Ošetřovné se prodlouží. Nově i pro děti do 13 let a OSVČ

Co se děje

Vláda se ve čtvrtek shodla na konkrétní podobě prodloužení ošetřovného. Návrh zákona pošle na mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny, která má proběhnout v úterý 24. března. Hned potom by změnu měli schválit i senátoři a podepsat prezident.

Doba čerpání ošetřovného pro zaměstnance se prodlouží na celou dobu, kdy budou uzavřeny školy. Podobný nárok výjimečně získají i živnostníci a další podnikatelé.

Zaměstnanci, kteří od středy 11. března pečují o děti kvůli zavřeným školám, zatím mají nárok na devět kalendářních dnů ošetřovného. Končí jim tedy ve čtvrtek 19. března, od pátku podle dosavadních pravidel nemají nárok ani na korunu. Výjimkou jsou samoživitelé, kteří mohou ošetřovné brát až šestnáct dnů.

I když poslanci schválí zákon až v úterý, stát by měl rodičům zpětně proplatí i dny, kdy už o standardní nárok na ošetřovné přijdou. Prodloužení bude automatické, bez nutnosti podávat novou žádost, říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Ošetřovné při zavřené škole se bude vztahovat na péči o děti mladší 13 let, shodla se vláda. Podle běžných pravidel to bylo jenom pro děti mladší 10 let. Bez věkového omezení vznikne nárok na ošetřovné také při péči o zdravotně hendikepované osoby – při uzavření příslušného zařízení za podmínky žití ve společné domácnosti.

Částka ošetřovného má podle vlády dál zůstat na standardních 60 % mzdy, přestože odboráři i někteří opoziční poslanci tlačí na její mimořádné zvýšení.

Poslankyně Olga Richterová (Piráti) ve sněmovním výboru pro zdravotnictví prosadila možnost, aby se rodiče při ošetřování mohli střídat. Ošetřovné by také měli dostávat všichni pracující – tedy nejen zaměstnanci v klasickém pracovním poměru, ale i pracující na dohody. Výbor tlačil i na zvýšení věkové hranice z 10. do 13. narozenin, což nakonec podpořila i vláda. Maláčová původně navrhovala zvýšit ji až do 15. narozenin. O definitivní podobě rozhodnou v úterý poslanci, mezi nimiž má vládní koalice ANO a ČSSD většinu díky podpoře komunistů.

Na finanční příspěvek mají podle vlády výjimečně dosáhnout také živnostníci a další podnikatelé, jestliže kvůli péči o dítě nemohou nadále vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, která je hlavním zdrojem jejich příjmů. Standardně jinak platí, že osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) nemají nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, a to ani když si pojištění platí dobrovolně.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček upřesnil, že částka pro OSVČ pečující o děti mladší 13 let má být stejná, jako navrhla Maláčová: paušálně 424 korun za den, maximálně tedy necelých 14 tisíc za měsíc. To podle výpočtů webu Peníze.cz odpovídá ošetřovnému u zaměstnanců s hrubým příjmem kolem 23 900 korun měsíčně.

Podmínkou dávky pro OSVČ bude, že druhý z rodičů nečerpal klasické ošetřovné. Jednoduchý formulář začnou přijímat živnostenské úřady, a to především elektronickou formou. Pro nárok zřejmě nebude rozhodující, zda si podnikatel předtím dobrovolně platil nemocenské pojištění.

Aktualizovali jsme původní zprávu vydanou 17. března. Další informace doplníme.