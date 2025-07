Dobrá zpráva pro rodiče dvojčat. Vyšší příspěvek dostanou i zpětně

Rodiče, kterým se narodí více dětí současně, budou mít od roku 2026 nárok na dvojnásobek základní částky rodičovského příspěvku. Dosud je to jedenapůlnásobek základní částky.

Základní částka má zůstat na letošní úrovni 350 tisíc korun (její zvýšení zatím není pravděpodobné), takže rodiče dvojčat, trojčat či obecně takzvaných vícerčat by nově dostali 700 tisíc korun místo dosavadních 525 tisíc.

Rozhodli o tom poslanci, když v červnu schválili pozměňovací návrh lidoveckého poslance Šimona Hellera. Ten ho prosadil do nesouvisející novely zákona o zdravotních službách, která spadá pod ministerstvo zdravotnictví, zatímco rodičovský příspěvek pod ministerstvo práce a sociálních věcí. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) byl proti.

„Sněmovna pochopila, že narozením dvojčat se rodí dvě děti, nikoliv jedno a půl,“ konstatoval Heller po schválení. Jeho návrh vedle mnoha lidovců podpořili hlavně opoziční poslanci za ANO, piráty a SPD, ale také několik poslanců STAN a ODS. Kritici namítali, že rodiče dvojčat sice mají vyšší náklady, ne však dvojnásobné.

Celou novelu – včetně zvýšení rodičovského příspěvku pro vícerčata – potvrdili na začátku července také senátoři. Začne být účinná 1. ledna 2026, přestože ministerstvo zdravotnictví původně počítalo s letošním 1. červencem.

Vyšší příspěvek pochopitelně dostanou hlavně rodiče, jejichž vícerčata se narodí po začátku roku 2026. Ale nejen oni.

Jak už po schválení ve sněmovně napsal web Peníze.cz, změna týkající se příspěvku neobsahuje žádné omezení nebo speciální úpravu pro rodiče, kteří začali příspěvek čerpat před 1. lednem 2026. Použijí se tedy obecná pravidla – a díky nim na vyšší příspěvek dosáhne i část rodičů, jejichž vícerčata se narodila dříve.

Podle schváleného znění budou mít na vyšší příspěvek (až 700 tisíc místo dosavadních 525 tisíc) nárok všichni rodiče, jejichž vícerčata budou na začátku roku 2026 stále nejmladšími narozenými dětmi v rodině (nenarodí se jim mezitím další potomek) a současně nepřesáhnou věkový limit. Ten je čtyři roky u dětí narozených do konce roku 2023 nebo tři roky u dětí narozených od roku 2024.

Vyšší celkový příspěvek dostanou nejen rodiče vícerčat, kteří ho budou k 1. lednu 2026 stále ještě čerpat, ale i ti, kteří ho vyčerpají před tímto datem – pokud na začátku roku 2026 nepřesáhnou věkový limit.

Chcete si splnit své sny? Investujte! Do minuty vyhledáte nejvýhodnější investiční portfolia a přání vaše i vašich blízkých se začnou plnit. A nemusíte být profík. Chci chytře investovat

„Vzhledem k absenci přechodných ustanovení se novela bude týkat jak rodičů, kteří rodičovský příspěvek ke dni její účinnosti (1. ledna 2026) budou čerpat, přičemž o zvýšení celkové částky nemusí žádat, tak i rodičů, kteří 1. lednu 2026 budou mít dosavadní celkovou výši příspěvku vyčerpanou a nárok na příspěvek jim již zanikl. V takovém případě rodiče vícerčat, která jsou nejmladšími v rodině a je jim do tří let věku, jsou-li narozená po začátku roku 2024, nebo do čtyř let věku, jsou-li narozená do konce roku 2023, budou muset podat novou žádost o rodičovský příspěvek,“ potvrdilo webu Peníze.cz ministerstvo práce a sociálních věcí.

Společně s celkovou částkou zvyšuje novela také maximální měsíční výši příspěvku: také ona může od roku 2026 u vícerčat dosáhnout až dvojnásobku základního limitu místo dosavadního jedenapůlnásobku. Maximální měsíční příspěvek u vícerčat by se v příštím roce měl pohybovat okolo 120 tisíc korun. Pro rodiče, kteří předtím nedosáhli na peněžitou pomoc v mateřství nebo měli malé příjmy (typicky podnikatelky bez nemocenského pojištění či nezaměstnané), bude měsíční strop u vícerčat 30 tisíc korun.

Smůlu budou mít rodiče vícerčat, která k 1. lednu 2026 už nebudou nejmladšími dětmi v rodině, nebo budou starší čtyř let.

Petr Kučera Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem