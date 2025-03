Sousedské dětské skupiny startují. Kdy a jak je můžete založit?

Novela zákona o dětských skupinách, kterou už podepsal i prezident, podporuje vznik nových dětských skupin i takzvaných sousedských skupin, které v Česku doposud nikdy nefungovaly.

Společně mají doplnit nedostatečný počet míst v klasických mateřských školách. V současnosti chybí přes 70 tisíc míst pro děti ve věku od tří do pěti let.

Stát zároveň chce, aby se rodiče vraceli dřív do práce. I kvůli tomu se už od ledna 2024 zkrátilo čerpání rodičovského příspěvku ze čtyř na tři roky.

Otázkou je, jak to mají rodiče udělat, když poptávka po místech v předškolních zařízení momentálně výrazně převyšuje nabídku.

Podle nových pravidel však mají města a obce povinnost garantovat místa ve školkách dětem od tří let, a to od roku 2026. Pokud se dítě do spádové školky nedostane, musí mu obec na žádost rodiče zajistit místo v dětské skupině do doby přijetí do školky. Nebo právě v sousedské dětské skupině, jejíž fungování vysvětlíme dále.

Pakliže místo zajistit nemůže, bude rodičům finančně kompenzovat to, že si budou muset najít místo sami, například v soukromé školce. Vyplatí jim měsíčně úhradu, kterou platí za místo v dětské skupině. Nyní je to kolem 5000 korun měsíčně.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka už loni vyzval města, obce i občanský sektor k tomu, aby čerpaly dotace na vybudování či rekonstrukci dětských skupin z programu Národního plánu obnovy.

Svaz měst a obcí ale novelu kritizuje. Podle něj nebude řada obcí schopna kapacity mateřských škol dostatečně rozšířit kvůli stavebním předpisům, nedostatku financí a demografickým výkyvům. A obává se, že vyplácení příspěvku rodičům přímo z obecního rozpočtu bude pro některé neúnosné.

Česko nesplňuje unijní kritéria

Počet míst v předškolních zařízení musí Česko navýšit i kvůli evropskému závazku. Podle takzvaných barcelonských cílů totiž musí Česko do roku 2030 zajistit místa ve skupinách a v mateřských školách pro zhruba 12 procent dětí do tří let. V současné době má místa jen pro 6,3 procenta takto malých dětí.

Pro děti ve věku od tří let do zahájení povinné školní docházky by se měl počet míst v předškolních zařízení zvýšit o 20 procent, aby možnost chodit do školky či skupiny mělo 96 procent dětí v tomto věku.

Provoz dětských skupin bude schvalovat úřad práce. A podle generálního ředitele úřadu práce Daniela Krištofa by díky novele mělo v budoucnu přibýt několik tisíc nových zařízení. „Dnes funguje po celé republice zhruba 2 tisíc dětských skupin. Věříme, že nyní jich přibude jednou tolik. A náš odhad u sousedských dětských skupin je zhruba pět tisíc," říká Krištof.

Jak mají fungovat sousedské dětské skupiny?

Úplnou novinkou novely zákona jsou právě sousedské dětské skupiny, které se inspirují modelem takzvaných Tagesmutter. Ty fungují v Německu nebo v Rakousku. „Díky své flexibilitě má tato služba potenciál reagovat na regionální nebo finanční nedostupnost služeb péče o děti,“ uvedlo už dříve ministerstvo práce.

V sousedské dětské skupině mohou být maximálně čtyři děti ve věku od půl roku do zahájení povinné školní docházky, a to včetně dítěte rodiče, který skupinu případně povede.

A jak to v praxi funguje? Například jeden z rodičů – po splnění zákonných podmínek – pečuje u sebe doma o ostatní děti ve věku od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky. Stát i další rodiče mu za to platí. Pečovatelem ale nemusí být jen rodič dítěte. Podle ministerstva by mohlo být řada zájemců z řad žen v předdůchodovém či důchodovém věku.

Pečovatelka či pečovatel musí nabídnou hlídání dětí minimálně na šest hodin denně, záležet bude na domluvě rodičů dětí ve skupině. Bude muset mít určitou kvalifikaci. V zákoně jsou přesně definované kvalifikace v oblasti zdravotní, pedagogické a sociální. Další možností je získat si profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro děti v dětské skupině. Pečovatel bude muset mít také absolvovaný kurz první pomoci.

Více informací včetně přehledu autorizovaných osob lze nalézt na webu Národní soustavy kvalifikací: pro chůvu pro děti v dětské skupině a chůvu pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Náklady na získání kvalifikace si hradí zájemkyně či zájemce sám. Pokud je veden v evidenci úřadu práce, může mu kurz zaplatit stát.

Lidé, kteří se rozhodnou otevřít si sousedskou skupinu, budou o děti pečovat u sebe doma. Musí tomu ale určitým způsobem přizpůsobit prostor. „Ten musí splňovat technické požadavky na byt, obytnou místnost nebo pobytovou místnost. V rámci daného prostoru musí být také dostatek místa pro hry, odpočinek a zajištění potřeb dítěte. Plocha denní místnosti činí nejméně tři metry čtvereční prostoru na jedno dítě,“ vyjmenovává mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Augusta.

Nutné je také zajistit dětem pobyt a hru venku – například na zahradě, ale i na veřejném dětském hřišti nebo třeba v parku. Provozovatel dětské skupiny bude muset také prokázat bezúhonnost a dobrý zdravotní stav. A s ním i další dospělí členové domácnosti.

„Bezúhonnost v rámci žádosti o udělení oprávnění zjistí evidenční úřad sám z rejstříku trestů. Zdravotní stav bude posuzovat praktický lékař. Jelikož se další členové domácnosti mohou na místě po dobu poskytování služby vyskytovat, je nezbytné, aby rovněž prokázali bezúhonnost. Také musí udělit souhlas s poskytováním služby v dané domácnosti. Zdravotní stav členů domácnosti bude součástí písemného prohlášení, že poskytovateli nejsou známy skutečnosti, které by mohly ohrozit řádné poskytování služby péče o děti v sousedské dětské skupině,“ upřesňuje mluvčí ministerstva.

Za tuto službu bude stát vyplácet příspěvek na provoz (jako u klasických dětských skupin), a to ve výši 80 procent normativu pro soukromé mateřské školky, což by bylo v letošních cenách bylo kolem 5000 korun za jedno dítě. Na dítě pečovatelky či pečovatele stát přispívat nebude.

Platit budou také rodiče, které děti do skupiny umístí. A to zhruba přes 300 korun na den. Letos by to bylo 318 korun za den. Pokud dítě využije skupinu méně než tři dny v týdnu, pak to bude o málo víc. Za méně než pět hodin péče denně by byla maximální cena poloviční.

Kdy a jak žádat?

O dětské skupiny i sousedské dětské skupiny bude možné žádat od května 2025. „Bude možné podávat žádosti o udělení oprávnění a žádosti o příspěvek, a to pouze elektronicky, tedy z pohodlí domova. Bude na to přívětivá a jednoduchá aplikace,“ uvádí ředitel úřadu práce Krištof.

Doplňuje, že úřad bude mít specialisty na dětské skupiny na všech krajských pobočkách. Na ně se mohou žadatelé obracet s veškerými dotazy a prosbami.

V případě sousedských dětských skupin, navštíví domácnost budoucího pečovatele po podání žádosti pracovník úřadu práce, a zkontroluje, zda prostory vyhovují podmínkám. „Zájemce nám dá už v žádosti informaci, ve kterých prostorách bude skupinu provozovat a my tyto popsané prostory zkontrolujeme především z hlediska bezpečí. Nebudeme tedy procházet celý dům, ale pouze určené prostory,“ doplňuje Krištof.

Pokud bude vše v pořádku, odhaduje, že skupina může od podání žádosti do vydání povolení začít fungovat v horizontu maximálně několika týdnů.

Podle Krištofa to nebude tak, že úředníci jen čekají, až lidé přinesou formulář. „Budeme aktivní v oslovování. Naši zaměstnanci mají za úkol identifikovat příležitosti, pomoci maminkám s administrativou, pomoci jim se založením skupiny a pomoci ji s pravidelném vyúčtování, takže role úřadu práce bude v tomto případě pomáhající,“ dodává ředitel úřadu.

Vzhledem k tomu, že stát s těmito skupinami zatím nemá žádnou zkušenost, rozhodlo se ministerstvo práce a sociálních věcí tuto formu péče o děti otestovat ještě před účinností zákona. Na Vysočině bylo na podzim 2025 na tři měsíce spuštěno šest sousedských dětských skupin. V těchto skupinách si péči o děti doma vyzkoušelo 23 rodičů a celkem 41 dětí.

Více jsme o pilotním projektu na Vysočině psali zde: Nedostalo se vaše dítě do školky? Vyzkoušeli jsme novou možnost.

Kateřina Hovorková

