Příjmení: po mámě, tátovi, po obou, nebo úplně jinak?

Pokud se žena rozhodne, že chce po svatbě přijmout manželovo příjmení v nepřechýleném mužském tvaru, může. V případě našich figurantů by tedy slečna Procházková po svatbě s panem Malinou byla paní Malina, případně paní Malina Procházková, kdyby si přála nést obě jména.

Aby matrika povolila užívání příjmení bez přechýlení na ženskou podobu, musí si o to žena při zápisu vzniku manželství (případně i později) požádat. Souhlas dostane bez potíží cizinka nebo žena, která má (nebo v budoucnosti bude mít) trvalý pobyt v cizině. Také žena, jejíž manžel je cizinec. Nebo žena jiné než české národnosti – což je šance pro každého: národnost, tedy příslušnost k určitému národu, si člověk na základě vlastního rozhodnutí volí sám, dokonce můžete mít národnosti dvě a během života je měnit. Na matrice stačí uvést, že jste jiné než české národnosti, nemusíte sdělovat jaké; matrika tento údaj nikam nezaznamenává. Většinou ale stačí nahlásit, že v budoucnu plánujete žít za hranicemi.

Pokud budete chtít, aby příjmení v nepřechýlené podobě užívala vaše dcera, můžete o to na matrice požádat (a nemusí to být hned po narození) ze stejných důvodů, jako uvádíme na předešlých řádcích. Dítě starší patnácti let musí připojit svůj souhlas.