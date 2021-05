Zveme vás na jedno. Air Bank slaví rozvolnění

Přišel čas se rozvolnit a nasát trochu pohody. Připijte si s námi a se svými přáteli na zdraví, šťastná shledání a nové plány, vzkazuje Air Bank klientům. Na první útratu, kterou zaplatí její kartou, přispěje 35 korunami.

Do roka a do dna, odkazuje banka na totožnou akci, s níž přišla při loňském loučení s epidemií. Částka 35 korun tehdy představovala průměrnou cenu točeného půllitru piva v Česku.

Akce potrvá od pátku 21. května od 17. hodiny do neděle 23. května do půlnoci. Banka ji sice propaguje sloganem „pivo na účet Air Bank“, týká se ale jakéhokoliv nápoje, tedy i nealkoholického, nebo vlastně čehokoliv, co máte rádi.

O příspěvek na útratu v jakékoliv restauraci, hospodě či kavárně je potřeba se předem přihlásit v mobilní aplikaci My Air, konkrétně zapnout nabídku v programu Odměny za placení. Banka pak vrátí na účet 35 korun (při nižší celkové útratě to bude menší částka).

Kategorii obchodníka (prodejce) pozná banka podle takzvaného MCC kódu, který se k platbě kartou automaticky přiřazuje. Podle stejného kódu například přiřazuje platby do skupin výdajů v internetovém bankovnictví.

