Ošetřovné stoupne a dosáhne na něj víc lidí

Zaměstnanci, kteří kvůli zavřené škole nebo školce zůstávají doma s dětmi a nemohou pracovat, už nepřijdou o tolik peněz. Takzvané krizové ošetřovné stoupne na 70 na 80 procent takzvaného redukovaného výdělku. Zvýšení, které už před třemi týdny schválili poslanci napříč stranami, ve středu večer definitivně potvrdili senátoři.

Ošetřovné stoupne zpětně od 1. března. Zaměstnanci dostanou doplatek automaticky, tedy bez speciální žádosti, a to zřejmě společně s ošetřovným za duben. Novela počítá se zpětnou účinností, přestože začne platit až po zveřejnění ve Sbírce zákonů – k němu by mělo dojít za pár dnů poté, co ji podepíše prezident.

Výše ošetřovného standardně dosahuje 60 procent redukovaného výdělku; od října ho poslanci zvýšili na 70 procent, růst na 80 procent však tehdy nepodpořila vládní koalice. Teď se tedy se zpožděním zvýší na 80 procent – na stejnou úroveň, kde už dočasně bylo od loňského dubna do konce června.

Loni na jaře dosáhli na ošetřovné výjimečně i rodiče školáků až do 13 let věku místo standardních 10 let. Na podzim však zvýšení věkového stropu většina poslanců nepodpořila a neprošlo ani tentokrát. Ošetřovné tedy nelze začít čerpat na dítě, které už mělo desáté narozeniny. Pokud čerpání začalo dřív, může pokračovat.

Schválená novela mírně rozšiřuje okruh rodičů, kteří mají na ošetřovné nárok: Bez ohledu na věk na něj od letošního března (tedy i zpětně) dosáhnou ošetřovné i rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, konkrétně se závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem.

Novou výši ošetřovného spočítá naše kalkulačka:

Ani po zvýšení se ošetřovné nevyrovná čisté mzdě, kterou si vydělají zaměstnanci, kteří dál pracují. „Například u všeobecné zdravotní sestry bez specializace, pokud má průměrně za rok 25 211 Kč čistého měsíčně, činí dosavadní ošetřovné činí 19 260 Kč, po zvýšení to bude 21 990 Kč. A například svářeč s čistou mzdou 27 263 Kč měl dosud ošetřovné 20 970 Kč, nově to bude 23 970 Kč,“ upřesňuje poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD).

Na ošetřovné při zavřené škole nebo karanténě kvůli koronaviru mají podle dosavadních podmínek nárok nejenom rodiče (bez ohledu na společnou domácnost), ale případně také další osoby žijící s dítětem v domácnosti.

Díky další novele se okruh možných příjemců nově rozšíří o všechny příbuzné v linii přímé nebo vedlejší podle § 772 občanského zákoníku, přestože s dítětem nežijí v domácnosti. Tuto změnu v minulém týdnu schválili poslanci. Senátoři se k jejímu potvrzení dostanou až v příštím týdnu, komplikace se však nečekají.

V praxi může jít především o prarodiče, tety nebo strýce, ale také třeba o starší sourozence. Splnění podmínky příbuzenského vztahu k dítěti mají dokazovat správě sociálního zabezpečení čestným prohlášením. Podmínkou bude, že jde o zaměstnance s nemocenským pojištěním.

Novela – na rozdíl od zvýšení částky z 70 na 80 procent – nepočítá se zpětnou účinností. Rozšíření tedy půjde využít až poté, co změnu potvrdí senátoři, podepíše prezident a vyjde ve Sbírce zákonů. Platit by měla zhruba od přelomu dubna a května. I další příbuzní potom dostanou 80 procent vyměřovacího základu, ovšem ne zpětně od března.

V čerpání ošetřovného by se pak tito příbuzní mohli střídat s dosavadními příjemci, případně je zcela nahradit. Rozšíření má podle poslanců dva cíle: Jednak umožnit výkon zaměstnání lidem, kteří jsou potřební při zvládání epidemie koronaviru. A jednak posílit příjmy rodin díky tomu, že si budou moct s ohledem na výši výdělku lépe vybrat, kdo bude čerpat ošetřovné a kdo pracovat – lze předpokládat, že ošetřovné si vybere ten člen rodiny, jehož pracovní příjem i propad příjmů je nižší.

Od 12. dubna je na krizové ošetřovné nárok jenom za dny, kdy škola nebo školka neumožňuje prezenční (osobní) výuku. Rodiče, kteří nepošlou dítě do školky či školy po jejich otevření, o nárok na ošetřovné přijdou. Smůlu mají nejenom ti, kteří se prostě jenom bojí, ale i ti, kteří mají objektivně vážný důvod. Typicky když je ohroženo zdraví dítěte kvůli jeho slabší imunitě, nebo když mezi rizikovou skupinu patří některý z rodičů. Nepomůže ani snaha ochránit prarodiče či jiné rizikové osoby žijící ve společné domácnosti. Nebo výrazně zhoršená dopravní dostupnost kvůli omezení spojů při dojíždění.

Hůř na tom jsou zdravotníci, učitelé, policisté, vojáci, zaměstnanci v sociálních službách nebo někteří úředníci (na úřadu práce, správě sociálního zabezpečení či finanční správě) – od 12. dubna totiž musí mateřské školy i třídy prvního stupně základní školy umožnit jejich dětem osobní přítomnost. Proto tito zaměstnanci přišli o nárok na ošetřovné, a to i ve dnech, kdy má zbytek třídy distanční výuku. Ošetřovné přitom nemůže čerpat ani druhý z rodičů, přestože má úplně jiné povolání. Ani novela, rozšiřující nárok na ošetřovné o další příbuzné, toto omezení neodstraňuje.

Zatím není jisté, jestli se podobných vylepšení jako zaměstnanci dočkají také pro OSVČ. Podnikatelé letos dostávají 400 korun na den. Od února však nemohou za stejný den čerpat zároveň ošetřovné a kompenzační bonus, což je podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka důsledkem zvýšení bonusu z 500 až na 1000 korun denně. Na otázku webu Peníze.cz z minulého týdne zatím ministerstvo neodpovědělo.

