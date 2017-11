Černý pátek posedmé. Sezona nákupního šílenství zahájena

Původně americký „svátek“ bezhlavého konzumu přinesla do Česka společnost Apple. Už sedm let lítáme koncem listopadu ve slevovém šílenství podobně jako zbytek světa, i když velká část slev je jen trik.

Označení černý pátek se vžilo pro marketingovou akci, která ve Spojených státech propuká rok co rok po Dni díkůvzdání, které připadá na poslední čtvrtek v listopadu. Termín Černého pátku je proto plovoucí, letos vychází na čtyřiadvacátého. Aby obchody navnadily zákazníky na předvánoční nákupní maraton, stlačují v tento den ceny, a to i hodně. Řada Američanů si bere volno a míří do front.

Historek, jak označení černý pátek vzniklo, je hned několik. Jedna z rozšířených vypráví příběh z Philadelphie. Zdejší dopravní policisté prý pátku po Díkůvzdání už v šedesátých letech nemohli přijít na jméno: lidé ve velkém vyráželi na vánoční nákupy, ulice beznadějně zacpané, nehoda za nehodou, a policisté si ten den jako na potvoru dovolenou brát nesměli. Prostě černý pátek.

Podle jiné verze název vyplynul z toho, že lidé toho dne nakupují tak bláznivě, že se do černých čísel, tedy nad nulu, přehoupnou i obchodníci, kteří vězí v číslech červených.

V neposlední řadě název odkazuje k velkému burzovnímu krachu, ke kterému v Americe došlo 24. září 1869, v den, který se do historie zapsal jako black friday. O vůbec největším burzovním krachu v dějinách, který na newyorské burze přišel na konci října 1929, se pak mluví jako o black thursday (24. října 1929) nebo black tuesday (29. října 1929). Asociace je asi jasná: tenkrát padaly akcie, dneska ceny v obchodech.

Z USA i Velké Británie k nám putují záběry, jak se lidé ušlapávají v davech a rvou o zboží. Obchody otevírají už o půlnoci, náruživci hodiny čekají za zavřenými dveřmi, až budou moct vtrhnout dovnitř; počet zlevněných kusů je omezený, hladina adrenalinu vysoko. Hon na slevy se obvykle neobejde bez incidentů, násilí a zatýkání, horší, než když je máslo pod padesát:

Jak sleva prodbudí v člověku zvíře

My jsme to zatím tak daleko nedopracovali. Možná to souvisí s tím, že ani „naše slevy“ se s těmi americkými nedají úplně srovnávat.

V Česku přinesla slevy na černý pátek společnost Apple v roce 2011. Od té doby se přidala řada internetových i kamenných obchodů, především s elektronikou, kosmetikou a oblečením. Marketingová akce u nás dost nabobtnala a bobtná dál, řada českých obchodníků slevy nabízí celý týden před černým pátkem, takže už teď je slevová akce v plném proudu, vrcholit by měla v pátek a o víkendu. Po víkendu pak vypukne takzvané kybernetické pondělí, slevová akce, kterou vymysleli provozovatelé e-shopů. Cíl je stejný: přimět lidi utrácet.

Někteří prodejci slevy protahují až do konce listopadu, jiní slibují, že budou se slevami prodávat ještě v prvním prosincovém týdnu.

Ani to ale není dost, za sebou už máme dny dopravy zdarma, které černopátečnímu týdnu předcházejí. Už šestým rokem je letos zastřešoval nákupní srovnávač Heureka.cz. Zapojilo se 1444 e-shopů, zákazníci v nich během tří dnů utratili přes půl miliardy: dohromady 592,8 milionů korun v 427 400 objednávkách. A to se nákupní horečka teprve rozjíždí.

Není sleva jako sleva

Slovo sleva má magické účinky:

Jestli ale chcete opravdu ušetřit, měli byste vybírat pečlivě – předem se porozhlédnout, za jaké ceny se zboží, které jste vybrali, běžně prodává a za kolik ho mají jinde. Čtyřicetiprocentní sleva jistě potěší, je ale dost důležité, z jaké sumy se počítá. Když se cena nejdřív pořádně nadsadí, zlevňuje se lehko. Část slev je zkrátka vždycky trik. Spousta obchodníků černého pátku a přidružených akcí také využívá k tomu, aby udali skladové zboží, kterého se dlouho nemůžou zbavit.

Na jaké fígle dávat bacha, jsme psali a píšeme průběžně, staré rady v zásadě pořád platí:

Jedna trochu odstrašující citace na závěr, snad se v ní nepoznáte: „Vzala jsem vysavač Dyson, ale ani nevím, jestli ho chci. Prostě jsem ho vzala,“ svěřila se listu The Guardian během jednoho z minulých ročníků black friday šestapadesátiletá Louise Haggertyová z Londýna, nakupovat vyrazila už v noci. Atmosféra v obchodech podle ní nebyla pěkná: „Bylo to tam šílené, naprosto nechutné.“ Zajímavá sonda do zákazníkovy duše.

A ještě poslední rada. Šetřete dechem, nezapomínejte, že další kolo slevové mánie vypukne už po Vánocích.