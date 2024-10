Řetězce zaplatí za slevové letáky. Zmizí ze schránek?

Principu, který chce ministerstvo životního prostředí pro letáky zavést, se říká rozšířená odpovědnost výrobce. Princip v Česku funguje u mnoha výrobků – na účtence ho reprezentuje položka poplatek za likvidaci nebo recyklační poplatek.

U obalů je to podobné. Ten, kdo „uvede obal na trh“ je povinný zajistit sběr a recyklaci. Nebo za to někomu zaplatit. Platí se autorizované obalové společnosti, u nás je to akciovka EKO-KOM.

S letáky, kterých podle ministerstva životního prostředí končí v kontejnerech na papírový odpad ročně dvacet tun, to má fungovat stejně, aby nebyly – jak říká ministerstvo životního prostředí – v modrém kontejneru černým pasažérem.

Předvolební letáky politických stran a hnutí návrh na recyklační poplatek nezahrnuje.