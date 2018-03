Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

Jak na to

Dneska se podíváme, jestli peněžitou pomoc v mateřství dostanete i na dítě, které přijde na svět krátce po starším sourozenci. Začneme u matek, které byly před první mateřskou zaměstnané. Pak se mrkneme na pravidla pro podnikatelky.

Zaměstnankyně: druhá mateřská?

Situací a kombinací, které můžou v praxi nastat, je hned několik. Rozebereme jednu po druhé.

Situace: Před první mateřskou jste byla zaměstnaná na dobu neurčitou. Po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství jste začala brát rodičovský příspěvek. Znovu jste otěhotněla a další dítě se narodí ještě v době čerpání původního rodičovského příspěvku. Vaše pracovní smlouva pořád trvá.

Výsledek: Nemusíte si dělat starosti, peněžitou pomoc v mateřství na druhé dítě dostanete. Váš pracovní poměr v zaměstnání dál běží, jen z něj toho času čerpáte rodičovskou dovolenou. Na druhé dítě dostanete peněžitou pomoc v mateřství ve stejné výši jako u první ratolesti.

Jak vysvětlujeme v odkazovaném článku, měsíční výše rodičovského příspěvku má u každého svůj strop. Když dávku nastavíte na své maximum a do začátku pobírání nové mateřské stejně nestihnete vybrat celých 220 tisíc, zbytek rodičovského příspěvku na první dítě bez náhrady propadne. I u druhé mateřské platí, že PPM musíte začít čerpat nejdřív osm a nejpozději šest týdnů před očekávaným termínem porodu, který potvrdí lékař. Případně ode dne porodu, když dítě přijde na svět předčasně.

Situace: U prvního dítěte jste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Před nástupem na mateřskou jste byla zaměstnaná, ale pracovní smlouvu jste měla sjednanou na dobu určitou a v době čerpání PPM nebo rodičovského příspěvku vypršela. Znovu otěhotníte a druhé dítě se narodí ještě v době čerpání rodičovského příspěvku na prvního potomka, ale už po konci pracovní smlouvy.

Výsledek: Nárok na peněžitou pomoc v mateřství máte, pokud jste v době začátku jejího čerpání (tedy šest až osm týdnů před očekávaným porodem) zaměstnaná nebo v ochranné lhůtě 180 dní od skončení posledního zaměstnání. Pokud vaše pracovní smlouva zanikla dřív, u druhého dítěte nárok na PPM mít nebudete. Hned od porodu začnete na novorozence čerpat rodičovský příspěvek – vy nebo otec dítěte. Případně je tu možnost, aby PPM po konci šestinedělí začal čerpat otec dítěte, pokud splňuje všechny podmínky:

Jak v něm vysvětlujeme, měsíční výše rodičovského příspěvku má u každého strop. Když si dávku nastavíte na své maximum a do začátku pobírání mateřské nebo rodičovského příspěvku na druhé dítě nestihnete vybrat celých 220 tisíc, zbytek rodičovského příspěvku na první dítě bez náhrady propadne. Rodičovský příspěvek lze brát vždy pouze na nejmladší dítě v rodině.

Situace: U prvního dítěte jste nárok na peněžitou pomoc v mateřství měla. Během čerpání rodičovského příspěvku znovu otěhotníte, po jeho dočerpání se na nějaký čas vrátíte do zaměstnání (vaše pracovní smlouva nepřetržitě běží), než nastoupíte na mateřskou s druhým dítětem.

Výsledek: I u druhého dítěte nárok na PPM máte. Výše mateřské se bude počítat z příjmů v posledních dvanácti měsících. Pokud ale nastupujete na PPM do čtyř let věku předchozího dítěte a podle příjmů by vám vyšla nižší mateřská, než jste brala na první dítě, dostanete dávku ve stejné výši jako u prvního potomka. Podmínkou zůstává, že jste v době nástupu na druhou mateřskou zaměstnaná nebo v ochranné době 180 dní po konci posledního zaměstnání.

Podnikatelka: druhá mateřská?

U maminek samostatně výdělečně činných jsou pravidla trochu jiná.

Situace: Před začátkem čerpání PPM na první dítě jste jako podnikatelka dostatečně dlouho platila dobrovolné nemocenské pojištění - minimálně 270 dní v průběhu dvou let před nástupem na mateřskou, z toho alespoň 180 dní v posledním roce. Po PPM jste začala brát rodičovský příspěvek a znovu otěhotněla, druhé dítě se má narodit ještě před koncem jeho čerpání, případně krátce poté.

Výsledek: Aby vám vznikl nárok na PPM u druhého dítěte, musela byste mít znovu splněnou základní podmínku – tedy mít v době začátku PPM (šest až osm týdnů před očekávaným porodem) placené nemocenské pojištění alespoň 270 dní za poslední dva roky, a z toho nejmíň 180 dní v posledním roce.

Maminky podnikatelky, které plánují druhé dítě brzy po prvním, by měly vědět, jaké možnosti ohledně dobrovolného nemocenského pojištění na mateřské a rodičovské mají.

Pokud vám u prvního dítěte vznikne nárok na PPM na základě nemocenského pojištění hrazeného v podnikání, se začátkem čerpání PPM nemocenské pojištění platit přestáváte (čerpáte z něj totiž mateřskou). Během čerpání mateřské nesmíte osobně vykonávat podnikatelskou činnost, jestli ale chcete svému dítěti brzy pořídit sourozence, je dobré živnost nepozastavovat ani nerušit – účast na nemocenském pojištění pak totiž trvá i v době pobírání PPM, i když pojistné neplatíte. Když mateřskou doberete, měla byste pojistné na nemocenské pojištění začít znovu platit, jinak vám nemocenské pojištění zanikne.

Během pobírání rodičovského příspěvku, který na mateřskou obvykle navazuje, se vaše podnikatelská činnost považuje za činnost vedlejší – což přináší některé výhody ohledně platby zdravotního pojištění a sociálního pojištění:

Výši nemocenského pojištění si podnikatelé nemůžou volit libovolně, je provázaná s výší sociálního pojištění.

I když vykonáváte vedlejší činnost bez účasti na důchodovém pojištění, smíte platit dobrovolné nemocenské pojištění, ale pouze v minimální výši 115 korun měsíčně, což zakládá nárok na minimální výši mateřské: denní dávka bude 165 korun, celkem tedy za 28 týdnů dostanete 32 340 korun.