvětluje.

Důvodů, proč mají výrobci na skladech tisíce produktů, které se nepodařilo dostat do celostátních řetězců, může být mnohem víc: špatný odhad poptávky, zrušení objednávky ve chvíli, když zboží máte už vyrobeno, nebo třeba zboží ve starých obalech, které už nechcete používat.

Pro řadu českých domácností je tento nákupní koncept atraktivní, potvrzuje analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. „Tito zákazníci se orientují primárně na cenu. Nebudou řešit například to, že většina zboží je v obchodě vyskládána na paletách a vnitřek těchto prodejen je esteticky méně líbivý. Ostatně takto podobně v Česku začínal i Lidl,“ říká.

Zlevněnek funguje po celém Česku hodně – od jednotlivých obchodů po rozsáhlejší sítě. My se dnes zaměříme na zlevněnky, v nichž převládají potraviny (tedy ne třeba oblečení nebo domácí potřeby).

Tady je náš výběr.

Mere

Foto: Mere ČR

Pozornost českých zákazníků v roce 2021 upoutal ruský diskontní řetězec Mere. Mimo jiné i tím, že oživil jejich vzpomínky na diskonty jako Plus, které v Česku fungovaly v 90. letech.

Jeho strategie totiž spočívá v nabídce omezeného sortimentu základních potravin a spotřebního zboží za co nejnižší ceny, a to často formou paletového prodeje. Sám řetězec zdůrazňuje, že lidé u něj neplatí za značku, ale za zboží samotné.

Síť prodejen Mere je součástí ruské skupiny Svetofor – největšího maloobchodního provozovatele v diskontním sektoru v Rusku. Vznikla v roce 2009 na Sibiři a do Evropy se po dalších osmi letech rozšířila právě pod značkou Mere. Mimo Česko třeba i do Německa, Itálie, Rakouska, do Pobaltí, Polska, Španělska nebo Francie.

U nás má Mere ambici otevřít 50 prodejen; zatím fungují v Písku, Mostě, Příbrami a Plzni. V březnu chystá otevření obchodu v Karlových Varech, napsala společnost na svém facebookovém profilu. Připravuje také nový obchod v Ústí nad Labem. „Již brzy bude otevřena prodejna v Jihlavě,“ řekli webu Peníze.cz zástupci Mere bez dalších podrobností.

Zlevněno.eu

Foto: Zlevněno.eu

Prodejna s potravinami a drogerií Zlevněno.eu funguje jen v Českých Budějovicích, majitelem je Jiří Jelínek. Obchod na svém webu avizuje, že nabízí sortiment „mnohdy až o 90 % levněji“. Od dodavatelů si bere – podobně jako konkurence – zboží, které si nevzal obchodní partner, případně se ho dodavatel chce zbavit rychleji třeba kvůli změně designu balení.

Obchod se netají tím, že odebírá i zboží s krátkou a končící zárukou, zboží druhé jakosti, ale (tentokrát spíše na rozdíl od většiny konkurence) i přímo s prošlým datem minimální trvanlivosti – což nemusí být na závadu, dodavatel ho ovšem předtím musí skladovat v potřebných podmínkách.

Podle toho se liší také cenovky na prodejně: zboží s bílými cenovkami prošlé datum trvanlivosti nemá, to se žlutými cenovkami už ano. Oranžové cenovky pak značí slevovou akci.

Levné potraviny

Foto: Levné potraviny s.r.o.

Firma Levné potraviny s.r.o. provozuje podle údajů na svém webu po Česku celkem 17 prodejen, a to hlavně v Praze, středních a severních Čechách. Avizuje, že nabízí potraviny nebo drogerii až za 90procentní slevy. V nabídce má hlavně trvanlivé zboží jako instantní jídla, konzervy, nápoje, cukrovinky, dochucovadla a koření nebo zavařeniny.

Detailnější informace o společnosti se sídlem v pražských Kolovratech je poněkud obtížné dohledat. Na opakované dotazy redakce Peníze.cz nereaguje, oficiální web je strohý a nabídka zlevněného sortimentu na sociálních sítích pochází z roku 2023.

Vyplatíse

Foto: Vyplatíse

Řetězec Vyplatíse funguje přes 12 let, provozovatelem je společnost MJ Foods. V Ústeckém a Středočeském kraji a také v Praze má celkem 12 prodejen.

Vedle potravin a drogerie nabízí třeba i krmivo a potřeby pro mazlíčky a potřeby do domácnosti. Zboží často pochází z Německa, Holandska nebo třeba Anglie.

I v tomto případě nabízejí prodejny výrobky, které mají kratší datum spotřeby nebo blížící se datum minimální trvanlivosti. Jsou odlišeny speciálním boxem nebo informační cedulkou. Prošlé zboží řetězec neprodává.

Nejlevnější potraviny.eu (Flaška)

Foto: Nejlevnější potraviny.eu

Říčanská síť prodejen Nejlevnější potraviny.eu, známá také jako Flaška (podle majitele Milana Flašky), na svém webu avizuje, že funguje přes 13 let. Provozuje třináct prodejen v šesti krajích, zatím poslední otevřela nedávno v pražských Hlubočepích.

I tento řetězec prodává mimo jiné zboží s prošlou dobou minimální trvanlivosti – takové výrobky jsou na prodejnách označeny žlutou cenovkou.

Potraviny v akci

Foto: Potraviny v akci

Společnost RJ Food provozuje dvě prodejny na Praze 4 a 8, na trhu funguje přes tři roky a plánuje v Praze otevřít ještě další obchody. „Prodáváme kvalitní zboží, které je v naprostém pořádku, ale bez nás by s velkou pravděpodobností skončilo v odpadu. A to pouze kvůli neoriginálnímu obalu, blížícímu se konci datu spotřeby, logistickým problémům a podobně,“ říká manažerka řetězce Aneta Spilková.

Prodejny nabízejí i zboží s prošlým datem minimální trvanlivosti, podle Spilkové je ho však minimum a je vždy označeno červenou cenovkou. Oproti tomu zboží výrazně zlevněné nebo poslední kusy mají cenovku žlutou.

Bertka

Foto: Bertka

Zlevněnka Bertka má podle svého webu celkem pět prodejen v Praze, slibuje až 80procentní slevy. Majitelem je společnost Levný nákup, zapsaná do obchodního rejstříku v roce 2013.

V sortimentu najdeme hlavně balené potraviny, uzeniny, mléčné výrobky, cukrovinky, nápoje či drogerii. „Zboží pro vás nakupujeme buď přímo od výrobců nebo specializovaných velkoobchodů. Důvodem slev bývají nejčastěji: blížící se expirace, nadlimitní zásoby výrobce, zrušené objednávky zákazníků, chybný obal, končící výrobky atd.,“ píše firma na webu.

