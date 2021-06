Změna v rodičovském příspěvku: O zbytek už nepřijdete

Zbytek rodičovského příspěvku, který nestihnete vyčerpat kvůli narození dalšího dítěte, už nepropadne. Podmínkou bude, že aspoň jeden z rodičů pracuje (zaměstnanec, OSVČ nebo dohodář platící pojistné).

Vylepšení přináší novela zákona o státní sociální podpoře, která míří k definitivnímu schválení. Už v dubnu ji podpořili poslanci. Proti nejsou ani senátoři, přestože dnes novelu ještě vrátili poslancům kvůli opravě chyb.

Podle dosavadních pravidel nevyčerpaný zbytek rodičovského příspěvku propadá, protože ho lze čerpat vždycky jenom na nejmladší dítě v rodině. O peníze tak přicházeli hlavně rodiče, kterým se další potomek narodil dříve, než původně plánovali, nebo kteří si nemohli či nestihli nastavit vyšší měsíční částku pro čerpání.

Novela počítá s tím, že při narození dalšího dítěte dostanou rodiče jednorázově zbývající částku příspěvku na předchozí dítě. Tato pravidla měla začít platit od začátku letošního července – a to i pro rodiny, které začaly brát příspěvek na předchozí dítě dříve a ještě před jeho dočerpáním se jim po 1. červenci 2021 narodí další dítě. Se zpětným doplatkem rodinám, které o zbytek příspěvku přišly při narození dítěte před 1. červencem 2021, se nepočítá.

Upravená verze, která teď míří zpátky k poslancům, už bohužel nepočítá s pevným datem 1. července. Váže změnu na začátek účinnosti novely – ta zřejmě nastane kolem přelomu června a července, tedy podle původních plánů, nicméně přesné datum zatím není jisté. (Sledujte nás na Facebooku nebo Twitteru a dáme vám vědět, jakmile budeme vědět víc!)

Senátoři ve svém pozměňovacím návrhu jasně určují, že novinka bude platit pro děti narozené ode dne účinnosti zákona, pokud rodiče nestihli vyčerpat příspěvek na předchozí dítě. Původně schválená formulace totiž nebyla zcela přesná: psala o rodiči, který v době narození dalšího dítěte pobírá rodičovský příspěvek na předchozí dítě. V praxi však čerpání příspěvku může předčasně skončit několik týdnů před porodem, protože ho dočasně nahrazuje peněžitá pomoc v mateřství.

„Rodič, kterému zanikl nárok na rodičovský příspěvek z důvodu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině, nebo z důvodu vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství na další nejmladší dítě v rodině, má nárok na jednorázovou výplatu částky, která nebyla vyčerpána z celkové částky rodičovského příspěvku na dítě, které přestalo být nejmladším dítětem v rodině. Podmínkou je, že alespoň jednomu z rodičů lze k datu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině stanovit denní vyměřovací základ nebo že je některý z rodičů k tomuto datu osobou, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu samostatně výdělečně činnou. Jednorázová výplata částky se rodiči vyplatí po narození dítěte, které se stalo nejmladším dítětem v rodině, a to v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, v kterém rodič ohledně narození nejmladšího dítěte v rodině splnil ohlašovací povinnost podle § 61 odst. 1,“ píše se v ustanovení, které teď míří k definitivnímu schválení.

Zjednodušeně řečeno: na zbytek příspěvku dál nedosáhnou domácnosti, kde ani jeden z rodičů nevydělává (nesplňuje podmínku denního vyměřovacího základu) a nemá tedy nárok na peněžitou podporu v mateřství. O diskriminaci podle poslanců nejde, protože tyto domácnosti celkově dostávají ze státního rozpočtu víc peněz než ekonomicky aktivní rodiny. Koneckonců tato změna je součástí novely, jejímž hlavním bodem je zvýšení přídavků na dítě – tedy dávky pro nejchudší rodiny.

Čeká se, že poslanci novelu potvrdí ještě během června a začne tak být účinná přibližně od původně plánovaného začátku července. Komplikace podle dostupných informací nehrozí, protože na definitivním znění (s opravami navrženými Senátem) se shodují vládní i opoziční poslanci. Po schválení Parlamentem obvykle ještě pár dnů trvá, než zákon podepíše prezident a než je zveřejněný ve Sbírce zákonů. Novela by měla být účinná od následujícího dne po publikaci. To může teoreticky být ještě před koncem června, ale také až během července. Přesněji bude možné odhadnout tento termín až po schválení poslanci.

Řežeme náklady! Zdroj: Shutterstock Účty za telefon, elektřina, plyn. Neplatíte zbytečně moc? Poradíme, jak odlehčit rodinnému rozpočtu – porovnáme nabídky a vybereme tu nejlepší. Levné volání Elektřina Plyn Chci také ušetřit

„Podle dosavadní praxe rodiny přizpůsobují narození dalších dětí možnosti úplného vyčerpání rodičovského příspěvku. V důsledku toho dochází k oddalování doby narození dalších dětí, zvyšování věku rodičů a zvětšování věkových rozdílů mezi sourozenci,“ říká poslanec Aleš Juchelka (ANO), který vylepšení pravidel prosazoval už od roku 2018. Přestože ho podporovali i někteří poslanci pirátů, lidovců, TOP 09, ČSSD, ODS či komunistů, většina sněmovny nepovažovala Juchelkův návrh za prioritu a dostala se k němu až nyní – v rámci schvalování novely zákona o státní sociální podpoře, týkající se hlavně zvýšení přídavků na dítě.

Poslanci věří, že výplata nevyčerpaného zbytku rodičovského příspěvku podpoří porodnost v Česku. „Dosavadní stav je mimo jiné diskriminační vůči rodinám, ve kterých se další dítě nenarodí v termínu podle učiněné rozvahy. Narození dítěte nelze plánovat s jistotou,“ zdůrazňuje Juchelka.

Jen za rok 2020 nevyčerpalo celý rodičovský příspěvek zhruba 12 tisíc rodin, které v průměru přišly o 80 tisíc korun. V roce 2019 šlo o víc než šest tisíc rodin s průměrnou částkou 54 tisíc korun. A například v roce 2017 nedočerpalo příspěvek devět tisíc rodin, v průměru přišly o skoro 65 tisíc korun.

„Vzhledem k tomu, že celková nevyplacená částka rodičovského příspěvku – 582 milionů korun – v roce 2017 představovala 2,5 procenta z celkového objemu prostředků určených na výplatu rodičovských příspěvků v tomto roce, nemá změna zásadní dopad na státní rozpočet. Její dlouhodobé společenské a ekonomické přínosy, vyplývající ze zlepšení demografických parametrů české společnosti, tyto náklady vykompenzují,“ napsal Juchelka ke svému návrhu už před třemi lety.

Bývalý televizní moderátor – zřejmě nejznámější je z pořadu Medúza – v roce 2018 také prosazoval, aby se mateřská a rodičovská dovolená přejmenovaly na mateřskou a rodičovskou péči. Pro rodiče totiž nejde o žádný bezpracný odpočinek, zdůrazňoval. S tímto návrhem však neuspěl ani tentokrát.

Jak to chodí Zdroj: Shutterstock Rodičovský příspěvek vyplatí stát bez ohledu na předchozí zaměstnání nebo výši výdělků. Jeho čerpání obvykle navazuje na peněžitou pomoc v mateřství. Projděte si pravidla. Rodičovský příspěvek 2021. Kolik dostanete a jak žádat

Na ostatních pravidlech rodičovského příspěvku tato novela nic nemění. Od roku 2020 dosahuje příspěvek na jedno dítě celkem 300 tisíc korun (do konce roku 2019 to bylo 220 tisíc). Příspěvek lze brát do čtyř let věku dítěte. Nejčastější je čerpání do tří let věku dítěte, kdy příspěvek dosahuje zhruba 9700 korun měsíčně.

Výši měsíčního čerpání (a tedy i rychlost čerpání) je sice možné volit a vždycky po třech měsících znovu měnit – jenže ne úplně libovolně, vždy jsou stanovené mantinely. Jestliže rodič dosáhl na peněžitou pomoc v mateřství, odpovídá jedna dávka rodičovského příspěvku maximálně měsíční mateřské. Jednoduše řečeno: když matce dítěte vznikne nárok na mateřskou 17 280 korun měsíčně (odpovídá hrubé mzdě pětadvacet tisíc korun), bude stejný strop platit i pro rodičovský příspěvek. Nejrychleji tak tato maminka rodičovský příspěvek vyčerpá za 18 měsíců.

Obecně pak můžou rodiče vybrat rodičovský příspěvek nejdřív za sedm měsíců, maximální měsíční dávka u příspěvku za jedno dítě v roce 2021 dělá 43 470 korun.

Výjimka platí pro rodiče, kteří předtím nedosáhli na peněžitou pomoc v mateřství nebo měli malé příjmy (typicky podnikatelky, studentky či nezaměstnané). Ti mohou čerpat rodičovský příspěvek maximálně ve výši 10 tisíc korun měsíčně. Rodičovskou tak mohou vyčerpat nejdříve za 30 měsíců, tedy za dva a půl roku.

Zdroj: Shutterstock Už nás sledujete? Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a dozvíte se včas další aktuality a praktické rady!

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.