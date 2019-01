Otcovská 2019. Kolik dělá a kdo ji dostane?

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 21. 1. 2019

Vedle peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku se od loňska vyplácí také dávka otcovské poporodní péče, zkráceně otcovská. Dávka nahrazuje výpadek příjmu čerstvým tatínkům, kteří chtějí bezprostředně po narození dítěte zůstat doma a zapojit se do péče. Na otcovskou ale dosáhnou, jen pokud splní určité zákonem předepsané podmínky.

Volno k porodu Zaměstnanci mají ze zákona nárok na pracovní volno. Jednou ze situací, kdy si ho můžou vybrat, je narození dítěte. Konkrétně: o placené volno si může říct zaměstnanec, který veze manželku či družku k porodu. Zaměstnavatel ho musí následně uvolnit i na dobu porodu, náhradu mzdy už ale vyplatit nemusí.

Kdo má nárok?

Základní podmínkou pro přiklepnutí otcovské je účast na nemocenském pojištění. Nemocenské pojištění je součástí sociálního pojištění, které za každého zaměstnance v klasickém pracovním poměru hradí zaměstnavatel. Pozor dejte, jestliže pracujete na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce – nemocenské pojištění za vás na DPP a DPČ zaměstnavatel hradí, jen když měsíční výdělek přesáhne určitou hranici. Podrobnosti v článku:

Dávku pak správa sociálního zabezpečení přizná tomu, kdo se nemocenského pojištění účastní v den nástupu na otcovskou. Jinak řečeno: je v den nástupu na otcovskou zaměstnaný (nebo si jako podnikatel platí dobrovolné nemocenské pojištění: o otcovské pro OSVČ píšeme níž). Bez dávky se naopak musí obejít studenti nebo uchazeči o zaměstnání zařazení v evidenci úřadu práce.

Vedle účasti na nemocenském pojištění úředníky zajímá, jestli o otcovskou žádá muž, který je na matrice zapsaný jako otec dítěte. Ani manžel čerstvé maminky na dávku nedosáhne, pokud ho úřad nemá vedeného jako otce.

Nadto sociálka otcovskou přizná tomu, kdo do péče převezme dítě mladší sedmi let. Převzetí do péče nahrazující péči rodičů je vždy potřeba prokázat potvrzením příslušných orgánů.

Propojeno! Nastávající rodiče se nevyhnou papírování. Ještě v porodnici vám obvykle dají dotazník o jménu dítěte, který se následně odevzdá na matrice. Jaká pravidla musíte dodržet, pokud jde o jméno a příjmení vaší ratolesti? Poradíme. Křestní jméno: Co vám neprojde Příjmení: po mámě, tátovi, po obou, nebo úplně jinak?

Jak na žádost a kdy pobírat?

Podpůrčí doba – doba, po kterou lze dávku otcovské poporodní péče čerpat, dělá nanejvýš sedm po sobě jdoucích kalendářních dní. Okresní správa sociálního zabezpečení ji přiklepne nejdřív v den narození dítěte. Tedy klidně v době, kdy je dítě s matkou v porodnici. Nejpozději lze otcovskou vybrat šest týdnů od narození potomka.

O výplatu dávky je ale potřeba sociálku požádat – prostřednictvím formuláře Žádost o dávku otcovské poporodní péče. Na tatíncích je vyplnění přední strany lejstra, poté musí žádost předat zaměstnavateli. Ten na konci sedmidenní podpůrčí doby vyplní druhou stranu a tiskopis odešle na okresní správu sociálního zabezpečení. Následující měsíc vyplatí OSSZ dávku na bankovní účet nebo složenkou. V práci musí tatínci požádat o rodičovskou dovolenou, na kterou mají ze zákona nárok.

Živnostníci podávají žádost přímo na okresní správě sociálního zabezpečení, u které jsou registrovaní.

Otcovská: Výpočet 2019

Kolik bude dávka otcovské poporodní péče dělat, závisí na vašich hrubých příjmech za poslední rok. Z nich úředníci vypočtou takzvaný denní vyměřovací základ (hrubý měsíční příjem × 12 měsíců / 365 dny). Následně se denní vyměřovací základ ještě sníží prostřednictvím redukčních hranic. Pro rok 2019 platí:

z částky do 1090 Kč se započítá 100 procent,

z částky nad 1090 Kč do 1635 Kč se započítá 60 procent,

z částky na 1635 Kč do 3270 Kč započítá 30 procent,

k částce nad 3270 Kč se nepřihlíží

Dávka otcovské pak dělá sedmdesát procent z takto redukovaného denního vyměřovacího základu. Pro tatínky s průměrným hrubým výdělkem pětadvacet tisíc korun to znamená otcovskou 4032 za sedm kalendářních dní. Snazší ale bude, nechat výpočet na naší kalkulačce. Stačí zadat průměrnou měsíční hrubou mzdu.

Otcovská pro OSVČ

Výše popsaná pravidla se týkají pouze tatínků zaměstnanců. Pokud chce otcovskou pobírat živnostník, jsou podmínky o něco přísnější: nemocenské pojištění si OSVČ musí platit dobrovolně, alespoň tři měsíce před nástupem na otcovskou.

Minimální záloha na nemocenské pojištění letos dělá 138 korun, shora je pojistné omezené platbou na sociální pojištění. Horní hranice konkrétně odpovídá vyměřovacímu základu pro sociální pojištění rozpočtenému na měsíce, ke kterému se OSVČ dopočetla v loňském přehledu pro správu sociálního zabezpečení. Na nemocenské pojištění lze měsíčně posílat maximálně 2,3 procenta z tohoto vyměřovacího základu.

Živnostník, který na sociálním pojištění hradí předepsané minimum – pro letošek 2388 korun, může na nemocenské pojištění posílat nanejvýš 189 korun měsíčně. Za tři platby nemocenského ve výši 189 korun pak dostane sedm denních dávek otcovské – jejich výše přitom prakticky odpovídá pojistnému. Jinak řečeno: za 567 korun (3 × pojistné 189 korun) vyplatí správa sociálního zabezpečení 1323 korun (7 x denní dávka otcovské 189 korun). S dalšími propočty pomůže naše kalkulačka mateřské pro OSVČ – mateřská a otcovská se totiž počítají stejně.

Tátové na mateřské a rodičovské

Vedle otcovské můžou tatínci dosáhnout také na peněžitou pomoc v mateřství. Respektive: pobírat ji namísto matky dítěte. Úřady ji navíc přiznají, i pokud nejde o biologického otce, ale pouze manžela maminky. Rozhodující je, zda otec splní podmínku dostatečně dlouhé účasti na nemocenském pojištění. Podpůrčí doba dělá dvaadvacet týdnů, případně třicet jedna, když se narodí dvojčata či vícerčata.

Na peněžitou pomoc v mateřství navazuje rodičovský příspěvek. I ten může čerpat otec dítěte a zároveň požádat o rodičovskou dovolenou. Zaměstnavatel musí vyhovět a rodičovské volno poskytnout, maximálně do tří let věku dítěte.