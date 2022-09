Příspěvky pro pěstouny a děti z náhradní péče stoupnou

Od října se zvýší příspěvky na úhradu potřeb dítěte o 27 procent a jednorázový příspěvek při převzetí dítěte o 35 procent. Zaopatřovací příspěvek, který pomáhá mladým lidem při odchodu z ústavní, pěstounské nebo poručenské péče, stoupne o 15 procent. Informovalo o tom ministerstvo sociálních věcí.

„Některé z těchto příspěvků byly naposledy upravované v roce 2008, tedy před 14 lety. Jde přitom o skupiny lidí, které jsou z velké části na příjmech od státu závislé. Vzhledem k rostoucím cenám jsme proto rozhodli o jejich výrazném navýšení,“ komentuje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Příslušné nařízení bude vláda schvalovat pravděpodobně v pondělí.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Měsíční příspěvek na úhradu potřeb dítěte se zvedá o 27 procent. Dávku pěstounské péče, která v praxi nahrazuje výživné, je stanovená podle věku a případně zdravotního znevýhodnění dítěte.

Jak se zvýší příspěvek na úhradu potřeb dítěte (za měsíc) Věk dítěte Současná výše Po zvýšení Do 6 let 4950 Kč 6290 Kč 6–12 let 6105 Kč 7750 Kč 12–18 let 6985 Kč 8870 Kč 18–26 let 7260 Kč 9220 Kč

Pokud jde o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, pak se částky zvyšují.

Nová výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte (za měsíc) Věk dítěte Stupeň závislosti I

(lehká závislost) Stupeň závislosti II

(středně těžká závislost) Stupeň závislosti III

(těžká závislost) Stupeň závislosti IV

(úplná závislost) Do 6 let 6500 Kč 7750 Kč 8240 Kč 8940 Kč 6–12 let 7895 Kč 9500 Kč 10 130 Kč 10 970 Kč 12–18 let 9010 Kč 10 900 Kč 11 595 Kč 12 155 Kč 18–26 let 9430 Kč 11 315 Kč 12 015 Kč 12 575 Kč

V pěstounské, předpěstounské či poručenské péči je v Česku přes 16 tisíc dětí, ve svěřenectví přibližně 4500 dětí. Při splnění podmínek, jako je trvání nezaopatřenosti (studia) a sdílení společné domácnosti s bývalým pěstounem či poručníkem, je možné příspěvek na úhradu potřeb dítěte čerpat i po dosažení plnoletosti.

Příspěvek při převzetí dítěte

Příspěvek při převzetí dítěte je jednorázová dávka, která slouží na nákup potřebného vybavení pro dítě při příchodu do pěstounské, předpěstounské či poručenské péče. Výše příspěvku se nezměnila od roku 2008, proto vládla sáhla k jejímu mimořádnému růstu o 35 procent.

Jak se zvyšuje příspěvek při převzetí dítěte Věk dítěte Současná výše Po zvýšení o 35 % Do 6 let 8000 Kč 10 800 Kč 6–12 let 9000 Kč 12 150 Kč 12–18 let 10 000 Kč 13 500 Kč

Ročně je do náhradní rodinné péče s nárokem na tento příspěvek svěřeno zhruba 2700 dětí. Přes dva tisíce do dlouhodobé pěstounské a poručenské péče a téměř 700 dětí do přechodné pěstounské péče.

Zaopatřovací příspěvek

Zaopatřovací příspěvky pomáhají mladým lidem v období, kdy například ještě studují, a přitom už jsou už zletilí, nejdéle ale do 26 let. Od ledna 2022 zmírňují jejich nepříznivou sociální situaci poté, kdy zanikla pěstounská nebo poručenská péče nebo ústavní výchova v důsledku zletilosti či nabytí plné svéprávnosti. Pravidelná dávka, která byla při splnění podmínek 15 tisíc korun měsíčně se od října zvýší o 15 procent na 17 250 korun.

V rámci přechodného období do konce roku 2027 si můžou mladí dospělí odcházející z pěstounské či poručenské péče vybrat, jestli budou chtít pobírat zaopatřovací příspěvek nebo dál čerpat pěstounské dávky.

Po ukončení pěstounské nebo ústavní péče mají mladí lidé také nárok na jednorázový příspěvek při ukončení nezaopatřenosti (studia) ve výši 25 tisíc korun. Ten se zvyšuje na 28 750 Kč. Ročně se takových jednorázových příspěvků vyplácí přes 800.

