Jak na vyšší ošetřovné. Odpovědi na otázky a kalkulačka

Jak vysoké je ošetřovné při zavřené škole?

Mezi 1. dubnem a 30. červnem se ošetřovné zvyšuje na 80 procent takzvaného redukovaného vyměřovacího základu. Standardně zaměstnanci dostávají 60 procent.

Novela, kterou už schválili Parlament, zvyšuje ošetřovné zpětně od 1. dubna.

Ošetřovné za březen se už nezvýší, přestože většina škol je kvůli epidemii koronaviru uzavřená od 11. března. Opoziční návrhy na zpětné proplácení i za část března totiž vládní koalice ANO, ČSSD a komunistů odmítla.

Kolik teď dostanu?

Při výpočtu ošetřovného se – stejně jako u ostatních dávek nemocenského pojištění – vychází z denního vyměřovacího základu. To je zjednodušeně řečeno hrubá mzda, která se u vyšších výdělků uměle snižuje.

Například u hrubé mzdy 20 tisíc měsíčně dosahuje ošetřovné běžně 356 korun za kalendářní den, u hrubé mzdy 40 tisíc je to 683 korun. Po zvýšení na 80 procent se teď denní částka při hrubé mzdě 20 tisíc měsíčně zvýší na 474 korun, při mzdě 40 tisíc pak na 910 korun. Tím se ošetřovné za celý měsíc přiblíží čisté mzdě.

Snadno to spočítá naše kalkulačka ošetřovného. Ukazuje jak zvýšenou hodnotu od dubna, tak i standardní výši (za březen).

Co musím udělat pro zvýšení ošetřovného?

Ošetřovné se zvýší automaticky, a to už zpětně od 1. dubna. Zajistí to Česká správa sociálního zabezpečení, o vyšší částku není potřeba nějak speciálně žádat.

Stačí tedy standardně požádat o ošetřovné prostřednictvím zaměstnavatele. Jestli jste to v souvislosti s uzavřením škol udělali už dřív, stačí vám teď jenom předložit měsíční výkaz.

Dostanu ošetřovné i při práci na dohodu?

Ano. Poslanci i senátoři už rozhodli, že na ošetřovné nově dosáhnou i lidé pracující na DPČ nebo DPP. Podmínkou je účast na nemocenském pojištění v měsíci, ve kterém vznikla potřeba péče, nebo také v únoru 2020 (pro ty, kdo nedosáhli v březnu limit výdělku pro účast na pojištění). Dohody musí být aktivní, tedy neukončené.

Dohodáři získají nárok na ošetřovné zpětně od 11. března, a to ve stejné výši jako zaměstnanci: Tedy za březen 60 % výdělku, od dubna pak 80 %.

Ošetřovné pro lidi, kteří místo klasické pracovní smlouvy pracují na takzvané dohody, prosazovala od začátku opozice. Vláda to původně odmítala, nakonec ale souhlasila, a to zpětně.

Jak se mohou rodiče na ošetřovném vystřídat?

Při péči o dítě kvůli zavřené škole během epidemie se mohou rodiče snadno vystřídat, a to i opakovaně. Vystřídání není možné v jednom kalendářním dnu, jinak tu nejsou žádné hranice.

Jde o výjimku ze standardních pravidel, podle nichž se rodiče mohou vystřídat jenom jednou za celou dobu čerpání ošetřovného.

Má nárok na ošetřovné i babička?

Ano, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. A samozřejmě pokud splňuje další podmínky: tedy zaměstnání (nově i včetně zmíněných dohod), případně podnikání jako hlavní činnost (pak může žádat o obdobu ošetřovného pro OSVČ). Za stejný den zároveň nesmí o ošetřovné na stejné dítě žádat rodič nebo jiná osoba.

V péči o dítě se střídám s mou matkou (babičkou dítěte). Jako rodič chci čerpat ošetřovné jen dva nebo tři dny v týdnu, a to opakovaně. Babička nemá na ošetřovné nárok, protože už nepracuje a ani s námi nebydlí. Můžu čerpat ošetřovné v jednom týdnu třeba v pondělí, úterý, čtvrtek, zatímco ve druhém třeba středa a pátek?

Ano. Zaměstnanec, který čerpá ošetřovné, může pro určité dny zajistit hlídání dítěte jinou formou a místo toho pracovat. Za takové dny pak nedostane ošetřovné, ale standardní mzdu. Po skončení měsíce to pak uvede ve výkazu (resp. zaměstnavatel sdělí okresní správě sociálního zabezpečení, ve kterých dnech zaměstnanec pracoval).

Vyplácí se ošetřovné jenom za pracovní dny?

Ošetřovné se vyplácí za všechny kalendářní dny. Tedy bez ohledu na to, zda pro vás původně měly být pracovními. S jedinou výjimkou:

Právní úprava vylučuje výplatu ošetřovného, pokud by měla být pouze za dny, ve kterých zaměstnanec vůbec neměl pracovat. Například kdy má pracovní dobu od pondělí do pátku, přičemž by zaměstnanec pokaždé ve všech pracovních dnech pracoval a žádal by o ošetřovné pouze za víkendy – za takové situace by na ošetřovné neměl nárok.

Pracuji na hlavní pracovní poměr a vedle toho si občas přivydělávám i jako OSVČ. Můžu pobírat ošetřovné z nemocenského pojištění zaměstnance, a současně z domova (třeba po večerech, kdy už nepečuji o dítě) pár hodin pracovat jako OSVČ?

Ano. Jestliže pobíráte ošetřovné jako zaměstnanec, nemůžete ve stejný den dělat tu práci, místo níž dostáváte ošetřovné. Případný výkon jiné činnosti je možný.

Zvýší se ošetřovné i pro jiné situace než uzavření škol? Tedy typicky při nemoci nebo úrazu dítěte? Nebo při péči o jiného člena rodiny?

Ano. Schválené zvýšení z 60 na 80 % do konce června se týká i standardních situací, kdy na ošetřovné vznikne nárok z jiných důvodů než je zavřená škola. Typicky když je dítě nemocné nebo po úrazu, případně je ze stejných důvodů potřeba pečovat o jiného člena rodiny. Podmínkou je, že nárok vznikl nejdříve 1. dubna.

Standardní délka ošetřovného se však v takových případech neprodlužuje, trvá tedy maximálně devět dnů (u samoživitelů šestnáct).

Na jak staré dítě lze čerpat ošetřovné?

Ošetřovné při zavřené škole lze výjimečně dostat při péči o děti mladší 13 let (tedy do 13. narozenin). Podle běžných pravidel to bylo jenom pro děti mladší 10 let.

Bez věkového omezení vzniká nárok na ošetřovné také při péči o zdravotně hendikepované osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.

Pro jiné situace než uzavření školy (tedy při nemoci nebo úrazu dítěte) dál platí standardní věková hranice 10 let.

I když se školy otevřou v květnu nebo červnu, nechci tam dítě dát. Má slabou imunitu, navíc bydlíme s babičkou. Nepřijdu o nárok na ošetřovné?

Zřejmě nepřijdete, definitivně jasné to ale ještě není.

Ministr školství Robert Plaga zatím počítá s tím, že žáci prvního stupně by začali chodit do školy 25. května, pokud se splní určité podmínky, především výuka v menších skupinách do 15 žáků.

Ministryně Jana Maláčová ujišťuje, že nárok na ošetřovné zůstane do konce června i rodinám, které nebudou moci dát své dítě do školy, i když v ní bude částečně obnovená výuka.

Schválená novela nicméně dál váže poskytování ošetřovného jenom na dobu, „po kterou trvalo uzavření zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii“.

Situace, kdy dítě nemůže do školy například kvůli slabé imunitě, nebo když by tím ohrozilo další osobu ve společné domácnosti, tak neřeší.

„Řešení bude záviset na tom, jaká konkrétní opatření budou přijata ze strany ministerstva školství a na jakém právním základě,“ odpověděla na otázku webu Peníze.cz Kateřina Brodská z tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí.

Jaké ošetřovné dostanou živnostníci a další OSVČ?

Obdobu ošetřovného výjimečně dostávají i živnostníci a další podnikatelé. Speciální podporu má na starosti ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Částka za březen pro OSVČ pečující o děti mladší 13 let je paušálně 424 korun za den, maximálně 13 144 korun měsíčně. To podle výpočtů webu Peníze.cz odpovídá ošetřovnému u zaměstnanců s hrubým příjmem kolem 23 900 korun měsíčně. Žádat o dávku za březen lze nejpozději 30. dubna.

Havlíček už 21. dubna ujistil poslance, že stoupne i tahle obdoba ošetřovného pro OSVČ. Ani na konci dubna však zatím neoznámil podrobnosti.

Podmínky dávky pro OSVČ jsou stejné jako u zaměstnanců. Základem je, že druhý z rodičů nečerpal klasické ošetřovné. Pro nárok není rozhodující, zda si podnikatel předtím dobrovolně platil nemocenské pojištění.