Na prodloužení ošetřovného si rodiče počkají nejdřív do úterý. Vláda dnes rozhodla, že zákon přece jenom pošle do Poslanecké sněmovny. Ta by se měla sejít až v úterý, hned pak by opatření schválili i senátoři a podepsal prezident.

Zatím není jasné, jestli stát rodičům zpětně proplatí i dny, kdy už o standardní nárok na ošetřovné přijdou. Konečnou podobu návrhu má vláda projednat zítra.

Lidé, kteří od minulé středy pečují o děti kvůli zavřeným školám, zatím mají nárok na devět kalendářních dnů ošetřovného. Skončí jim tedy ve čtvrtek, od pátku podle dosavadních pravidel nemají nárok ani na korunu. Výjimkou jsou samoživitelé, kteří mohou ošetřovné brát až šestnáct dnů.

Ministryně Jana Maláčová (ČSSD) přišla už v pátek s návrhem, aby rozšíření ošetřovného schválili poslanci zrychleně ve stavu takzvané legislativní nouze. Premiér Andrej Babiš (ANO) včera oznámil, že rozšíření podmínek pro čerpání ošetřovného schválí vláda formou pouhého nařízení. Mimořádnou schůzi sněmovny považoval Babiš v současné situaci za zbytečnou. Dnes už je to zase jinak.

Vláda se každopádně shodla, že dobu čerpání ošetřovného pro zaměstnance prodlouží na celou dobu, kdy budou uzavřeny školy, bez ohledu na to, jak to bude trvat dlouho.

Další návrh ministryně Maláčové ale na vládě neprošel. Chtěla rodičům umožnit, aby při zavřené škole čerpali ošetřovné i na deseti- až čtrnáctileté děti. Standardně mají na ošetřovné při zavřené škole nárok jenom rodiče dětí mladších 10 let.

Částka ošetřovného má podle vlády dál zůstat na standardních 60 % mzdy, přestože odboráři i někteří opoziční poslanci tlačí na její mimořádné zvýšení.

Na finanční příspěvek mají výjimečně dosáhnout také živnostníci a další podnikatelé, jestliže kvůli péči o dítě nemohou nadále vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, která je hlavním zdrojem jejich příjmů. Standardně jinak platí, že osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) nemají nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, a to ani když si pojištění platí dobrovolně.

Podrobnosti ke speciální dávce pro živnostníky a další podnikatele řeší ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, bližší informace zatím vláda neuvedla. Maláčová původně navrhovala, aby výše příspěvku pro OSVČ za každý kalendářní den dosahovala 424 korun, což odpovídá ošetřovnému u zaměstnanců s hrubým příjmem kolem 23 900 korun měsíčně.

Podmínkou dávky pro OSVČ pravděpodobně bude, že druhý z rodičů nemohl čerpat klasické ošetřovné. Zatím není jasné, zda na ni dosáhnou i podnikatelé, kteří si dobrovolně neplatili nemocenské pojištění.

