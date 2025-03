Změny v rodičovském příspěvku. Zvyšují se dva stropy, žádat půjde dřív

Dvě schválené novinky mají pomoct lidem, kteří nedosáhli na mateřskou nebo měli jen malé příjmy. Třetí novinka pak potěší rodiče, kteří pracují a dítě do dvou let dávají na delší dobu do takzvané dětské skupiny nebo podobného zařízení.

Zdroj: Shutterstock