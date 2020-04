Ošetřovné stoupne, vláda už je pro. Spočítejte si, kolik dostanete

Zvýšení by mělo platit zpětně od 1. dubna, a to pro nemoc nebo úraz. Březnové částky se už nedotkne.

Ošetřovné stoupne na 80 procent takzvaného redukovaného vyměřovacího základu. Doteď zaměstnanci dostávají 60 procent.

Se zvýšením, které už dřív prosazovala opozice, teď souhlasí i vláda. Schválila dnes návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD). Novela zamíří k poslancům.

Jde o mimořádné opatření při péči o dítě kvůli zavřeným školám či podobným zařízením. Zvýšení by mělo platit zpětně od 1. dubna. Březnové částky se už nedotkne. Většina škol je kvůli epidemii koronaviru uzavřená od 11. března.

„Vyšší ošetřovné zabrání spirále exekucí a propadu rodin, hlavně samoživitelek a samoživitelů do chudoby,“ říká Maláčová.

Zvýšení na 80 nebo dokonce 100 procent základu prosazovali opoziční poslanci už v březnu. Vládní koalice ANO a ČSSD s podporou komunistů to tehdy odmítla; Maláčová nevyloučila, že později přijde s vlastním návrhem.

„Je to komplikovaná věc. My v tuto chvíli velmi bedlivě sledujeme příjmovou situaci obyvatelstva,“ řekla Maláčová 24. března. Poslanci tehdy schválili prodloužení ošetřovného na celou dobu uzavření škol, rozšířili také některé možnosti pro jeho čerpání.

„Nerozumíme tomu zdržení, ani nerozumíme důvodům, proč nechává rodiče a jejich děti bez finančních prostředků tak dlouho. Budeme prosazovat, aby se ošetřovné zvýšilo pro všechny rodiče, a to zpětně už od počátku vládních nařízení,“ říká teď předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Zvýšení ošetřovného prosazovali lidovci už před třemi týdny, stejně jako TOP 09, STAN nebo ODS.

„Okopírovaný návrh podpoříme, ač přichází zbytečně pozdě, jak je u vaší vlády zvykem,“ vzkázala Maláčové předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová.

Ministr školství Robert Plaga zatím počítá s tím, že žáci prvního stupně by začali chodit do školy 25. května, pokud se splní určité podmínky, především výuku v menších skupinách do 15 žáků.

Konkrétní návrh, který ministerstvo práce a sociálních věcí dokončilo ve čtvrtek odpoledne, zatím nepočítá s možností, že by rodiče měli nárok na ošetřovné, pokud dítě do otevřené školy v určitých případech nepůjde. Poskytování ošetřovného dál váže jenom na dobu, „po kterou trvalo uzavření zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii, nejdéle však do 30. června 2020“. Neřeší tak situace, kdy dítě nemůže do školy například kvůli slabé imunitě, nebo když by tím ohrozilo další osobu ve společné domácnosti.

Zvýšení z 60 na 80 % se má do konce června týkat i standardních situací, kdy na ošetřovné vznikne nárok z jiných důvodů než je zavřená škola. Typicky když je dítě nemocné nebo po úrazu, případně je ze stejných důvodů potřeba pečovat o jiného člena rodiny. Podmínkou je, že nárok vznikl nejdříve 1. dubna. Standardní délka ošetřovného se však v takových případech neprodlužuje, trvá tedy maximálně devět dnů (u samoživitelů šestnáct).

Ošetřovné se počítá z redukovaného vyměřovacího základu. To je zjednodušeně řečeno hrubá mzda, která se u vyšších výdělků uměle snižuje. Například u hrubé mzdy 20 tisíc měsíčně dosahuje 356 korun za kalendářní den, u hrubé mzdy 40 tisíc je to 683 korun.

Po zvýšení na 80 procent by se denní částka při hrubé mzdě 20 tisíc měsíčně zvýšila na 474 korun, při mzdě 40 tisíc pak na 910 korun. Tím by se ošetřovné za celý měsíc přiblížilo čisté mzdě.

Zatím není jasné, zda se zvýší i obdobna ošetřovného pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Speciální příspěvek má na starosti ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Podnikatelé zatím dostávají 424 korun za den. Maláčová předpokládá, že se podmínky srovnají se zaměstnanci, rozhodnutí ale závisí na Havlíčkovi.

Zaktualizovali jsme zprávu z 16. dubna.

MPSV