Kdo rychle dává, dvakrát dává. Jak vybrat rychlou půjčku?

Na co by si měl dát člověk pozor při sjednávání rychlých půjček? K čemu se vlastně tenhle typ půjček hodí? Ptáme se zástupců úvěrových společností (komerční sdělení).

České ekonomice i domácnostem se v posledních letech daří. Přesto – nebo možná právě proto – roste ochota lidí zadlužovat se. Finanční instituce hlásí rekordní zájem nejen o hypotéky a klasické spotřebitelské úvěry, ale také o mikropůjčky a rychlé půjčky. Těm nahrává rozvoj technologií – o půjčku si totiž můžete zažádat jen po internetu, peníze vám na bankovním účtu přistanou bez nutnosti navštívit kamennou pobočku. Jednoduchost, s jakou lze úvěr sjednat, však přináší i rizika, zejména ztrátu obezřetnosti. Pokud se chystáte zadlužit, měli byste si co nejvíc zjistit o podmínkách, které věřiteli při smlouvě uzavírané na dálku odsouhlasíme. Co je v nich ale to opravdu podstatné?.

Ptáme se proto lidí přímo z úvěrových společností, na co by si měl dát klient pozor při sjednávání mikropůjček a rychlých půjček, k čemu se tento typ půjček hodí a proč by si měl člověk vybrat právě jejich společnost…

Tomáš Konvička

SEO společnosti Fair Credit International

Užitná hodnota služby nebo produktu, na které si beru úvěr, by měla být delší než doba splácení. Klient by měl rozumět všem bodům smlouvy. Čím jednodušší smlouva, tím lepší. Seriózní poskytovatelé půjček umožňují klientům náhled do smluv před uzavřením obchodu. A pokud jsou součástí smlouvy sankce za opožděné splácení, je důležitá jejich transparentnost, srozumitelnost a také přiměřenost vůči jistině. Seriózní společnosti dávají klientům v případě předčasného splacení slevy.

Všechny produkty Faircreditu mají transparentní podmínky. Klient vždy ví, za co a kolik platí. I v případě, že klient nemůže řádně splácet, nehrozí, že by se kvůli našim produktům dostal do neřešitelné situace. Vždy hledáme oboustranně vhodné řešení a vynakládáme velké úsilí, abychom si dobré klienty udrželi.

Monika Niebelská

country manager Creditstar

Účelem mikropůjčky by měla být krátkodobá finanční pomoc, například překlenutí období před výplatou v případě poruchy auta. Mikropůjčka by neměla sloužit na každodenní výdaje či úhradu dluhů.

V dnešní době je obtížné si vybrat věrohodného poskytovatele nebankovního úvěru, a to především z důvodu přehlcení trhu. Jeden z hlavních znaků solidní společnosti je důkladná lustrace klientů, stejně jako u bank. Dalším rozhodovacím parametrem je doba vyřízení žádosti, poplatek za její sjednání či úrok půjčky. Pro mnohé jsou rozhodujícím faktorem i vedlejší služby – možnost prodloužení půjčky, výše sankce za pozdní splacení nebo obecně klientský servis.

Naše společnost Creditstar nahlíží do úvěrových registrů a poskytuje půjčky zodpovědně, a to i ve vztahu ke klientům. Každá žádost je hodnocena individuálně a po schválení půjčky jsou peníze na klientův účet odeslány okamžitě. Sedm dní v týdnu je dostupný zákaznický servis, který je ochoten zákazníkům poradit nejen se samotnou žádostí, ale i v případě problémů.

Světlana Šapovalova

operations manager Půjčka7.cz

Doporučujeme především zodpovědně zvážit rozhodnutí vzít si úvěr. Spočítejte si, kolik přesně potřebujete a k jakému termínu budete schopni peníze vrátit. Při výběru poskytovatele zkontrolujte, zdá má firma podanou žádost o licenci u České národní banky, seznam poskytovatelů lze dohledat na jejím webu. Poté porovnejte výši RPSN – roční procentní sazby nákladů a zjistěte, kolik přeplatíte, až budete úvěr vracet. Společnosti musí uvádět reprezentativní příklad, který slouží pro snadnější orientaci. Na našem webu se nachází hned na úvodní stránce. Projděte si smluvní dokumentaci, tím se lze vyhnout nepříjemným překvapením v budoucnu.

Seriózní poskytovatel se dá poznat tak, že bude trvat na dodržení zákonného postupu. Nebude slibovat poskytnutí úvěru bez nahlížení do registru nebo ověření příjmu. Zodpovědný poskytovatel musí ověřovat schopnost klienta splnit závazek do budoucna – a my to provádíme.

Mikropůjčky jsou vhodné, zejména pokud máte nějaké nečekané výdaje, když se vám například rozbije pračka nebo přijde nečekaně vysoký účet za elektřinu. V období Vánoc samozřejmě na dárky. Rozhodně nejsou vhodné na úhradu již existujících dluhů, je to totiž snadná cesta do dluhové pasti.

Mezi výhody těchto úvěrů patří především rychlost. Po schválení žádosti trvá odeslání prostředků z našeho účtu 7 vteřin! Dále neúčelovost, to znamená, že nikdo nebude zjišťovat, na co přesně peníze potřebujete. Naše společnost poctivě vyhodnocuje schopnost splácet, čímž zároveň chráníme naše zákazníky. Preferujeme individuální přístup ke každému. Stálým klientům nabízíme věrnostní program, díky kterému čerpají se slevou. Do pátku navíc máte možnost vyhrát voucher v hodnotě 20 tisíc korun.