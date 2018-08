Prvního září zlevňuje jízdné na vlaky a autobusy. O kolik a pro koho?

Slevy na jízdném pro děti, studenty a seniory schválila vláda (tehdy ještě v demisi) letos v březnu. Původně se mělo začít jezdit levněji už od června, nakonec ale premiér na přání krajů odsunul zavedení novinek na září. Podle ministra dopravy Dana Ťoka zvýší levnější jízdné dostupnost veřejné dopravy pro lidi s omezenými příjmy: jízdenku si pořídí o pětasedmdesát procent levněji.

Sleva se bude vždy počítat ze základní ceny jízdného. Za míň peněz se díky ní svezou:

děti od 6 do 18 let

studenti od 18 do 26 let

všichni cestující starší 65 let

Státem dotované jízdné pro tyto skupiny cestujících přitom není tak úplně novinkou. Už dnes jezdí děti od šesti do patnácti let za polovic, studenti mají slevu pětadvacet procent. Od září si tedy pouze polepší. Výraznou úsporu ale můžou slevy přinést seniorům nad pětašedesát, pro které dosud plošné nižší ceny neplatily. Nic se naopak nemění na pravidlech, podle kterých jezdí děti do šesti let zcela zdarma, držitelům průkazek ZTP a ZTP/P zůstala sleva 75 procent.

Kdo bude chtít slevu využít, musí dopravci dokázat svůj věk. Výjimka platí pouze pro děti od šesti do patnácti let, které se prokazovat nemusí. Studenti od patnácti do osmnácti let se ale neobejdou bez občanky nebo žákovského průkazu. Plnoletí studenti musí kromě věku prokázat také studium – obojí lze vyřešit pomocí ISICu, případně žákovské průkazky. Cestující starší pětašedesáti let si vystačí s občanským průkazem nebo třeba řidičákem. Vždycky ale platí, že příslušný doklad musí být opatřený fotografií.

Kde levnější jízdenku využít?

„Slevu poskytneme nejenom pro jízdné na železnici, ale také v autobusech. V České republice máme 6258 obcí, ale pouze 1663 obcí má železniční spojení. Plných 6203 obcí je ovšem obsluhováno autobusovou dopravou, většinou dotovanou z veřejných zdrojů. Chceme proto být féroví i k těm, kteří nemají šanci cestovat z domova vlakem,“ říká ministr dopravy Dan Ťok. Levnější jízdné se tedy týká příměstských a dálkových autobusů nebo vlaků. Na městskou hromadnou dopravu se slevy nevztahují. Výjimkou jsou linky, které jezdí za hranice města.

Pokud jde o cestování vlakem, jízdenku se slevou lze využít v rychlících i courácích, ale pouze ve vozech druhé třídy. Ty ovšem najdete především u Českých drah, v případě dopravce RegioJet se sleva týká tarifů Low cost, Standard a Relax. Zároveň lze slevu uplatnit pouze pro jízdu v rámci Česka. To ovšem neznamená, že studenti nebo senioři neušetří na mezinárodních spojích vůbec. Sleva se ale bude počítat maximálně do poslední stanice před hranicemi. Pokud se tedy vydáte třeba z Prahy do Vídně, levněji pojedete pouze do Břeclavi. Dál už zaplatíte plnou cenu.

Zároveň platí, že dopravce může slevu vyloučit u některých konkrétních spojů. Třeba proto, aby nedošlo k jejich přetěžování v ranní špičce. Takový krok ale podle webu Aktuálně.cz žádný z dopravců neohlásil. Udělat to můžou i kdykoli později, změnu ale musí dopředu nahlásit.

Co s InKartou? Protože se sleva pětasedmdesát procent počítá vždycky z plné ceny jízdenky, některým cestujícím Českých drah se už od prvního září nevyplatí slevová průkazka InKarta. Těm ji dráha zruší. Například senioři dřív s InKartou dosáhli na jízdenku levnější o padesát procent. Díky novým pravidlům si ale polepší ještě o dalších pětadvacet procent z plného jízdného. Peníze ze zrušených InKaret bude dopravce vracet zpět. Čas na podání žádosti o vrácení je do konce dubna, vyřídíte ji na jakékoli pokladní přepážce ČD. Vratka se vypočítá k poslednímu srpnu 2018, bez ohledu na to, kdy člověk o vrácení požádá.

Zlevní i města

Ušlé zisky bude dopravcům stejně jako nyní kompenzovat stát. Jen letos mají levnější jízdenky přijít stání kasu zhruba na tři miliardy korun. V příštím roce se dodatečné výdaje státního rozpočtu odhadují na šest miliard korun: podle předběžných výpočtů se částka rozdělí půl na půl mezi autobusovou a vlakovou dopravu. V praxi ale bude záležet na tom, kolik lidí slevy na dopravu v daném roce využije.

Ačkoli se slevy netýkají městské hromadné dopravy, kterou ze svých rozpočtů platí města a kraje, zlevňovat se nakonec bude i v MHD. Ale ne všude. O 75 procent levnější jízdenky budou mít děti, studenti a senioři například v Libereckém či Ústeckém kraji. „Stát chtěl pro citlivé skupiny cestujících zavést slevy, ale už vůbec neřešil, aby se takové slevy poskytovaly v integrované dopravě, tedy při přestupech na MHD, ani při jízdách městskou dopravou samotnou. Dokonce při poskytnutí takové slevy i při přestupu na MHD bude stát dopravcům krátit dorovnání poskytnuté slevy. Přesto jsme se rozhodli nové slevy všem cestujícím v plném rozsahu poskytovat i v MHD. Kdyby kraj nezasáhl, například po městě Ústí nad Labem by se dalo jezdit vlakem a autobusem s touto slevou pro děti či seniory jen za čtyři koruny, ale městským autobusem a trolejbusem stále za devět korun, pro seniory za deset korun a pro studenty za osmnáct,“ komentoval krok Ústeckého kraje náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek

Levnějšího MHD se dočkají také v Brně, sleva ovšem nedosáhne celých 75 procent: děti do patnácti let budou jezdit zhruba za polovic, lidem na pětašedesát let zlevní město jízdné přibližně o 60 procent. Výrazně se od září sníží ceny jízdenek pro děti a seniory také v Českých Budějovicích.