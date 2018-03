Porod na dohled: jaké formality vyřídit před ním, jaké těsně po něm

Jak na to

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek, rodný list, registrace u zdravotní pojišťovny, výběr pediatra, přihláška k platbě komunálního odpadu – to jsou povinnosti, kterým se nastávající rodiče pravděpodobně nevyhnou. Projdeme si je krok za krokem.

Mateřská nebo rodičovský příspěvek

Peněžitou pomoc v mateřství začínají maminky čerpat šest až osm týdnů před očekávaným termínem porodu, případně hned od porodu, když dítě přijde na svět předčasně. Tatínkové můžou mateřskou začít brát od konce šestinedělí. Peněžitou pomoc v mateřství ale nedostane každý. Kteří rodiče na ni mají v roce 2018 nárok a jak, kde a kdy o dávku žádat, podrobně vysvětlujeme v samostatných článcích:

Rodiče, kteří na mateřskou nárok nemají, můžou hned po narození dítěte začít pobírat rodičovský příspěvek. Pravidla a návod, jak o něj žádat, najdete tady:

Matrika: kdy vybrat jméno

V posledních týdnech před porodem obvykle těhotná žena přechází z péče svého gynekologa do ambulance porodnice, kde má v úmyslu rodit. V poradně porodnice dostane k vyplnění dotazník o jménu dítěte, který musí podepsat oba rodiče. V porodnici vás nejspíš požádají, abyste ho odevzdali už před porodem. Nutit vás ale nemůžou, nebo by alespoň neměli – o jménu dítěte klidně můžete rozhodnout, až když přijde na svět. Pokud si nebudete jistí ještě při odchodu z porodnice, můžete jméno oznámit později na matrice v místě, kde se dítě narodilo. Podle zákona na to máte měsíc od porodu, jinak matrika věc posune k soudu.

Do porodnice si každopádně přibalte doklady, které k pojmenování dítěte budete potřebovat – až budete odevzdávat dotazník se jménem, musíte předložit občanské průkazy a oddací list (originál nebo ověřenou kopii).

Porodnice informuje o narození miminka matriční úřad příslušný podle místa porodu (tedy nikoli podle místa vašeho trvalého bydliště) a ten dítěti vydá rodný list – když potřebná lejstra odevzdáte už v porodnici, stačí, když pak pro rodný list na matriku jeden z vás dojde (s doklady totožnosti vás obou), někde nabízejí i možnost zaslání poštou.

Některé porodnice vydání rodného listu nevyřizují. Pak se musí na matriku (v místě narození dítěte) vydat jeden z rodičů a o vydání rodného listu požádat.

Matrika: když nejste manželé

Trochu jiná je situace u nesezdaných rodičů, ti by se měli začít starat už v předstihu. Pokud si přejete, aby dítě dostalo příjmení po otci a aby byl zapsaný v rodném listě, musíte ještě před porodem na matrice podepsat souhlasné prohlášení o určení otcovství. Vyřídit to můžete na libovolné rodné matrice, nemusí jít o matriku příslušnou podle místa bydliště jednoho nebo druhého z vás ani podle místa narození dítěte. Musíte ale zamířit na rodnou matriku při některém z obecních úřadů, nemocniční matrikářka s vámi tento dokument sepsat nemůže. S sebou vezměte občanské průkazy, rodné listy obou a těhotenskou průkazku. Prohlášení o otcovství potvrzené matrikou s sebou pak přibalte do porodnice. Jinak dítě po narození automaticky dostane příjmení matky a matrika mu vystaví rodný list, ve kterém nebude otec uvedený.

Samozřejmě tím není nic ztraceno, je možné napravit to po porodu: příjmení dítěte změnit a nechat mu vystavit nový rodný list s uvedením otce. Znamená to ale průtahy a nejmíň jednu společnou cestu na matriku v místě, kde se dítě narodilo – a tu si většina maminek po porodu ráda ušetří.

Když je matka dítěte svobodná a nepřeje si v rodném listě dítěte uvádět otce, předloží v porodnici jen svůj občanský průkaz, rodný list a odevzdá prohlášení o jménu dítěte. Když je rozvedená, neměla by doma zapomenout rozvodový rozsudek.

Pokud se dítě narodí v době trvání manželství nebo do uplynutí třístého dne po rozvodu, určení otcovství před porodem oficiálně provést nelze – do knihy narození se jako otec dítěte automaticky zapíše současný/bývalý manžel matky. Ke změně otcovství v rodném listě je pak nezbytné souhlasné prohlášení všech tří zainteresovaných – bývalého manžela, otce dítěte a matky – které se činí v řízení před soudem, zahájeném na návrh některého z nich. Takový návrh je možné podat nejdřív po narození dítěte a nejpozději do jednoho roku po porodu. Pokud jste všichni tři zajedno, soud další důkazy o otcovství nevyžaduje, obvykle je hotovo během jednoho soudního stání. Když se některá ze tří stran odmítne ke společnému prohlášení připojit, přicházejí na řadu testy otcovství.

Výběr pediatra

Ještě před porodem byste svému potomkovi měli vybrat pediatra a domluvit se s ním, že po narození dítě zaregistruje. Na jméno a adresu dětského lékaře se vás budou v porodnici ptát, ideálně si tedy jeho údaje zapište do příslušné kolonky v těhotenské průkazce (případně zápis nechte pediatra orazítkovat, i když to není povinné). Hned po propuštění z porodnice byste měli dětského lékaře kontaktovat a objednat se na první návštěvu – podle domluvy může proběhnout u vás doma nebo v ordinaci, dochází k ní většinou do dvou dnů po návratu z porodnice.

Zdravotní pojišťovna

Do osmi dnů od narození byste dítě měli přihlásit ke zdravotnímu pojištění – a to vždy ve zdravotní pojišťovně, kde je v době porodu pojištěná jeho matka. Jinou pojišťovnu dítěti vybrat nesmíte. Alespoň pro začátek. Později je samozřejmě možné dítěti zdravotní pojišťovnu změnit, platí stejná pravidla jako u dospělých, měnit můžete nejvýš jednou ročně, přestupní termíny jsou dva:

Registraci novorozence by měl řešit jeho zákonný zástupce, tedy jeden z rodičů, případně opatrovník nebo poručník. Ve zdravotní pojišťovně předloží svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte (pokud ještě není vydaný, dodáte rodný list později). Za nesplnění oznamovací povinnosti ve zdravotní pojišťovně hrozí až desetitisícová pokuta.

Přihláška k platbě komunálního odpadu

Na obecním úřadě v místě vašeho bydliště byste dítě měli přihlásit také k poplatkům za komunální odpad. Někde jsou malé děti od poplatků osvobozené, jinde je za ně třeba platit už od kojeneckého věku. Obce podmínky stanovují vyhláškou. Včas si zjistěte, jaká pravidla platí u vás. Ať vám zbytečně nenabíhá dluh.

Žádost o porodné

Rodinám s nižšími příjmy přispívá stát na úhradu počátečních nákladů souvisejících s narozením potomka dávkou porodného. U prvního dítěte třináct tisíc korun, u druhého deset tisíc. S žádostí nemusíte pospíchat: o porodné je možné žádat do jednoho roku po narození dítěte. Rady, jak o porodné žádat, najdete v našem článku:

A jestli má cenu o něj žádat, to napoví naše kalkulačka

