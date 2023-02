Jak na rodičovský příspěvek v Německu. Kdy máte nárok?

Rodičovský příspěvek zajišťuje rodinám základní ekonomickou podporu v době péče o dítě. V každé zemi se ale jeho podmínky liší. Pakliže jste jako rodiče pracovně rozkročeni do více zemí, je dobré vědět, jak to v nich funguje. Podívejme se, jaké podmínky platí v Německu, kam jezdí za prací nejvíce Čechů.

V Německu existují tři varianty rodičovského příspěvku. Elterngeld neboli základní rodičovský příspěvek, ElterngeldPlus (rodičovský příspěvek plus) a Partnerschaftsbonus, partnerský bonus.

Základní příspěvek nejvíc rok po mateřské

Základní rodičovský příspěvek lze pobírat 12 měsíců, v rozmezí od 300 do 1800 eur měsíčně. To je zjednodušeně odstupňováno podle toho, kolik jste vydělávali předtím. K těmto 12 měsícům lze získat další dva takzvané partnerské měsíce. Na ty mají nárok oba rodiče za předpokladu, že má alespoň jeden z nich dva měsíce po porodu nižší příjem než před ním.

Základní rodičovský příspěvek lze pobírat jen v prvních 14 měsících života dítěte. Trochu to navíc komplikuje fakt, že je do tohoto intervalu počítán i čas, kdy matka pobírá mateřskou dávku – na rozdíl od systému v Česku, kde rodičovský příspěvek nabíhá až po uplynutí mateřské.

Pokud tedy matka pobírá mateřskou osm týdnů po porodu (což je standardní doba, s výjimkou situace, kdy se dítě narodí předčasně), zůstane jí 10 z 12 měsíců základního rodičovského příspěvku. Rodičovský příspěvek pak plynule navazuje na mateřské dávky.

Důležité je poznamenat, že během výplaty mateřské dávky se obvykle nevyplácí rodičovský příspěvek. Postará se o to úřad pro rodičovské dávky, který tyto dávky porovná. Pokud je mateřská vyšší, což je běžný případ, zůstává tato dávka zachována. Pokud je vyšší rodičovský příspěvek, matka dostává mateřskou a zároveň se jí doplatí rozdíl ve formě rodičovského příspěvku.

O rodičovský příspěvek mohou žádat oba rodiče, jednotlivé měsíce si mohou rozdělit mezi sebou.

Výše rodičovského příspěvku vypláceného měsíčně závisí na životní situaci žadatele. Minimální částku 300 eur při základním rodičovském příspěvku (150 eur při příspěvku plus) dostane ten, kdo nepracoval před narozením dítěte. V opačném případě je příspěvek ve výši 65 % z čisté mzdy před porodem, víc než 1800 eur v rámci příspěvku ale nedostanete.

Orientační výši rodičovského příspěvku lze zjistit prostřednictvím online kalkulačky německého rodinného portálu.

Dva roky a osm měsíců, víc nic

Podobně jako v Česku mohou i v Německu rodiče s dítětem zůstat doma déle, jen se v delším čase rozmělňuje i výše příspěvku. Konkrétně se jeden měsíc základního příspěvku rovná dvěma měsícům příspěvku plus.

Narozdíl od Česka, kde si lze příspěvky rozložit až do čtyř let dítěte, v Německu na ně máte nárok maximálně 28 měsíců. Tedy 12 základních měsíců, plus dva partnerské měsíce, to celé krát dvě. A měsíční výše příspěvku se pak snižuje na polovinu (150 až 900 eur).

K rodičovskému příspěvku plus je možné dostat ještě takzvaný partnerský bonus v podobě čtyř dodatečných měsíců. A to za velmi specifických podmínek. Během tohoto období musí rodiče pracovat na částečný úvazek 24 až 32 hodin týdně.

Znamená to, že teoreticky může příspěvek rodičům chodit až 32 měsíců, jen je od něj potřeba odečíst čas, kdy matka pobírala mateřskou. Sečteno podtrženo, víc než dva roky a osm měsíců života dítěte vám v kombinaci mateřské plus rodičovské německý systém nezaplatí.

Bonusy, plusy, měsíce navíc. Ať se nám to neplete Partnerský bonus Oba partneři pracují na částečný úvazek – 24 až 32h týdně

Lze čerpat pouze s rodičovským příspěvkem plus (ElterngeldPlus), od toho se odvíjí i jeho výše Partnerské měsíce Alespoň jeden rodič před porodem pracoval a po porodu má nižší příjem než dříve

Lze čerpat pouze se základním rodičovským příspěvkem, tedy v prvních 14 měsících po narození dítěte Modelový příklad Matka čerpá dva měsíce mateřskou dávku

mateřskou dávku Poté čerpá 10 měsíců základního rodičovského příspěvku (oficiálně 12, z toho dva jsou součástí mateřské dávky)

základního rodičovského příspěvku (oficiálně 12, z toho dva jsou součástí mateřské dávky) Otec přejde na poloviční pracovní úvazek a spolu s matkou čerpají čtyři partnerské měsíce

Oba rodiče začnou pracovat na částečný úvazek a čerpají čtyři bonusové měsíce

Kdo může žádat

Nárok na rodičovský příspěvek mají matka a otec dítěte, ale i adoptivní rodič, nevlastní rodič či prarodič. Kritéria jsou podmíněna bydlištěm v Německu (resp. povolením k pobytu), životem s dítětem ve společné domácnosti a tím, aby dotyčný v době pobírání příspěvku nepracoval víc než 32 hodin týdně.

A aby byl výčet úplný, v posledním zdaňovacím období před porodem by roční příjem žadatele o rodičovský příspěvek neměl přesahovat 250 000 eur (u rodičů nesmí společný příjem přesáhnout částku 300 000 eur).

Nárok na rodičovský příspěvek vzniká i v případě, že jeden z rodičů pracuje v Německu a děti žijí s tím druhým v domovské zemi, tedy i v Česku. A pokud matka před narozením dítěte nepracovala a žije s dítětem v nějaké ze zemí EU, přičemž otec je zaměstnán u německého zaměstnavatele, je právě Německo (jako jediná země zaměstnání rodičů) povinno vyplácet rodičovský příspěvek.

Jak je to s nemocenskou, podporou v nezaměstnanosti a přídavky na děti (které se s pobíráním rodičovského příspěvku nevylučují), pokud pracujete v Německu? Přehled jsme přinesli v samostatném článku.

