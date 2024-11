Chaos kolem Black Friday. Ten pravý letos teprve přijde

Tradiční slevová akce letos zákazníkům poněkud popletla hlavu. A nejen jim – zmást se nechala třeba i samotná Česká obchodní inspekce. Který termín je ten pravý a co si během nákupů ohlídat?

| rubrika: Co se děje | 27. 11. 2024

Obří slevová akce Black Friday se ve Spojených státech amerických tradičně koná čtvrtý pátek v listopadu.

Datum je tedy pohyblivé. Letos si spousta obchodníků i institucí v Česku při pohledu do kalendáře logicky spočítala, že akce připadá na minulý týden. „Letošní Černý pátek připadá na 22. listopadu,“ avizoval minulý týden například i mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.

Mnoho obchodníků ale s letošním Black Friday teprve začíná, protože podle nich připadá až na pátek 29. listopadu.

Jak to? Je to chyták.

Kdy je skutečný Black Friday?

Jen odpočítat pátky v kalendáři nestačí. Black Friday se totiž ve skutečnosti koná vždy v pátek po Dni díkůvzdání. A tento, pro Američany důležitý svátek připadá vždy na čtvrtý čtvrtek v listopadu – tedy na zítra. Sečteno a podtrženo – Američané letos pravý Black Friday oslaví až tento pátek 29. listopadu.

Jak je to v Česku?

U Česku, zemi slev, je to s trochou nadsázky skoro jedno. Mnoho prodejců totiž rozšiřuje tuto tradiční slevovou akci, která oficiálně trvá jediný den, na dlouhé týdny před i po tomto datu. Přičemž na pondělí po Black Friday obvykle navazuje Cyber Monday, zaměřené na online prodeje. V Česku pak následují třeba předvánoční a v neposlední řadě také novoroční výprodeje.

Právě proto, že Black Friday běží u nás celé týdny, se zákazník může snadno ztratit v tom, co slevová akce skutečně je, a kde ho jen obchodník tahá za nos.

Na co si dát pozor?

Od ledna 2023 mají obchodníci v celé Evropské unii povinnost uvádět při slevě i nejnižší cenu za posledních 30 dnů (před začátkem slevy). Tato povinnost se nevztahuje jen na zboží podléhající rychlé zkáze, případně s krátkou dobou spotřeby, jako jsou třeba vejce, mléčné výrobky, čerstvé maso, řezané květiny a podobně.

Z nejnižší ceny za 30 dnů přes začátkem slevy by tedy obchodníci měli logicky počítat i výši slevy. Zákon to ale bohužel nestanoví výslovně, takže někteří prodejci toho zneužívají a uvádějí výraznější slevu z jiné ceny. Zmíněnou nejnižší cenu zmiňují jen malými písmeny na jiné části cenovky.

„Lidé by si měli dát pozor, zda je sleva počítána z nejnižší ceny za posledních 30 dnů a zda produkt jinde nevyjde levněji. Tohle unijní pravidlo neplatí pro nákupy mimo Evropskou unii, a proto se vyplatí pamatovat na možné náklady na dopravu nebo celní poplatky, které mohou zdánlivě levné zboží prodražit,“ upozorňuje Ondřej Tichota, ředitel Evropského spotřebitelského centra Česko.

Pokud už lidé uvažují o koupi konkrétního zboží se slevou, je vhodné, aby se o něj začali zajímat ještě před Black Friday. Aby věděli, jak se jeho cena pohybuje v čase. K porovnání cen poslouží srovnávače jako Hlídač shopů nebo Heureka.

„I v případě, že podnikatel slevu určí správně, by měl být spotřebitel stále obezřetný, neboť současná právní úprava zvýšení cen před Black Friday podnikatelům pouze ztěžuje, ale neznemožňuje. Nelze vyloučit, že někteří podnikatelé již uměle zvýšili cenu v průběhu října, případně ještě dříve, aby následně mohli poskytnout umělou slevu,“ podotýká v rozhovoru pro Peníze.cz Veronika Odrobinová, advokátka a partnerka společnosti Grant Thornton.

Pozor také na podmíněné slevy. Snížení ceny může být navázáno na nejrůznější podmínky: třeba minimální výši nákupu, pouze na vybrané zboží nebo jen na to nejdražší či nejlevnější zboží, dále třeba na nákup prostřednictvím aplikace a podobně.

Jak si obchodníka proklepnout?

K tomu v Česku slouží seznam rizikových e-shopů vedený Českou obchodní inspekcí. Dobré je projít si recenze zákazníků a v případě nákupu přes neznámé e-shopy si také ověřit, na jaké stránce se skutečně nacházejí. Někdy může jít o napodobeninu. České e-shopy mají typicky domény .cz, případně .com, součástí odkazu by neměla být s e-shopem nijak nesouvisející slova. Klíčové je také číst obchodní podmínky.

„Platí základní poučka. Pokud kdekoli nakupujeme poprvé, ať už v e-shopu nebo na profilu na sociálních sítích, vždy si zkontrolujme, kdo je prodávající, zda informuje o našich právech a dává na sebe důvěryhodný kontakt. A věnujme pozornost recenzím předchozích nakupujících,“ shrnuje Tichota. „Pokud nabídka vypadá až příliš výhodně, nemusí být skutečná,“ opakuje základní pravidlo.

Co když přijdou problémy?

Během výprodejů na Black Friday platí stejná práva jako při běžných nákupech. V EU mají spotřebitelé právo vrátit zboží zakoupené online do 14 dnů. Ale je vhodné si před nákupem ověřit podmínky vrácení, někdy je potřeba zboží zakoupené na česky psaném webu vrátit do jiné země. Pro odstoupení od smlouvy mohou využít formulář na stránkách ČOI. U některých druhů zboží, třeba těch na zakázku, to ale nejde.

V případě platby bankovní kartou lze provést takzvaný chargeback, což je možnost reklamovat transakci například v případě, že spotřebitel objednané zboží neobdrží. Ovšem na chargeback nemá spotřebitel právní nárok a závisí čistě na posouzení banky.

Česká obchodní inspekce zároveň umožňuje jednoduché podání podnětu na obchodníka ve své e-podatelně. „Přestože často upozorňujeme na situace, kdy nemusí jít vše podle plánu, pak většina prodejců je férová,“ uklidňuje Tichota z Evropského spotřebitelského centra.

Spory s českými dopravci pomáhají smírnou cestou řešit subjekty mimosoudního řešení sporů ADR.

