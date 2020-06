Rychlá půjčka před výplatou? Víme, na které si dát pozor

Za měsíční půjčku ve výši 10 tisíc korun můžete navíc zaplatit několik stovek, ale také skoro čtyři a půl tisíce. Ještě větší rozdíly vás čekají, pokud se dostanete do potíží se splácením. Dodatečné náklady se pak můžou vyšplhat třeba i na 30 tisíc korun.

Vyplývá to z nového Indexu odpovědného úvěrování. Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni v něm porovnala podmínky takzvaných mikropůjček, kreditních karet a kontokorentních úvěrů.

Výsledek potvrzuje, že mezi poskytovateli zůstávají velké rozdíly. Problematické je i prodlužování promlčecích lhůt, a to někdy až na pětinásobek běžné doby. Polovina společností také neinformuje o možnosti odkladu splátek.

„I mezi poskytovateli rychlých a snadno dosažitelných úvěrů najdou věřitelé, které nelze označit za bezpečné. Kvůli dopadům koronavirové krize je letos toto varování důležitější než kdykoliv předtím,“ říká David Borges, autor Indexu odpovědného úvěrování.

Index odpovědného úvěrování - malé půjčky Pořadí a poskytovatel Hodnota indexu 1. Kamali 0,84 2. Air Bank 0,82 3. Home Credit 0,8 4. Česká spořitelna 0,79 5. Cofidis 0,78 6. Equa bank 0,77 7. Komerční banka 0,75 8. Fio banka 0,74 9. ČSOB 0,73 10. mBank 0,71 11. Sberbank 0,7 12. Essox 0,69 13. UniCredit Bank 0,69 14. Hello bank 0,68 15. Raiffeisenbank 0,68 16. Waldviertler Sparkasse Bank (WSPK) 0,67 17. Moneta 0,67 18. Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz 0,67 19. Ferratum 0,61 20. Oberbank 0,61 21. EveryDayPlus 0,61 22. Zaplo 0,61 23. Klaplo.to 0,57 24. Mobilpůjčka 0,57 25. Via SMS 0,55 26. Simpůjčka 0,55 27. CreditAir 0,54 28. Minihotovost 0,53 29. SimplePůjčka 0,52 30. CreditGo 0,52 31. CreditOn 0,52 32. Credit123 0,51 33. CoolCredit 0,49 34. ExpressCredit 0,48 35. CreditStar 0,48 36. Rerum Finance 0,47 37. Zapujcky.eu 0,47 38. CreditPortal 0,46 39. FriendlyCash 0,43 40. SOSCredit 0,42 41. Viva Credit 0,37 Zdroj: Člověk v tísni

Poptávka po těchto úvěrech podle něj v následujících měsících poroste, a to zvlášť ve chvílích, kdy budou končit jednotlivá ochranná vládní opatření. „Když už se lidé nemohou půjčce vyhnout, je třeba si pořádně rozmyslet, u koho si ji vezmou,“ dodává Daniel Hůle, specialista na dluhovou problematiku z neziskové organizace Člověk v tísni.

Autoři porovnali 41 poskytovatelů půjček s povolením České národní banky. Pokrývá tak naprostou většinu trhu. Nezahrnuje půjčky, u kterých věřitelé požadují ručení nemovitostmi. A samozřejmě ani podnikatelské půjčky. „O těch prvních si myslíme, že by si je lidé neměli brát vůbec. Podnikatelské půjčky může podle zákona poskytovat v podstatě kdokoliv, takže věřitelů je nezjistitelné množství,“ vysvětluje Hůle.

Index hodnotí celkem 16 kritérií rozdělených do tří oblastí:

náklady, tedy to, kolik lidé za půjčku zaplatí a co je bude stát případné zpoždění se splácením,

transparentnost a komunikace, tj. rozsah a přehlednost poskytovaných informací,

klientská vstřícnost posuzující praxi věřitelů před a po poskytnutí půjčky.

„Pro zjednodušení znázorňujeme hodnocení pomocí hvězd. Do těch, které nemají v našem žebříčku ani jednu hvězdu, bychom nedoporučovali jít pro půjčku v žádném případě. Do těch s jednou hvězdou pak snad jen v té nejvyšší nouzi. Pokud si u těchto společností vezmete úvěr, počítejte s tím, že pokud se dostanete do problémů se splácením, hrozí pád do vážných finančních problémů,“ zdůrazňuje Borges.

Aktuální výsledky Indexu odpovědného úvěrování Zdroj: Člověk v tísni

Podle autorů indexu už dávno neplatí, že půjčky od bank jsou levné, zatímco půjčky od nebankovních společností naopak jen drahé. „Na trhu nalezneme nebankovní společnosti, které vám půjčí za srovnatelných podmínek jako banky, ale je zde také řada těch, které chtějí obrovské úroky v řádu stovek procent ročně,“ vysvětluje Borges.

Analýza vycházela z modelového příkladu, kdy si zájemce půjčuje 10 tisíc korun na jeden měsíc. Cena za takový úvěr – tedy to, co při řádném splácení zaplatíte navíc – se pohybuje od 95 Kč až po 4498 Kč, liší se tedy až padesátinásobně.

Vedle ceny by však zájemci měli vybírat i podle toho, co se stane, když se dostanou do problémů se splácením. I tedy totiž existují mezi společnostmi na trhu velké rozdíly. Například půlroční neschopnost splácet desetitisícový úvěr může se může prodražit o 2835 až 30 708 Kč – na úrocích z prodlení, sankcích či nákladech, které si jednotlivé společnosti účtují za upomínky.

Autoři letos zohlednili i to, zda společnosti na svých internetových stránkách informují, že jejich klienti mají ze zákona právo na odklad splátek.

„Zjistili jsme, že zhruba polovina společností tuto informaci uvádí, ale jsou i takové, většinou jde o ty menší nebankovní, u kterých toto upozornění nenajdeme. Zákon tento postup sice výslovně nenařizuje, ale myslíme si, že slušná společnost by v tak složité době tuto informaci svým klientům poskytovat měla,“ upřesňuje Borges.

Jako velmi pozitivní vnímají autoři indexu také to, že řada společností konečně na své weby umístila vzory svých smluv. Lidé si tak mohou přečíst, co budou podepisovat. Podobně je to s kalkulačkami, které zájemcům spočítají, kolik je bude úvěr reálně stát. Zdá se to jako samozřejmost, ale není to tak.

Nově index zkoumá také promlčecí lhůty. „Většina společností používá standardní zákonnou tříletou lhůtu, ale jsou i takové, které nutí klienty podepisovat její prodloužení. Některé dokonce až na pětinásobek, tedy na 15 let. Je mezi nimi například i Komerční banka, což nás zaráží,“ říká Borges.

Autoři se zaměřili i na to, zda společnosti dál vymáhají už promlčené pohledávky. V současnosti už to nedělá téměř žádná z nich, nicméně některé společnosti prodávají svoje pohledávky inkasním agenturám, které se této praxi nebrání. „Některé banky si však již ve smlouvách s inkasními agenturami vymiňují, že promlčené pohledávky vymáhat nebudou. Z toho máme radost,“ říká Borges.

Člověk v tísni také nadále sleduje, jak věřitelé využívají úvěrové registry. Stále je na trhu několik poskytovatelů, kteří je využívají málo, nebo vůbec.

„Pokud věřitel sleduje pouze to, zda dlužník není v exekuci či insolvenci a nezajímá se o jeho platební historii, máme pochybnosti o tom, zda tato společnost naplňuje zákonnou povinnost ověřovat bonitu klientů,“ říká David Borges.

Index naopak přestal sledovat využívání rozhodčích doložek u historických smluv, protože všechny sledované společnosti od této praxe odstoupily.

Cílem Indexu odpovědného úvěrování není jen dostat k lidem dostatek potřebných informací, které jim pomohou k výběru bezpečné půjčky, ale i kultivovat úvěrový trh.

„Máme proto velkou radost, že metodiku, kterou při sestavování indexu používáme, převzal jeden z největších srovnávačů půjček Srovnejpujcku.cz. Věříme, že podobných firem, které do své obchodní praxe zahrnou pohled odpovědnosti a férovosti, bude stále přibývat. Rádi jim s tím pomůžeme,“ zdůrazňuje Daniel Hůle.