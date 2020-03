Ošetřovné při zavřené škole: Projděte si, co schválili poslanci

Prodloužení ošetřovného prošlo, nově na něj dosáhnou i OSVČ a rodiče dětí do 13 let. Snadnější bude i střídání rodičů. S dalšími zlepšeními opozice neuspěla.

Poslanci dnes podle očekávání schválili mimořádné změny ošetřovného. Rodiče, kteří zůstávají doma s dětmi kvůli zavřené škole, tak nezůstanou úplně bez peněz.

Doba čerpání ošetřovného pro zaměstnance se prodlouží na celou dobu, kdy budou uzavřeny školy. Podobný nárok výjimečně získají i živnostníci a další podnikatelé.

Ošetřovné při zavřené škole se bude vztahovat na péči o děti mladší 13 let. Podle běžných pravidel to bylo jenom pro děti mladší 10 let. Bez věkového omezení vznikne nárok na ošetřovné také při péči o zdravotně hendikepované osoby.

Poslanci navrhli několik vylepšení vládního návrhu, většina jich ale neprošla. Novelu ještě ve středu projednají senátoři, vzhledem ke snaze o co nejrychlejší schválení se však nečeká, že by ji vrátili poslancům s pozměňovacími návrhy.

Co tedy nakonec prošlo a co ne? Přinášíme odpovědi na časté otázky.

Je potřeba podat žádost o prodloužení ošetřovného?

Ne. Lidé, kteří kvůli zavřené škole začali čerpat ošetřovné už dřív a sami ho výslovně neukončili, o něj teď nemusí žádat znovu. Dostanou ho automaticky i po celý zbytek doby, kdy budou uzavřené školy.

Proplatí se ošetřovné i zpětně za dny, kdy skončil nárok?

Ano. Dnes schválená novela počítá s tím, že se lidem proplatí všechny dny, kdy pečovali o dítě kvůli zavřené škole.

Zaměstnanci, kteří od středy 11. března pečují o děti kvůli zavřeným školám, měli podle standardních podmínek nárok na devět kalendářních dnů ošetřovného. Mělo jim tedy skončit ve čtvrtek 19. března, od pátku podle dosavadních pravidel neměli nárok ani na korunu. Novela jim teď garantuje nepřetržitou výplatu ošetřovného po celou dobu zavřených škol.

Totéž platí i pro samoživitele, kteří podle standardních pravidel mohli brát ošetřovné až šestnáct dnů.

Jak se mohou rodiče na ošetřovném vystřídat?

Díky pozměňovacímu návrhu, který prosadily Olga Richterová (Piráti) a Jana Pastuchová (ANO), se rodiče mohou vystřídat mnohem snadněji, a to i opakovaně. Vystřídání není možné v jednom kalendářním dnu, jinak tu nejsou žádné hranice.

Virus v peněžence Zájem o odklad splátek kvůli koronaviru je obrovský, hlásí banky. Kdo má šanci, na jak dlouho a jaké jsou podmínky? První banky řekly, jak odloží splátky. Řeší i paušál za účet Kdy vám pojištění pomůže? A má smysl si ho teď narychlo sjednat? Projděte si odpovědi na nejčastější otázky. Koronavirus a životní pojištění: Co kryje a kdy máte smůlu Živnostníci a další podnikatelé nebudou půl roku platit peníze, které by jinak museli odvést státu. Stát jim je odpustí do výše minimálních záloh. Chce jim pomoci překonat dopady epidemie na jejich příjmy. Odpustíme sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ, schválila vláda

Jde o výjimku ze standardních pravidel, podle nichž se rodiče mohou vystřídat jenom jednou za celou dobu čerpání ošetřovného.

Na jak staré dítě lze čerpat ošetřovné?

Ošetřovné při zavřené škole lze výjimečně dostat při péči o děti mladší 13 let (tedy do 13. narozenin). Podle běžných pravidel to bylo jenom pro děti mladší 10 let.

Bez věkového omezení vznikne nárok na ošetřovné také při péči o zdravotně hendikepované osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.

Jak vysoké je ošetřovné při zavřené škole?

I prodloužené ošetřovné zatím zůstává na 60 % předchozího výdělku, tedy stejně jako při standardních pravidlech.

Opoziční poslanci navrhovali zvýšení na 80 nebo dokonce 100 % výdělku. „Částky na složenkách nebudou v příštím měsíci o 40 procent nižší. Ekonomiku navíc táhne právě spotřeba domácností,“ obhajoval zvýšení ošetřovného například předseda lidovců Marian Jurečka.

Vládní koalice ale zvýšení odmítla. Není vyloučeno, že ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová bude s ním bude souhlasit později, pokud by mimořádný stav trval delší dobu.

Při výpočtu ošetřovného se – stejně jako u ostatních dávek nemocenského pojištění – vychází z denního vyměřovacího základu. Ten dostaneme tak, že součet hrubých výdělků za posledních dvanáct kalendářních měsíců vydělíme číslem 365 a pak ještě snížíme prostřednictvím redukčních hranic.

Redukční hranice pro rok 2020 vypadají následovně:

z částky do 1162 Kč se započítá 90 procent,

z částky nad 1162 do 1742 Kč se započítá 60 procent,

z částky na 1742 Kč do 3484 Kč započítá 30 procent,

k částce nad 3484 Kč se nepřihlíží.

Denní dávka ošetřovného pak dělá šedesát procent redukovaného vyměřovacího základu.

Snadno to spočítá naše kalkulačka ošetřovného.

Kdy stát zaplatí ošetřovné?

Zatím to bohužel není zcela jasné. Podle standardních pravidel musí lidé čekat na ukončení celého ošetřovného (které však jindy trvá maximálně devět nebo šestnáct dnů).

Pirátský poslanec Lukáš Kolářík navrhoval, aby v zákoně bylo výslovně stanoveno, že stát vyplatí ošetřovné vždycky po konci kalendářního měsíce. Ministryně Maláčová a vládní koalice však takovou změnu odmítly.

Anketa Chodíte do práce? Pořád, jako vždycky, jinak to nejde Pořád, i když myslím, že by to šlo z domu Ne, můžu naštěstí pracovat z domova Jsem doma na ošetřovačce Beru si dovolenou Beru si neplacené volno A proč bych jako teď měl(a) začínat?

Podle jiné ze schválených změn budou mít rodiče nárok na měsíční výplatu v případě, že se v daném měsíci vystřídají. Jestliže se nevystřídají, dál platí standardní pravidla, která rodičům nepřináší jistotu měsíční výplaty.

Jaké ošetřovné dostanou živnostníci a další OSVČ?

Obdobu ošetřovného výjimečně získají i živnostníci a další podnikatelé. Konkrétní řešení připravuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, podrobnosti už ale oznámil:

Částka pro OSVČ pečující o děti mladší 13 let má být paušálně 424 korun za den, maximálně tedy necelých 13 tisíc za měsíc. To podle výpočtů webu Peníze.cz odpovídá ošetřovnému u zaměstnanců s hrubým příjmem kolem 23 900 korun měsíčně.

Podmínky dávky pro OSVČ budou stejné jako u zaměstnanců. Základem bude, že druhý z rodičů nečerpal klasické ošetřovné. Formulář začnou přijímat živnostenské úřady, a to především elektronickou formou. Pro nárok zřejmě nebude rozhodující, zda si podnikatel předtím dobrovolně platil nemocenské pojištění.

Ošetřovné při práci na DPČ a DPP

Lidé, kteří místo klasické pracovní smlouvy pracují na takzvané dohody, tedy DPČ a DPP, mají smůlu. Opoziční návrhy na rozšíření ošetřovného neprošly.

Dál tedy platí standardní pravidla, podle nichž nárok na ošetřovné při DPČ a DPP nevzniká. Odmítavý postoj vládní koalice k rozšíření podpořili i komunisté.