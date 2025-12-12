Rodičovský příspěvek 2026. Kolik dostanete a kdo si přilepší

Jak vysoký je rodičovský příspěvek?
Základní částka rodičovského příspěvku je 350 tisíc korun pro děti narozené od roku 2024. V roce 2026 se nezvyšuje, je tedy na stejné úrovni jako v předchozím roce. Pro děti narozené do konce roku 2023 zůstává dřívější strop 300 tisíc korun.
Při narození dvou a více dětí současně – takzvaných vícerčat – dostanou rodiny od roku 2026 dvojnásobek základní částky, tedy 700 tisíc korun. Do konce roku 2025 to byl 1,5násobek základní částky, tedy 525 tisíc korun.
Lidé, kteří předtím nedosáhli na peněžitou pomoc v mateřství nebo měli malé příjmy (typicky podnikatelky či nezaměstnané), mohou čerpat rodičovský příspěvek hned po narození dítěte. Je tu ale strop: maximálně lze čerpat 15 tisíc korun měsíčně (do června 2025 to bylo jen 13 tisíc). U vícerčat je měsíční maximum 30 tisíc.
Kdo dosáhne na zvýšený příspěvek pro vícerčata?
Vyšší příspěvek pro vícerčata (nově dvojnásobek základní částky, tedy 700 tisíc) pochopitelně dostanou hlavně rodiče, jejichž děti se narodí po začátku roku 2026. Ale nejen oni.
Nárok mají i všichni rodiče, jejichž vícerčata budou na začátku roku 2026 stále nejmladšími narozenými dětmi v rodině (nenarodí se jim mezitím další potomek) a současně nepřesáhnou věkový limit. Ten je čtyři roky u dětí narozených do konce roku 2023 nebo tři roky u dětí narozených od roku 2024.
- Pokud rodiče k 1. lednu 2026 stále čerpají příspěvek na vícerčata, zvýší se jim celková částka automaticky.
- Pokud rodiče vyčerpali dřívější strop (525 tisíc) ještě před začátkem roku 2026, ale vícerčata jsou stále nejmladšími v rodině a současně nepřesahují věkový limit, mohou o výplatu příspěvku (dočerpání do nového stropu) znovu požádat.
Jak dlouho lze čerpat rodičovský příspěvek?
Rodičovský příspěvek lze čerpat maximálně tři roky. Týká se to dětí narozených od roku 2024. Pro děti narozené do konce roku 2023 zůstává maximální délka čerpání čtyři roky.
Nejrychlejší doba, za kterou lze rodičovský příspěvek vyčerpat, je přibližně šest měsíců. Maximální měsíční příspěvek na jedno dítě v roce 2026 může dosáhnout 60 000 korun (u vícerčat dvojnásobek). Obě částky platí pro děti narozené po začátku roku 2024.
Kdo má nárok na rodičovský příspěvek v roce 2026?
Rodičovský příspěvek vyplatí stát všem – nezáleží na tom, jestli byl žadatel předtím zaměstnaný nebo kolik si vydělal. Podmínkou je trvalý pobyt rodiče i dítěte v Česku.
Čerpání dávky obvykle navazuje na výplatu peněžité pomoci v mateřství – pokud rodič splnil podmínky.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství rozhoduje také o rychlosti čerpání rodičovského příspěvku. Celkovou sumu 350 tisíc korun (700 tisíc korun pro vícerčata) si nemůžete vybrat najednou. Úřad práce ji vyplácí postupně, v pravidelných měsíčních dávkách.
Výši měsíčního příspěvku (a tedy i rychlost čerpání) je sice možné si zvolit a vždy po třech měsících měnit – ne ale úplně libovolně. Jsou stanovené mantinely. Jestliže rodič dosáhl na peněžitou pomoc v mateřství, odpovídá jedna dávka rodičovského příspěvku maximálně měsíční mateřské.
Jednoduše řečeno: když matce dítěte vznikne nárok na mateřskou 27 660 korun měsíčně (to přibližně odpovídá hrubé mzdě čtyřicet tisíc korun), bude stejný maximální strop platit i pro rodičovský příspěvek. Nejrychleji tak tato maminka rodičovský příspěvek vyčerpá za 13 měsíců. U vícerčat se nárok z mateřské zdvojnásobí.
Počínaje rokem 2025 se zlepšila situace studentek, které přerušily studium kvůli těhotenství. Nově se jim do doby trvání nemocenského pojištění počítá i doba přerušeného studia, takže na rozdíl od dřívějška mají šanci dosáhnout na peněžitou pomoc v mateřství.
Jaký je limit rodičovského příspěvku, když nemám nárok na mateřskou?
Omezené možnosti mají rodiče, kteří pobírali mateřskou nižší než 15 000 korun nebo ji nepobírali vůbec. Rodina může o vyšší rodičovskou žádat na základě příjmů partnera, pokud je má v dostatečné výši.
Ale když ani partner nemá příjmy tak vysoké, aby mohl získat vyšší rodičovskou, bude měsíční výše rodičovského příspěvku zastropována. Maximální limit čerpání je v takovém případě 15 000 korun měsíčně u jednoho dítěte, případně 30 000 korun u vícerčat. To zároveň znamená, že rodičovský příspěvek nemohou vyčerpat rychleji než za 24 měsíců – pokud se jim mezitím nenarodí další potomek.
Komu nárok na peněžitou pomoc v mateřství nevznikne, začne rodičovský příspěvek čerpat hned po narození dítěte.
Dostanu zbytek rodičovského příspěvku při narození dalšího dítěte?
Když se v průběhu čerpání rodičovského příspěvku narodí další dítě, rodiče nepřijdou o nevyčerpané peníze na předchozí dítě. Stát jim nevyčerpané peníze vyplatí. Částku odpovídající nevyčerpanému příspěvku na předchozí dítě dostanou v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém se narodilo další dítě.
Na nové dítě zároveň začnou čerpat nový rodičovský příspěvek v celém rozsahu, tedy opět 350 tisíc u jednoho narozeného dítěte nebo 700 tisíc u vícerčat.
Rodičovskému příspěvku na další dítě může znovu předcházet peněžitá pomoc v mateřství. Záleží, zda na ni matka měla nárok se starším dítětem a splňuje následující podmínky: na mateřskou nastoupí nejdéle do čtyř let věku staršího dítěte a pracovní poměr, na jehož základě jí dříve nárok na mateřskou vznikl, stále trvá.
Na zbytek rodičovského příspěvku nedosáhnou domácnosti, kde ani jeden z rodičů nevydělává (nesplňuje podmínku denního vyměřovacího základu) a nemá tedy nárok na peněžitou pomoc v mateřství.
Jaký je limit pro jesle při čerpání rodičovského příspěvku?
Při pobírání rodičovského příspěvku můžete pracovat a využívat při tom i služeb jeslí nebo školek. Případně vám dítě po dobu, kdy vyděláváte, může pohlídat jiná zletilá osoba.
Děti do dvou let mohou při pobírání rodičovského příspěvku být v jeslích, dětské skupině nebo obdobném zařízení 120 hodin měsíčně, aniž by rodiny přišly o rodičovský příspěvek. Tato hranice se od roku 2025 zvýšila, předtím byla 92 hodin. Pro starší děti žádný limit není.
Jak žádat o rodičovský příspěvek?
Rodičovský příspěvek vyplácí Úřad práce ČR. Tam se o příspěvek i žádá, a to buď osobně, nebo pohodlněji přes internetové stránky Jenda (Jednoduše na dávky). Stačí se ověřit například bankovní identitou a jednoduše vyplnit formulář, který navíc už některé informace předvyplní.
Aby rodičovský příspěvek plynule navázal na mateřskou, která obvykle končí v šestém měsíci po porodu (u vícerčat v osmém), vyplatí se o něj požádat včas. Ideálně tak tři nebo čtyři měsíce po porodu.
Můžete to ale udělat i později. O rodičovský příspěvek lze žádat až tři měsíce zpětně.
Kdo předtím neměl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, může žádat o rodičovský příspěvek hned po narození dítěte. Poslanci už sice schválili vylepšení, díky němuž bude možné žádat už dva měsíce před narozením, tato novinka ale začne platit až od roku 2027.
Jaké změny chystá nová vláda?
Nová vláda ANO, Motoristů sobě a SPD slibuje zvýšit celkovou částku rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun. Zatím není jasné, od kdy by se mohl zvýšit – reálné je to nejdříve od poloviny roku 2026 nebo od začátku roku 2027.
Piráti několikrát neúspěšně prosazovali pravidelnou valorizaci rodičovského příspěvku, aby se zvyšoval postupně podle předem jasných pravidel. Naposledy pirátský návrh v březnu 2025 podpořili ANO a SPD, proti byla většina ODS, zdrželi se STAN, lidovci a TOP09.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
