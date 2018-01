Kalkulačka silniční daně 2018. Přiznání podejte do konce ledna

Přiznání k silniční dani za loňský rok se podává do posledního ledna. Daň platí každý, kdo využívá auto v podnikání nebo provozuje velký náklaďák. Nabízíme kalkulačku, čerstvé formuláře i rady, jak postupovat.





Povinnost přiznávat a odvádět silniční daň máte v případě, že využíváte auto ke své samostatné výdělečné činnosti – bez ohledu na to, jestli máte vůz zahrnutý v obchodním majetku nebo jak uplatňujete výdaje. Kromě podnikatelů platí povinně silniční daň každý, kdo provozuje velké nákladní auto.

Jakmile vám vznikne povinnost silniční daň hradit, musíte se k ní přihlásit, a to nejpozději v nejbližším termínu splatnosti daně. Termíny jsou v roce čtyři, najdete je níž. Pokud vám povinnost odvádět daň skončí, typicky auto přestanete v podnikatelské činnosti používat, registraci zrušíte. Přihlášku i odhlášku můžete stahovat v boxu.

Daňové přiznání k silniční dani za rok 2017 se podává nejpozději do konce letošního ledna. Do stejného data musíte vyrovnat nedoplatky za loňský rok. Přiznání je povinné, i když vůz, který používáte k podnikání, spadá do kategorie vozidel osvobozených od daně a daň se z něj tudíž neplatí. Přiznání se nepodává, když jde o vůz, který není předmětem silniční daně.

Která vozidla jsou předmětem daně

Předmětem silniční daně jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v Česku. Pokud je vůz registrovaný v zahraničí, ale provozujete ho u nás, nemusíte silniční daň v České republice platit ani podávat daňové přiznání. Stejně tak v případě, že je vozidlo registrované u nás, ale provozované za hranicemi, v Česku se nepřiznáváte a daň tu neplatíte.

Silniční daň se platí za každý měsíc, ve kterém se auto používalo k podnikání. Bez ohledu na to, zda se vůz užívá k výdělečné činnosti, se daň platí z vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, určeného k přepravě nákladů, které je registrované v České republice. Neplatí se jen za měsíce, ve kterých byly (celý měsíc) registrační značky uložené v depozitu.

Detailní seznam vozidel, která jsou předmětem silniční daně: § 2 zákona o silniční dani.

Předmětem silniční daně nejsou zvláštní vozidla jmenovaná v zákoně, například samojízdné pracovní stroje, traktory a jejich přípojná vozidla, speciální pásové automobily a vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka. Kvůli těmto vozidlům tedy daňové přiznání podávat nemusíte.

Osvobozená jsou od silniční daně například zametací vozidla, značkovače silnic, požární vozidla využívaná hasiči, vozidla provozovaná ozbrojenými silami, civilní obranou, bezpečnostními sbory, vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní dopravu (pokud ujedou pro tento účel víc než osmdesát procent kilometrů) nebo vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly zapsaná v technickém průkazu jako vozidla kategorie L a jejich přípojná vozidla. Osvobozené jsou také vozy do dvanácti tun, které jezdí na alternativní pohon - například elektřinu, LPG, CNG nebo hybridní pohon.

Podrobný výčet osvobozených vozidel: § 3 zákona o silniční dani

Kdo je plátcem silniční daně

Silniční daň platí provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkaze. Jsou ale výjimky. Když zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci náhrady za služební cesty, na které zaměstnanec jezdí svým autem, musí zaměstnavatel platit silniční daň i za toto auto, i když není jeho majitelem a sám ho neprovozuje.

Zaměstnavatel má dvě možnosti jak daň hradit: buď platí za každý měsíc, kdy probíhaly služební cesty, nebo použije denní sazbu: pětadvacet korun za jeden den pracovní cesty. Během jednoho zdaňovacího období, tedy kalendářního roku, ale musí dodržovat stejnou metodu, střídat je lze jen meziročně.

Když auto půjčíte někomu, kdo ho bude používat k samostatné výdělečné činnosti, dopadne daňová povinnost na vás; jako vlastník auta budete muset podat daňové přiznání a silniční daň zaplatit, na člověka, kterému jste auto půjčili, povinnost převést nemůžete.

Termíny úhrady záloh

Zálohy na silniční daň se odvádějí čtyřikrát do roka, v roce 2018 konkrétně:

za leden, únor a březen do 16. dubna,

za duben, květen a červen do 16. července,

za červenec, srpen a září do 15. října,

za říjen a listopad do 17. prosince.

(Datem splatnosti je vždy první pracovní den po patnáctém v daném měsíci. Stejné termíny platí pro registraci k silniční dani, jak zmiňujeme v úvodu.)

Poslední měsíc v roce zálohy nepokrývají, nedoplatek za prosinec, se doplácí do konce ledna (k poslednímu lednu už od vás musí finančák peníze mít, nestačí poslat). Za každý měsíc, kdy se na vozidlo vztahovala daňová povinnost, zaplatíte dvanáctinu roční sazby silniční daně. Kdo nerad hlídá termíny, může zaplatit celou roční zálohu už první platbou.

Na začátku následujícího roku, nejpozději do konce ledna, odevzdáte daňové přiznání (stačí odeslat posledního ledna), do kterého zanesete zaplacené zálohy – a vypočtete případný nedoplatek.

Výpočet silniční daně

Výši silniční daně vám vypočítá naše kalkulačka, stačí zadat údaje podle technického průkazu.

Sazba silniční daně u osobního auta závisí na objemu motoru. Například u auta s objemem motoru 1500 až 2000 kubických centimetrů, dělá daň tři tisíce korun za rok, u auta s objemem motoru od 1250 do 1500 kubických centimetrů dva tisíce čtyři sta korun.

U nákladních aut hraje roli počet náprav a součet největších povolených hmotností na nápravy. V maximální hodnotě dosahuje sazba daně 50 400 korun ročně.

Do výpočtu se promítne také datum, kdy bylo auto u nás nebo v zahraničí prvně registrované, tedy jeho stáří. Pokud od první registrace ještě neuběhlo devět let, sazba daně se sníží o:

48 procent po dobu 36 kalendářních měsíců od data první registrace,

40 procent po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a

25 procent po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců.

U auta poprvé registrovaného před rokem 1990 se sazba daně naopak zvýší o dvacet pět procent.

Komu odevzdat peníze Čísla účtů berňáků Při platbě silniční daně je před číslo účtu finančního úřadu třeba přidat předčíslí: 748-. Čísla účtů pro placení silniční daně tedy vypadají následovně: Hlavní město Praha 748-77628031/0710

Středočeský kraj 748-77628111/0710

Jihočeský kraj 748-77627231/0710

Plzeňský kraj 748-77627311/0710

Karlovarský kraj 748-77629341/0710

Ústecký kraj 748-77621411/0710

Liberecký kraj 748-77628461/0710

Královehradecký kraj 748-77626511/0710

Pardubický kraj 748-77622561/0710

Kraj Vysočina 748-67626681/0710

Jihomoravský kraj 748-77628621/0710

Olomoucký kraj 748-47623811/0710

Moravskoslezský kraj 748-77621761/0710

Zlínský kraj 748-47620661/0710

Specializovaný FÚ 748-77620021/0710

Jak a kde se přiznat a zaplatit

Daňové přiznání se podává na územním pracovišti krajského finančního úřadu, příslušném podle sídla podnikatele či firmy, případně místa pobytu. Podat ho můžete na tištěném formuláři, osobně nebo poštou, případně elektronicky (s uznávaným elektronickým podpisem nebo z datové schránky).

Jestli máte datovou schránku, je pro vás elektronické podání daňového přiznání (stejně jako registrace a odhláška) povinné. Jinak hrozí pokuta až ve výši dvou tisíc korun. Když nesplněním povinnosti elektronického podání závažně ztěžujete správu daní, může pokuta vyrůst dokonce až na padesát tisíc.

Elektronický formulář je možné vyplnit na webu daňové správy - buď ho elektronicky odešlete, nebo vytisknete a podáte na papíře. Tištěné formuláře nabízíme ke stažení v boxu.

Silniční daň se platí poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na účet příslušného krajského finančního úřadu. Správná čísla bankovních účtů finančáků vidíte v boxu. Jako variabilní symbol uveďte daňové identifikační číslo (DIČ), případně rodné číslo, jestli DIČ nemáte.

Když se opozdíte

Penále za pozdě podané daňové přiznání letos začne naskakovat od 8. února (prvních pár dní vám projde bez trestu). V tomto termínu už nestačí daňové přiznání poslat, musí být doručené. Penále dosahuje 0,05 procenta z daně za každý den prodlení, nanejvýš ale pět procent daně a tři sta tisíc korun. Když přiznání nepodáte ani dodatečně na výzvu finančáku, zaplatíte minimálně pětistovku. Za pozdě zaplacenou daň naskakuje také úrok z prodlení, aktuálně dělá 14,5 procenta za rok, přepočítává se na dny. Nabíhat začne od pátého pracovního dne po termínu splatnosti, letos tedy od 7. února. Když sankce nedosáhne ani dvou stovek, finančák vám ji promine.