Porodné 2020. Kdo má nárok a jak bude vysoké

10. 12. 2019

Zatímco dřív se porodné vyplácelo plošně všem bez ohledu na výdělek, od roku 2011 je z něj sociální dávka. Stát ji přiklepne pouze rodinám s nízkými příjmy, dávku lze navíc čerpat jen na první a druhé dítě.

Porodné se vyplácí jednorázově. Na první narozené dítě přispěje stát 13 tisíc korun, na druhé 10 tisíc korun. Nárok na porodné ovšem vznikne pouze rodinám, jejichž příjem je nižší než 2,7násobek životního minima.

Životní minimum představuje společensky uznanou hranici příjmů pro zajištění základních životních potřeb: jídla, oblečení a hygieny. O životním minimu domácnosti rozhoduje počet jejích členů – odlišné částky se počítají za prvního a druhého dospělého, liší se i v závislosti na věku nezaopatřených dětí.

Životní minimum se už od roku 2012 nezměnilo, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) loni ve vládě neuspěla s návrhem na jeho zvýšení. „Na začátku letošního prosince“ chtěla Maláčová přinést nový návrh na zvýšení životního i existenčního minima o zhruba 13 procent – tak, aby pokrylo inflaci od roku 2012. Zatím s ním ale nepřišla.

Podle České televize má sice Maláčová tentokrát větší šanci, nicméně hnutí ANO jako větší koaliční strana si dalo podmínku: Ministryně musí současně předložit i revizi sociálních dávek. Ta nabírá zpoždění, takže pravděpodobnost, že životní minimum stoupne hned od ledna 2020, klesá.

Podívejme se tedy na dosavadní částky. Životní minimum činí:

3410 Kč pro jednotlivce

3140 Kč pro prvního dospělého v domácnosti

2830 Kč pro druhého (a každého dalšího) dospělého

1740 Kč pro dítě do 6 let

2140 Kč pro dítě od 6 do 15 let

2450 Kč pro dítě od 15 do 26 let

Konkrétní životní minimum pro vaši domácnost si lehce spočítáte na naší kalkulačce životního minima – i ona zatím počítá se stejnými částkami jako v roce 2019. Jakmile by vláda začala skutečně projednávat zvýšení, na Penězích o tom určitě včas napíšeme.

Do takzvaného rozhodného příjmu pro přiznání porodného se přitom počítají čisté výdělky (po odpočtu zdravotního a sociálního pojištění a daní) ze zaměstnání nebo čistý zisk z podnikání. Nadto úředníci započítají také některé dávky:

Naopak rodičovský příspěvek a přídavky na dítě se v potaz neberou.

V praxi tedy rodina ve složení matka, otec a jedno právě narozené dítě na porodné dosáhnou, pokud jejich průměrný čistý příjem ve zkoumaném období (tím je kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, v němž se dítě narodilo) dělal míň než 20 817 korun (jde o 2,7 násobek životního minima rodiny 7710 korun). Pokud jde o rodiče samoživitele, odpovídá horní hranice příjmů částce 13 176 korun.

Pozor! Při výpočtu životního minima se započítává i čerstvě narozené dítě (tedy aktuální situace rodiny), porovnává se ale s příjmy manželů nebo partnerů před jeho narozením – rozhodující jsou příjmy v kalendářním čtvrtletí předcházejícím čtvrtletí, kdy se dítě narodilo. Pokud tedy přišlo na svět například v prosinci, poměřují se s aktuálním životním minimem rodiny průměrné čisté příjmy za červenec až září.

Jakmile se do rodiny narodí druhé dítě, stoupne životní minimum, a tím pádem i limit pro příjmy. Nově bude životní minimum odpovídat sumě 9450 korun (pokud je prvnímu dítěti méně než šest let) a porodné úředníci přiklepnou, jestliže měsíční příjem rodiny v předchozím čtvrtletí nepřekročí 25 515 korun. Pro samoživitele s druhým čerstvě narozeným dítětem je hraniční příjem 17 874 korun.

Pokud by vláda v roce 2020 zvýšila životní minimum, dosáhlo by na porodné víc lidí než doteď. Zmíněné hranice příjmů by totiž stouply. Zatím ale není vůbec jasné, o kolik a od kdy. I naše kalkulačka tedy zatím počítá s doteď platnými částkami.

Když se rodině s nízkými příjmy narodí dvojčata, dostanou rodiče na první z nich třináct tisíc korun, na druhé deset tisíc. S jinými pravidly musí počítat rodiče, kteří před narozením dvojčat jedno dítě měli: porodné deset tisíc korun dostanou jenon na jedno z dvojčat. A pokud mají rodiče dvě starší děti, na porodné už nedosáhnou.

Dodejme, že nárok na porodné má vždy žena, která dítě porodila. Jestliže má tedy otec nějaké ratolesti z předešlých vztahů, jeho současná partnerka (čerstvá matka) nárok na porodné neztrácí.

O porodné lze žádat na kontaktním pracovišti úřadu práce, a to nejdřív v den narození dítěte. Nárok na dávku můžete uplatnit až jeden rok zpětně, vždycky se ale posuzují příjmy před narozením dítěte nebo jeho převzetím do péče. Jakmile lhůta uběhne, nárok na porodné zanikne.

Vedle potřebných formulářů – jejich seznam najdete na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí – nezapomeňte také občanský průkaz a rodný list dítěte. Pokud jste převzali dítě do péče, neobejdete se bez příslušného písemného rozhodnutí. Jestliže máte datovou schránku nebo elektronický podpis, můžete o porodné žádat online.