Zaměstnání: kdy je rodič chráněný druh

Před výpovědí jsou podle českého zákoníku práce chránění zaměstnanci v nejrůznějších životních situacích. Mluvíme o takzvané ochranné době. Nebudeme vypočítávat dopodrobna všechny takové situace, ale aspoň nějaké zmíníme.

Některé výpovědní důvody se nedají například uplatnit, když je zaměstnanec v pracovní neschopnosti (pokud se do ní nedostal v důsledku užití návykových látek včetně alkoholu nebo si ji nepřivodil úmyslně).

Výpověď nemůže dostat voják na cvičení nebo ve službě v operačním nasazení. Výpověď nehrozí ani zaměstnancům uvolněným pro výkon veřejné funkce – tedy aby mohli starostovat, hejtmanit nebo zvedat a nezvedat ruce v Parlamentu.

Výpověď nemůže dostat zaměstnanec, který se dlouhodobě stará o někoho blízkého a pobírá dlouhodobé ošetřovné:

A konečně – to je to, co nás dneska zajímá – před vyhazovem jsou chráněni: těhotné ženy, maminky na mateřské dovolené nebo rodiče, kteří čerpají dovolenou rodičovskou.

Rodičovství samo o sobě tedy žádnou ochranu v zaměstnání neskýtá, dítě není průkaz nedotknutelnosti.

Před vyhazovem na hodinu chráněni vždy, výpověď ale dostat mohou

Bez výjimky platí, že s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené a zaměstnancem nebo zaměstnankyní na rodičovské nesmí zaměstnavatelokamžitě zrušit pracovní poměr. To platí vždy a bez výjimky.

Výpověď z některých výpovědních důvodů je ale dostihnout může. Zákaz výpovědi neplatí, pokud dostávají výpověď:

Pro organizační změnu spočívající ve zrušení zaměstnavatele nebo jeho části, ve které pracují.

Z důvodu, pro které by s jiným zaměstnancem mohl zaměstnavatel zrušit pracovní poměr okamžitě, tedy třeba pro zvlášť hrubé porušení pracovní kázně. Pokud těhotná žena nebo (ačkoli to je hůř představitelné) rodič na mateřské nebo rodičovské dovolené poruší pracovní kázeň tak závažně, že je to na okamžitý vyhazov, okamžitý vyhazov (okamžité zrušení pracovního poměru) sice dostat nemůžou, ale obyčejná výpověď přijít může. Výjimkou je jen doba mateřské dovolené: žena na mateřské nebo muž na začátku rodičovské dovolené (do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou) nemůže dostat ani výpověď – zaměstnavatel si prostě musí počkat, až uběhne těch 22 týdnů (31 u vícerčat), které trvá mateřská dovolená po porodu.

Pokud se přemísťuje zaměstnavatel nebo jeho část, výpověď může zase dostat žena na rodičovské dovolené a muž v pozdější části rodičovské dovolené (až uplyne doba, po kterou žena smí čerpat dovolenou mateřskou). Těhotná žena, zaměstnankyně na mateřské a zaměstnance na rodičovské v době, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, výpověď dostat nesmějí.

Jaké výpovědní důvody na ně neplatí Z jiných než výš zmíněných důvodů těhotná žena a rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené, výpověď dostat nesmějí. Jsou tedy chráněni: stanou-li se nadbytečnými,

ze zdravotních důvodů,

nesplňují-li právními předpisy předepsané předpoklady pro výkon práce nebo zaměstnavatelem stanovené požadavky pro řádný výkon práce,

pro neuspokojivé pracovní výsledky

pro závažné porušení pracovní kázně, které ale není zvlášť hrubé,

pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně,

pro porušení režimu práce neschopného zaměstnance (např. přetahování vycházek, pokud byli předtím v pracovní neschopnosti).

Připomeňme pro jistotu ještě jednou limity ochranné doby. Ochrannou dobou není doba, kdy pečujete o dítě, dokonce ani péče o dítě do věku tří let. Ochranná doba, to je doba těhotenství, doba mateřské dovolené a doba dovolené rodičovské. Takže třeba žena, která se hned po mateřské vrátí normálně do práce a na rodičovskou dovolenou nenastoupí, chráněna není, ani když pečuje o dítě do tří let věku.

Nedostaneš, dát ale můžeš. Někdy se vyplatí dohoda

Zaměstnancům, které jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené musí zaměstnavatel držet místo. Neznamená to ale, že se zaměstnanec musí vracet na úplně přesně tutéž pozici. Během jejich ochranné doby může zaměstnavatel udělat organizační změnu, při které jejich místo třeba zanikne. Po návratu jim buď nabídne jiné vhodné místo nebo – pokud najde důvod – jim může dát výpověď. Pro zaměstnance to má tu výhodu, že i když pro ně zaměstnavatel nemá práci, musí jim ale platit i za výpovědní dobu a ještě pak dostanou odstupné.

Pokud to ale jde se zaměstnavatelem od desíti k pěti, může být lepší neriskovat a ušetřit si napětí, jestli na platy a odstupné bude mít a jestli bude vůbec existovat. Je sice možné odstupné za insolventního zaměstnavatele žádat od úřadu práce, ale procházka růžovým sadem to není (a kdoví, jestli tatáž možnost bude i za dva za tři roky). Pak je nejlepší se se zaměstnavatelem dohodnout na ukončení pracovního poměru i na odstupném. Lepší vrabec v hrsti…