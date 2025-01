Plastika prsou, limuzínou pro toaleťák. Penny rozjelo neobvyklou soutěž

Obchodní řetězec Penny Market spustil soutěž, ve které láká zákazníky na neobvyklé ceny za nákup. Mezi možnými výhrami jsou třeba poukaz na plastiku prsou, příspěvek na splátku hypotéky nebo bezplatné získání zboží, které se během minuty vejde do nákupního košíku.

Kampaň má název Akce, jak si račte přát. Základem je nákup přinejmenším za 100 korun v období od 2. do 15. ledna. Zákazník si schová účtenku a na webu řetězce pak vyplní formulář. Jestli vyhrál, se dozví vzápětí.

„Přispějeme vám na splátku hypotéky – no kdo by si nechtěl při nákupu brambor ulehčit od tíhy vlastní střechy nad hlavou? A když už mluvíme o těžkostech, chtěli jste prsa, tak jsme nabídku trochu přifoukli! Kromě kuřecích a krůtích máme i ta silikonová. Pro ty, kdo rádi nakupují s grácií, máme odvoz limuzínou přímo do prodejny Penny, kde najdete akční Wippy toaletní papír (třívrstvý, protože na komfortu záleží),“ píše řetězec na svém webu.

„Tato kampaň je naší odpovědí na touhu našich zákazníků po výhodných nabídkách a nezapomenutelných zážitcích. Chceme jim ukázat, že Penny nenabízí jen široký sortiment za nejlepší ceny, ale dokáže je také překvapit a pobavit,“ říká Vít Vojtěch, ředitel strategického marketingu Penny.

Jednou z výher je možnost nákupu v prodejně Penny zdarma. Zákazník si v tom případě může nechat vše, co se mu během jedné minuty podaří dostat do košíku. Limit je však 10 tisíc korun a vybírat lze jen po jednom kuse od každého druhu zboží.

Dalším tahákem akce je „příspěvek na splátku hypotéky“ ve výši 30 tisíc korun, který ale není podmíněn splácením hypotéky. Částku totiž řetězec v případě výhry jednoduše pošle přímo na účet výherce, který ani žádnou hypotéku mít nemusí.

Foto: Penny Market

Vyhrát lze také odvoz limuzínou na nákup do prodejny Penny. Prodejce ale hradí pouze odvoz, nikoli už nákup. Mezi další výhry patří 99 balení toaletního papíru (v každém je osm rolí), když si výherce zakoupí jedno balení.

Asi největší kontroverzi vyvolala výhra v podobě plastiky prsou. Penny ji propaguje jak na internetu, tak v televizní reklamě. Výherce obdrží poukaz v hodnotě 100 tisíc korun na „plastickou operaci či zákrok“ na smluvené klinice plastické chirurgie.

„Jsme v roce 2025, silikonová prsa dávno nejsou tabu a nenesou stigma, naopak. A přesto je tady spousta těch, co mají potřebu to řešit. Co se týče odezvy, u nás na Facebooku, kde je dobře vidět, jak náš zákazník reaguje, máme velmi pozitivní přijetí. Tam nikdo nevede nějaké velké diskuse, prostě se bere, že je to super bláznivá nabídka,“ argumentuje Vojtěch pro web Peníze.cz.

Marketéři oslovení redakcí se shodují, že kampaň svou bizarností veřejnost zaujme a splní, co se od ní čeká. „Marketingové oddělení Penny se správně řídí poučkou odliš se, nebo zemřeš a zřejmě mělo kreativní předvánoční brainstorming,“ hodnotí akci marketingový specialista Zdeněk Hašek.

„Rozhodně vznikly neotřelé nápady, především silikony zdarma. Věřím, že akce přitáhne velký zájem, a to nejen díky možné výhře nového poprsí. Bude se o ní mluvit, někoho i bude pohoršovat, ale to je v pořádku,“ míní Hašek.

Platíte hodně za plyn?

Změňte dodavatele Čím dříve se do změny dodavatele pustíte, tím víc ušetříte. Neotálejte a podívejte se, jaké nabídky pro vás máme. Chci ušetřit za plyn

Marketingový specialista Filip Novák z marketingové show ZeptejSeFilipa se ke kampani staví kritičtěji. „Silikonová prsa jako hlavní výhra působí spíše jako bizarní a nepromyšlený pokus o šokování než jako chytrý virální tah. Výsledek sklouzává k nevkusnému sexismu a nedotažené komunikaci, která místo zaujetí vyvolává rozpaky,“ míní Novák.

Celkově kampaň hodnotí jako nešikovný pokus o provokaci, který „nezvládá efektivně využít potenciál kontroverze“. „Z mého pohledu jde o promarněnou příležitost vytvořit skutečně zajímavý a virální obsah,“ dodává Novák.

„Pokud si uvědomíme, kdo je cílovou skupinou a v jaké cenové hladině se produkty v Penny prodávají, a pokud se ještě podíváme na fronty do Lidl Outletu, zjistíme, že tyto ceny míří na cílovou skupinu, která není příliš bonitní. To ale neznamená, že by taková cílová skupina nechtěla jezdit limuzínou, mít silikonová ňadra nebo si nenechala zaplatit splátku hypotéky. Ba naopak,“ podotýká marketingový specialista Jan Svěrák.

„Je pak ale i pravdou, že grafické zpracování webu i letáku působí jako z roku 1995, a tím posouvá celou akci do bizarní roviny,“ dodává Svěrák.

Penny Marketu se podařilo vyvolat rozruch už v minulosti. Například před pár lety reklamou se zpěvákem Michalem Davidem nebo herečkou Jiřinou Bohdalovou, která v kontroverzních spotech kroužkovala zboží v letáku a doporučovala, co si z něj koupit. Zatímco někteří zákazníci využítí známé herečky ocenili, kritici označili reklamu za škatulkování seniorů.

"Penny je moderní český diskont, to znamená, že pro nás je vždy prvořadé, aby lidé nepochybovali, že jsme levní a že máme nepřekonatelné akce. Poslední tři roky hledáme způsoby, jak kromě okoukaného ukazování ceny a produktu – tak, jak to dělá konkurence – přesvědčíme zákazníka, že Penny je něco víc. Proto vznikla kampaň s Jiřinou Bohdalovou, která kroužkuje zboží v akci, proto jsme vybrali Michala Davida a song na oslavu cenových hitů Kompot, proto nyní spolupracujeme s Michalem Suchánkem a Richardem Genzerem,“ dodává za Penny Vojtěch.

Diskont Penny Market patří do skupiny Rewe, stejně jako řetězec Billa. Do Česka Penny vstoupil v roce 1997, teď u nás provozuje přes 420 prodejen a zaměstnává přes 6000 lidí.

Pavla Adamcová Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem