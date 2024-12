Co stihnout do konce roku? Za tohle vám peněženka poděkuje

Chystáte se koupit dálniční známku nebo prodat bitcoin? Investujete na důchod nebo brzo chcete začít? Řekli už jste si o bonusy od zdravotní pojišťovny? Zbývají vám doma kolky? Sázíte na sportovní výsledky? Podnikáte? Tady jsou tipy, jak ušetřit nebo snadno vydělat, když to stihnete ještě letos. A co se naopak vyplatí nechat až na leden.

Dálniční známka

Roční dálniční známka v Česku od ledna 2025 zdraží o 140 korun oproti letošku. Nově přijde na 2440 korun, zatímco letos je to 2300 korun.

Kdo potřebuje novou známku hned během ledna nebo od začátku února, může si ji koupit ještě do konce roku 2024 a ušetřit. Začátek platnosti si lze totiž nastavit až do 30 dnů po nákupu.

Když třeba vaše dosavadní známka platí do 25. ledna 2025, můžete si novou s platností od 26. ledna koupit už od 27. prosince 2024 za letošní cenu.

Jednodenní známka zdraží o desetikorunu na 210 korun, desetidenní o dvacet korun na 290 korun, měsíční o 30 korun na 460 korun.

Od ledna 2025 se poprvé použije automatická valorizace. Zohledňuje růst spotřebitelských cen (inflaci) a rozvoj dálniční sítě (meziroční změna délky dálnic v provozu). Psali jsme o tom podrobně.

Pozor ale, ať neproděláte kvůli podvodníkům. Některé e-shopy nabízejí známky s vysokými „manipulačními poplatky“, někdy maskovanými jako ekologické či dobročinné příspěvky. „Vždy si ověřte, že jste na stránkách oficiálního státního e-shopu edalnice.cz. Jakákoli jiná adresa znamená riziko přeplatku, možného zneužití vašich platebních údajů a komplikací se správou známky,“ varuje Jan Paroubek, ředitel státního podniku Cendis, který systém Elektronické dálniční známky provozuje.

Vedle státního e-shopu edalnice.cz jsou české dálniční známky v prodeji u oficiálních distributorů: na pobočkách České pošty a čerpacích stanicích EuroOil a Robin Oil. „Řidiči mohou také využít samoobslužné kiosky umístěné v příhraničních oblastech před vjezdem na zpoplatněné úseky dálnic. Všechny tyto prodejní kanály nabízejí e-známky bez manipulačních poplatků,“ připomíná Paroubek.

Bonusy zdravotních pojišťoven

Už jen do 31. prosince můžete u některých zdravotních pojišťoven požádat o různé příspěvky a bonusy za rok 2024. Dají se tak ušetřit až tisíce korun například za pohybové aktivity (včetně dětských), preventivní prohlídky, očkování, dentální hygienu, darování krve, programy související s porodem a podobně.

Termíny, podmínky čerpání i výše jednotlivých benefitů se u různých zdravotních pojišťoven liší. U největší Všeobecné zdravotní pojišťovny lze o příspěvky za letošní rok žádat do 31. prosince, a to online přes aplikaci Moje VZP. Na pobočkách to bylo možné jen do konce listopadu. Doklad o zaplacení nesmí být starší než tři měsíce. Podobně je to například u příspěvků z fondu prevence u Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Oproti tomu třeba u Oborové zdravotní pojišťovny (OZP) funguje systém kreditů: kredity připsané od srpna do prosince lze využít do konce března následujícího roku, pak propadnou.

Kolky

Na konci roku v Česku definitivně přestanou platit kolkové známky. Jestli je máte doma, včas je využijte, nebo vraťte na poštu. Zpětný odkup končí 31. prosince 2024.

Kolky se přestaly prodávat už na začátku roku 2024, ještě celý letošní rok ale lze používat ty dříve nakoupené. Od 1. ledna 2025 se stanou bezcenné, k placení správních či soudních poplatků už je tedy nevyužijete – ani je nebudete moct „vrátit státu“ a dostat zpátky peníze.

Pokud je nevyužijete, můžete kolky do 31. prosince odprodat České poště. Státní podnik si však za to strhne pět procent – například za kolek v hodnotě 500 korun tak dostanete zpátky jen 475 korun. V případě poškozených kolků si pošta strhne dokonce procent.

Pozor: kolky nevykupuje každá pobočka České pošty. Vrátit je můžete v zásadě jen v okresních a krajských městech. Například v Praze vykupuje kolky jen deset pošt, v Brně jediná, v Ostravě tři, v Plzni jediná. Tady je kompletní seznam.

Kolkové známky zrušil „konsolidační balíček“ současné vlády. Podle ní šlo o drahý přežitek, který zbytečně zatěžoval státní rozpočet, protože kolky musel někdo vytisknout a následně je také rozvést na prodejní místa. I pro občany šlo o komplikovaný způsob placení.

Dlouhodobý investiční produkt (DIP)

Investujete, nebo se chystáte brzy začít? A vnímáte aspoň část investic jako způsob, jak se zajistit na stáří? Zkuste využít letošní novinku: dlouhodobý investiční produkt (DIP). Od státu můžete dostat až 7200 korun za rok – formou odpočtu od základu daně.

Investování získalo stejné daňové výhody, jako už mnoho let mají penzijní spoření nebo některé typy životního pojištění. Také DIP chce podpořit lidi, kteří se snaží včas finančně zajistit na důchod. Míří hlavně na ty, kdo si kupují přímo akcie nebo investují přes podílové fondy, ETF či některé dluhopisy.

Abyste si DIP mohli odečíst od základu daně, musíte se zavázat, že si z něj nevyberete peníze dříve než v 60 letech věku a zároveň ne dříve než po deseti letech od založení. Kdo tuhle podmínku později nedodrží, bude muset doplatit daň (vrátit státu získané výhody) za posledních až deset let.

Během této doby ale můžete průběžně měnit, do čeho konkrétně investujete, a libovolně to kombinovat. DIP vám dává mnohem víc možností než klasické penzijní fondy, u nichž si volíte mezi několika málo obecnějšími strategiemi.

DIP je vlastně jenom nový jednotný obal pro různé už existující investiční produkty, především pro nákup cenných papírů. Na daňové odpočty teď dosáhnou právě díky tomu, že si je u některého z poskytovatelů zařadíte pod DIP. Víc si můžete přečíst tady: Investujete na důchod? Nově si snížíte daň i mimo penzijko

Novou daňovou úlevu můžete využít i v případě, že pro vás investování zatím zní příliš odvážně. Když pomineme, že na výběr jsou i velmi opatrné (konzervativní) investice, některé společnosti vám budou úročit dokonce jen peníze uložené na účtu. Na rozdíl od klasického spořicího účtu nebo termínovaného vkladu by však měly v systému vydržet až do vašich 60 let. Určitě ale nemusí celou dobu zůstat jen ve formě „nezainvestované hotovosti“ – kdykoliv je v rámci DIP můžete přesunout například do akcií, pak do dluhopisů, pak zase do jiných akcií...

Pokud tedy investujete tisíce korun ročně a neplánujete si je vybrat dříve než ve stáří, je škoda novou daňovou úlevu nevyužít. Zároveň je však zbytečné posílat si na DIP víc, než za daný rok využijete na daňové odpočty. Nic vám sice nebrání, abyste v rámci DIP investovali i víc než 48 tisíc korun ročně na osobu – akorát bude praktičtější, když peníze nad limit investujete klasicky, tedy bez nálepky DIP. Daňovou úlevu na ně stejně nedostanete – a hlavně si s nimi v dalších letech můžete dělat, co chcete.

Peníze, které během roku investujete v rámci DIP, si tedy můžete odečíst od základu daně, a to až do stropu 48 tisíc korun za rok. Limit je společný pro všechny „daňově podporované produkty spoření na stáří“, kam patří i dosavadní penzijní spoření, životní pojištění a nově i pojištění dlouhodobé péče.

Výsledná daň (15 % ze základu) vám tak může klesnout až o 7200 korun ročně. Když se přidá partner, ušetří domácnost až 14 400 korun. Tohle maximum odpovídá situaci, kdy investujete 48 tisíc ročně – v průměru čtyři tisíce měsíčně. Ale i kdybyste investovali jenom tisícovku měsíčně, tedy 12 tisíc ročně, může vám nově zůstat až 1800 korun ročně, které byste jinak museli odvést na daních. Po připočtení partnera až 3600 korun.

Nová státní podpora vám poprvé může snížit daň z příjmů právě za letošní rok. Nezáleží na tom, jestli jste peníze investovali pravidelně, postupně, nebo jestli je vložíte až jednorázově na konci prosince. Daňová úleva se počítá vždy z celkové částky za kalendářní rok.

Penzijní spoření

Na penzijní spoření (doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění) můžete v prosinci vložit víc, než tam každý měsíc posíláte. Díky jednorázovému navýšení v prosinci můžete využít daňové odpočty na maximum. Za zvážení to stojí hlavně v případě, že odpočty neplánujete využít u jiného produktu.

Podle dřívějších pravidel (pro vklady do konce roku 2023) jste si mohli odečíst od základu daně maximálně 24 tisíc korun ročně za penzijní spoření a dalších maximálně 24 tisíc za životní pojištění (pokud obsahuje spořicí složku nazývanou jako investiční, kapitálová či důchodová – tedy s výjimkou čistě rizikového pojištění).

Oba limity se od roku 2024 sloučily do jednoho. Zatímco dříve se limit 24 tisíc korun počítal u každého z produktů zvlášť, nově je společná hranice 48 tisíc korun a záleží na každém člověku, jak ji v praxi využije. Když neuplatňujete odpočty na životní pojištění, můžete si tedy zdvojnásobit odpočet příspěvků na penzijní spoření, nebo odpočty rozdělit mezi penzijko a DIP, případně využít maximální odpočty právě jen na DIP.

Takový mimořádný příspěvek – někde zvaný třeba i daňový doplatek – si ale musíte s penzijní společností předem sjednat. Služba se jmenuje různě: například Daňový automat, Příspěvek na míru, Daňová optimalizace a podobně. Podmínky a termíny jednotlivých penzijních společností se liší – obecně to bohužel není zrovna nejpružnější oblast finančního trhu. Někde už bylo pozdě na začátku prosince, někde jste měli čas jen do poloviny prosince, ale jinde se pořád ještě můžete na mimořádném vkladu domluvit.

Od července 2024 stoupla částka, kterou musíte na penzijko dát, abyste dostali nejvyšší státní příspěvek. To znamená, že daňově zvýhodněné jsou nově až částky nad 1700 korun měsíčně, ne nad 1000 korun jako předtím. Od základu daně se totiž nedají odečítat vklady, k nimž lze dostat přímý státní příspěvek. Nová pravidla jsme podrobně popsali v samostatném článku: Změny v penzijním spoření – nová pravidla pro příspěvek i daňový odpočet

Stavební spoření

Díky jednorázovému vkladu na stavební spoření v prosinci můžete získat státní příspěvek za celý rok. Nezáleží na tom, že jste předtím pravidelně nespořili nebo že jste smlouvu podepsali třeba až 20. prosince. Plný státní příspěvek – od letoška bohužel jen 1000 korun za rok – dostanete, i když peníze na účet stavební spořitelny přijdou na konci prosince. Pro zmíněnou tisícovku je potřeba vložit 20 tisíc.

Spěchat se naopak nemusí vyplatit, když už jste splnili povinnou dobu spoření (pro nárok na státní příspěvek), která je šest let. Když smlouvu nezrušíte hned ke konci prosince, ale hned v lednu si na ni pošlete dalších 20 tisíc korun a teprve ke konci ledna smlouvu vypovíte, dostanete ještě celý státní příspěvek za rok 2025. Psali jsme podrobně: Jak dostat ze stavebka co nejvíc?

Optimalizace daní, sázky, bitcoin

Ještě do konce roku můžete udělat věci, díky nimž si za pár týdnů či měsíců budete moct snížit daně za rok 2024. Vedle už zmíněného penzijka nebo DIPu to je třeba poskytnutí daru – včetně darování krve nebo kostní dřeně.

Jestli jste za rok 2024 vydělali v kurzových sázkách těsně přes 50 tisíc korun nebo se k této hranici blížíte, nezapomeňte na letošní novinku: limit pro daňové osvobození takových zisků výrazně klesl – dříve byl milion, teď už jen zmíněných 50 tisíc. Vyhrajete do konce roku ještě o tolik víc, aby se vám to vyplatilo i po zaplacení 15% daně? Nebo radši dobrovolně zůstanete pod touhle hranicí? Čtěte víc: Sázkaře čeká nová povinnost. Pozor na limit pro danění výher

Spěch se nemusí vyplatit, pokud se v blízké době chystáte prodávat bitcoin. Nehledě na vývoj jeho hodnoty – počkejte s tím na začátek ledna. Podle dosavadních pravidel totiž zisk z prodeje kryptoměn není osvobozený od daně, zatímco od roku 2025 bude možné využít stejné úlevy jako při prodeji akcií, podílových fondů či ETF: tedy takzvaný časový test (držení aspoň tři roky) a majetkový test (celkový příjem z prodejů do 100 tisíc korun za rok). O změně pravidel jsme psali podrobně: Prodali jste bitcoin? O daňové úlevy už nepřijdete, rozhodli poslanci

Více možností „daňové optimalizace“ mají podnikatelé. Pár tipů, na co se koncem roku zaměřit, posbíral náš bratrský web Finmag.cz: Jak si snížit daně na poslední chvíli? Daňová optimalizace očima expertů

A rovnou připomeneme věc, která sice přijde ke slovu až na začátku roku, zato na ni bude čas jen do 10. ledna: paušální daň OSVČ. Kdo paušální daň v roce 2024 využíval, ale chce se z ní pro rok 2025 odhlásit, musí to finančnímu úřadu oznámit nejpozději do 10. ledna 2025. Noví zájemci – lidé, kteří v roce 2024 paušální daň nevyužívali – se musí přihlásit do 10. ledna 2025. Máme čísla a další rady: Paušální daň 2025

Podpora v nezaměstnanosti

Spěchat se vám nevyplatí ani na úřad práce, pokud jste v prosinci dostali výpověď. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti totiž od začátku ledna zase stoupne. Rozhodující je přitom den (rok) podání žádosti – pro toho, kdo ji podal ještě v roce 2024, dál platí letošní nižší stropy.

Čekání se vyplatí i lidem, kteří mají za pár dnů 50., 55. nebo 60. narozeniny. Do 50 let totiž máte nárok na podporu maximálně po dobu pěti měsíců. Jakmile je vám v době žádosti 50 let, prodlužuje se délka podpory až na osm měsíců. A když požádáte v 55 letech, můžete ji čerpat až jedenáct měsíců.

Petr Kučera Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku... Další články autora.

