Nachytali vás taky? Podívejte se na triky e-shopů během Black Friday

Přísnější pravidla pro poutání slev platí už skoro dva roky. Ve většině velkých českých e-shopů už na klamavé praktiky nenarazíme, některé ale se slevami kouzlí dál. A mnohem horší je to u zahraničních „tržišť“ jako Temu, Trendyol nebo Aliexpress. Projděte si novou analýzu od Hlídače shopů.

Už skoro dva roky platí v Česku novela, která definuje, jak se mají počítat skutečné slevy v obchodech. Díky tomu na největších českých e-shopech, které monitoruje cenový srovnávač Hlídač shopů, ve většině případů na klamavé praktiky se zobrazováním slev nenarazíme.

I tak se stále najdou prodejci, kteří se slevami pracují hodně divoce. Někteří se přitom alespoň na oko snaží nová pravidla dodržet, jiní ani to ne.

Na příkladech si teď ukážeme, jak některé české e-shopy ještě neumějí, nebo spíše nechtějí přejít na transparentní uvádění reálných slev. A jak si nová tržiště ze zahraničí s evropskými pravidly vůbec hlavu nelámou.

Pojďme se nejdříve podívat na tradiční přehledovou tabulku Hlídače shopů se statistikami z letošního Black Friday:

E-shopy, které od Hlídače shopů dostaly tři hvězdičky, jsou prakticky sladěny se zákonem a uváděné slevy jsou reálné. Tradičně mezi ně patří Alza.cz, Benu.cz, Datart.cz, KnihyDobrovsky.cz a nově Lekarna.cz. Průměrné slevy se pohybovaly kolem 20 %, což odpovídá minulým letům. Výjimka v podobě 3% průměrné slevy u KnihyDobrovsky.cz je způsobena jejich dvěma vlnami Black Friday.

U e-shopů s nižším počtem hvězdiček jsme narazili na nejrůznější nesoulady s novými pravidly, které si ukážeme níže. Současně se podíváme na další e-shopy v našem hledáčku, které nebylo možné zařadit do přehledové tabulky, jelikož nelze monitorovat celý jejich sortiment.

Přetrvávající problémy na českých e-shopech

Některé české e-shopy se stále snaží přicházet s různými marketingovými triky, jak nalákat zákazníky na nereálné slevy. Jako příklad si můžeme ukázat nabídku na webu Pilulka.cz. Celkově jsme zde na jedné stránce s produkty napočítali pět různých typů „slev”. Vidíme zde černou přeškrtnutou cenu, růžovou přeškrtnutou cenu, jinou cenu v lékárně, jinou v „appce”, pilulka cenu, super cenu a nakonec zelený nápis „Sleva”, kde vůbec žádná sleva uvedená není.

Pak není překvapivé, že zde nalezneme produkty v Black Friday nabídce s inzerovanou 9% slevou, které reálně stojí o 17 % více než před Black Friday. Příkladem budiž tento prací gel:

Opačným způsobem letošní Black Friday pojala TetaDrogerie.cz. Ta se spuštěním Black Friday úplně přestala vyčíslovat slevy u produktů v akci. A to i přesto, že to pravidla u všech produktů v akci požadují.

Příkladem je následující osvěžovač vzduchu zařazený do Black Friday kategorie, kde vidíme nápis: „Akce platí do: 3. 12. 2024“, bez jakékoliv další informace o výhodnosti nabídky. Důvodem může být to, že daný produkt byl se začátkem Black Friday poprvé za tři roky zdražen o 30 %.

Dalším specifickým případem je Kaufland.cz. Loni nová pravidla ignoroval úplně, letos zde povinnou minimální cenu před akcí vidíme, avšak podle pravidel to bohužel stále není. Na příkladu níže je kovový regál s automaticky aktivovanou 15% Black week slevou. Na první pohled e-shop opravdu zobrazuje 15% slevu počítanou z přeškrtnuté ceny. Ty jsou tu mimochodem navíc dvě.

Když si ovšem všimneme níže uvedené minimální ceny za posledních 30 dní, vidíme, že produkt stojí stejně jako před akcí. Podle pravidel musí být sleva počítána z této minimální ceny, sleva by tak měla být nulová.

Zajímavým případem bylo AAAauto.cz. Celý rok se zde slevy počítaly správně, nicméně se začátkem letošního Black Friday byly přeškrtnuté slevy nastaveny na původní ceny ze začátku prodeje. Nová pravidla myslí na postupné zlevňování, kdy prodejci mohou stále referovat k původní ceně před prvním zlevněním, nicméně tento případ s návratem k původní ceně se začátkem Black Friday je dosti specifický.

Příkladem je toto BMW, kde byla před Black Friday uvedena sleva 3 % a se začátkem Black Friday se změnila na 27 % bez změny prodejní ceny.

U Notino.cz jsme si všimli zajímavého problému uvádění vyšší slevy v reklamách oproti uvedené slevě na e-shopu. Například tato reklama na řasenku na webu iDnes.cz. Z inzerované 31% slevy v reklamě se po prokliku na e-shop stává sleva 5%.

Nová zahraniční tržiště nás vrací pár let zpátky

Velkým tématem v českém e-commerce je příchod zahraničních tržišť, která již ukrajují miliardy z tržeb na našem trhu. Jejich nabídka je obrovská, weby nepřehledné a snaha o dodržování evropských pravidel daleko menší než snaha o blokování monitoringu.

Zaměřili jsme se na největší nová tržiště na trhu a výsledky jsou žalostné. Povinné minimální ceny před akcí jsme nenašli ani na jednom z nich, prakticky veškerý sortiment je v nějaké slevě, jejíž výše se často mění bez změny prodejní ceny. Jde o návrat o sedm let zpět, kdy byl Hlídače shopů spuštěn.

První příklad je z Temu.cz. Tento dámský overal jsme monitorovali celý listopad, během kterého se u něj střídaly různě velké slevy, nicméně na cenu to nemělo příliš vliv. Začínáme s cenou 229 Kč, uvedená sleva 25 % z „nejnovější ceny“ 309 Kč. Dva dny poté cena zůstává stejná, nicméně sleva se zvyšuje na 50 % díky „nejnovější ceně“ 465 Kč. Následující den se produkt zdražuje na 279 Kč. Slevu nevidíme, pouze doporučenou maloobchodní cenu 674 Kč.

Následně 26. 11. vstupuje produkt do Black Friday nabídky za 275 Kč, doporučená maloobchodní cena zůstává. Minimální cenu před akcí nevidíme nikde, pouze „časově omezenou nabídku“. Pokud by se e-shop řídil novými pravidly, musel by na Black Friday zobrazit zápornou slevu.

Dalším novým hráčem na našem trhu je turecký Trendyol.com, jehož většinu vlastní čínská Alibaba Group. Trendyol si s novými pravidly a Black Friday obecně hlavu neláme. Následující pyžamo stálo v Black Friday akci čtyřikrát více než dva týdny před akcí. Když se podrobně podíváme na nabídku tohoto produktu v průběhu listopadu, vidíme zde postupně celou řadu problémů:

zdražení produktu s uvedením 55% slevy bez uvedení minimální ceny před akcí,

zvýšení přeškrtnuté ceny (a další zdražení produktu) při zařazení do Black Friday akce označované jako „mega sleva“,

opětovná změna přeškrtnuté ceny při úpravě prodejní ceny, přičemž uvedená sleva zůstává stejná,

zdražení na dvojnásobek (ale prakticky čtyřnásobek vůči ceně před Black Friday) s tím, že produkt je stále v Black Friday akci.

Za zmínku stojí informace před Black Friday hlásající, že „zbývá už jen 1 ks“. Celkově jsou tyto marketingové výkřiky zajímavé. Například tento produkt si za poslední tři dny koupilo 16 tisíc osob, ale prodalo se ho jen dva tisíce kusů.

Ukázkový příklad zneužití Black Friday jsme pak našli na Aliexpress.com. Tento botník jste mohli v akci koupit za 262 Kč s uvedou 74% slevou. Podle e-shopu jste měli ušetřit 757 Kč. Nicméně dva týdny před Black Friday jste ten samý botník mohli na stejném e-shopu pořídit více než dvakrát levněji. Přesněji za 109 Kč s uvedenou 89% slevou.

Na co se Hlídač shopů zaměří dál

Největší problém teď představují zahraniční tržitě, která nabízejí své zboží na místním trhu bez dodržování tuzemských zákonů. Toto téma rezonuje v celé Evropské unii, což vidíme na projektu pro Evropskou komisi, které Hlídač shopů pomáhá s monitoringem dodržování pravidel vycházejících z evropské směrnice.

U českých e-shopů se aktuálně zabýváme problematikou plošných slevových kuponů, které se hojně využívají v průběhu celého roku. Obchodníci při jejich využití již ve většině případů zobrazují minimální cenu před akcí, nicméně tyto kuponové ceny zatím nezohledňují v minimální ceně při akcích následujících.

Hlídač shopů Zdroj: Hlídač shopů Ujistěte se, že nakupujete opravdu se slevou. Někdy obchody těsně před vlnou slev uměle navyšují původní ceny, aby konečná sleva působila výhodně. Hlídač shopů vám zobrazí původní cenu produktu a její vývoj v čase.

Vývoj cen a výši slevy si můžete ověřit zadáním adresy stránky s detailem produktu, nebo si rovnou nainstalovat rozšíření do prohlížeče.

Neziskový projekt Hlídač shopů provozují společnosti Apify, TopMonks, Keboola a hckr_studio.

