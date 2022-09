Spořitelna prodlužuje 15% slevu na nákupy v řetězcích

Lidé, kteří platí kartou od České spořitelny, mohou ušetřit až 500 korun při nákupech v řetězcích Albert a Globus také během září. Banka prodloužila akci, která měla původně skončit 31. srpna. Strop pro odměnu se v září počítá nově od nuly, tedy bez ohledu na jeho využití v srpnu.

Podmínkou je aktivace slevy v programu Moneyback. Ten je dostupný prostřednictvím mobilního bankovnictví George. Kdo si slevu aktivoval už v srpnu, automaticky mu pokračuje i v září.

Z každé platby v Albertu nebo Globusu – od momentu aktivace slevy – spořitelna vrátí klientům 15 procent na bankovní účet, a to do deseti dnů v následujícím kalendářním měsíci. Maximálně lze na jednu kartu dostat 500 korun za měsíc, což odpovídá celkové útratě přibližně 3333 korun. Do limitu se sčítají všechny nákupy v obou řetězcích.

Nákup lze zaplatit nejen kartou v klasické plastové podobě, ale také v telefonu nebo hodinkách. Vedle plateb na terminálu přímo u pokladny v prodejně se počítají také nákupy objednané přes iglobus.cz s vyzvednutím v hypermarketu na pražském Zličíně nebo v Ostravě. Slevu lze uplatnit také u mycí linky Globus. Naopak neplatí pro čerpací stanice Globus. Nevztahuje se ani na transakce obsahující výběr hotovosti, tedy takzvaný cashback.

Program Moneyback klienti najdou po přihlášení do mobilního bankovnictví George v horní pravé části, kde mají svůj profil. Následně zvolí v menu Moneyback a vyberou si z aktuálně nabízených slev u jednotlivých obchodníků. Sleva je jim vždy vrácena do deseti dnů v následujícím měsíci. Podmínkou je vždy u daného obchodníka zaplatit soukromou kartou od České spořitelny (debetní, kreditní nebo virtuální), a to včetně karet uložených v Apple Pay či Google Pay.

„Patnáctiprocentní sleva v řetězcích Albert a Globus přilákala v srpnu přes 50 tisíc nových aktivací slevového programu. Celkem má Moneyback již přes 700 tisíc klientů,“ říká Jan Hailich, šéf platebních řešení v České spořitelně. „Slevu v Albertu či Globusu využilo v srpnu přes 285 tisíc klientů, během září jim vrátíme souhrnnou částku téměř 30 milionů korun,“ upřesňuje. Digitální bankovnictví George používají aspoň jednou měsíčně už přes dva miliony klientů (1,5 milionu z mobilu, půl milionu z počítače).

Patnáctiprocentní sleva ve velkých řetězcích je nejvýraznější, kterou mohou klienti některé z tuzemských bank v podobných programech využít. Slevy v Albertu i Globusu nabízejí také Air Bank nebo UniCredit, v srpnu i září ale zůstaly na předchozí úrovni zhruba dvou až šest procent.

Hello bank vrátí 10 procent z ceny nákupu v obchodech se sportovním zaměřením, pokud je od 1. do 4. září zaplatíte kreditní kartou HelloPay. Maximální výše slevy je 500 korun. mBank připíše zpátky 10 procent z plateb mKartou Svět na terminálech v zahraničních „kamenných“ obchodech, pokud proběhnou přes mobil nebo hodinky. A například Komerční banka odmění v září a říjnu nákupy v takzvaných odpovědných e-shopech.

